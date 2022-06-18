Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая куртка, пара футболок, обязательно головной убор (кепка или шляпа с полями платок для женщин), одежда, закрывающая руки и ноги, солнцезащитные крем и очки, удобная разношенная обувь (кроссовки), максимально тёплая одежда (ночью температура опускается ниже 0), любой документ, удостоверяющий личность.

Мы будем на высоте от 3 до 4 км, это сильная нагрузка на организм. Возможно, кто-то не сможет подняться, поэтому самое главное — настрой.

Если есть проблемы со здоровьем, обязательно предупредить заранее и иметь с собой лекарства.

В тур не рекомендуется людям старше 45 лет и людям после перенесённых операций.