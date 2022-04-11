В мае в Дагестане уже тепло и все наполнено яркими красками и солнцем.



Так что это лучшее время, чтобы отправиться в эту республику: будем любоваться золотыми песками бархана Сарыкум, кататься на катере по Сулакскому каньону, исследовать древние горные аулы и бродить по улочкам старого Дербента.