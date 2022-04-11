Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Это комфортное путешествие, которое не требует специальной физической подготовки. Будем передвигаться на минивэне в маленькой группе — никаких толп туристов и очередей.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 8:00
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Магомед — ваш гид в Махачкале
Провёл 3 экскурсии для 0 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Магомед. Я провожу авторские экскурсии и туры по красивейшим местам Дагестана