Нетривиальный Дагестан: восхождение на Шалбуздаг

Пройти необычным маршрутом, покорить вершину и потоптать облака

Авторский тур
Гора Шалбуздаг — одна из высочайших в Дагестане и Северном Кавказе.

У мусульман она считается священной, паломники верят, что восхождение на неё дарит отпущение грехов и исполнение желаний.

Зовём вас потерять ощущение реальности происходящего и почувствовать единение с природой и единомышленниками, испытать себя на прочность и похвалить за то, что вы это сделали.

На высоте почти 4142 метров можно пропускать облака сквозь пальцы и любоваться тем, как они плывут над горами словно волны океана.

Виды запомнятся вам на всю жизнь!
Нетривиальный Дагестан: восхождение на Шалбуздаг
Нетривиальный Дагестан: восхождение на Шалбуздаг
Нетривиальный Дагестан: восхождение на Шалбуздаг
Нетривиальный Дагестан: восхождение на Шалбуздаг
Нетривиальный Дагестан: восхождение на Шалбуздаг
Нетривиальный Дагестан: восхождение на Шалбуздаг
Нетривиальный Дагестан: восхождение на Шалбуздаг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая куртка, пара футболок, обязательно головной убор (кепка или шляпа с полями платок для женщин), одежда, закрывающая руки и ноги, солнцезащитные крем и очки, удобная разношенная обувь (кроссовки), максимально тёплая одежда (ночью температура опускается ниже 0), любой документ, удостоверяющий личность.

Мы будем на высоте от 3 до 4 км, это сильная нагрузка на организм. Возможно, кто-то не сможет подняться, поэтому самое главное — настрой.

Если есть проблемы со здоровьем, обязательно предупредить заранее и иметь с собой лекарства.

В тур не рекомендуется людям старше 45 лет и людям после перенесённых операций.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Али-Гаджи Акушинского, 5 линия, дом 19, 13:00
Завершение: Махачкала, около 21:00. (Время условное, всё будет зависеть от того, как поднимемся и спустимся.)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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