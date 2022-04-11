Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон

Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой весенней природы

Авторский тур
В мае в Дагестане уже тепло и все наполнено яркими красками и солнцем.

Так что это лучшее время, чтобы отправиться в эту республику: будем любоваться золотыми песками бархана Сарыкум, кататься на катере по Сулакскому каньону, исследовать древние горные аулы и бродить по улочкам старого Дербента.
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Это комфортное путешествие, которое не требует специальной физической подготовки. Будем передвигаться на минивэне в маленькой группе — никаких толп туристов и очередей.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 8:00
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🧳Авторские туры3-дневные🍀Природа и пейзажи💧ВодопадыКаньоны

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марианна
4.9
67 отзывов
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире
7 000 за 1-4 чел.
Пустыни и каньоны Дагестана
10 часов
Индивидуальная
Иван
Нет отзывов
Пустыни и каньоны Дагестана
Приглашаем вас в любое удобное вам время отправиться в автопутешествие по сокровищам дагестанской природы
10 000 за 1 человека
Старинные аулы и природа Дагестана
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Эльдар
Нет отзывов
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
17 000 за 1 человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Курбан
4.3
6 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях
6 500 за 1-4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
10 400 за 1-7 чел.
По горам и аулам Дагестана
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Патимат
Нет отзывов
По горам и аулам Дагестана
Исследуем аулы-призраки и найдем подземный водопад
21 200 за 1-10 чел.
Дагестан с необычного ракурса
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Влад
Нет отзывов
Дагестан с необычного ракурса
Побывать в нетуристических местах и насладиться пикниками в горах
23 500 за 1 человека
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
15 000 за 1-7 чел.
Лучшие места Дагестана за 3 дня
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Патимат
Нет отзывов
Лучшие места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и походить по золотому песку пустыни
22 450 за 1 человека
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
9 часов
Индивидуальная
Амрах
4.2
6 отзывов
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Давайте отправимся к самому глубокому каньону в Европе! По его бирюзовым водам вы сможете прокатиться на катере, а со
7 000 за 1-4 чел.
Почувствуй Дагестан: природа, древности, квесты-загадки и много местных блюд
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Юрий
Нет отзывов
Почувствуй Дагестан: природа, древности, квесты-загадки и много местных блюд
Отведать национальные угощения на дагестанском застолье и рассекать Сулак наперегонки с ветром
49 000 за 1 человека
Дружеский тур к Сулакскому каньону
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Ахмед
4.8
93 отзыва
Очень популярно сейчас
Дружеский тур к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
7 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ