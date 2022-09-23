Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана

Сарыкумские барханы и сулакские красоты - в захватывающем путешествии по югу республики

Два дагестанских «хита» способны оставить сногсшибательные впечатления и бесподобные снимки. От такой поездки много ожидаешь.

На нас можете положиться — мы сами исследовали регион как гости и точно знаем, как организовать такой ответственный день идеально.

Отвезем вас на нетуристические смотровые, расскажем неизбитые факты о крае, организуем классные развлечения — и все это в теплой, дружеской атмосфере.
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
Песнь воды и ветра: каньоны и пустыни Дагестана
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Описание

Что вас ожидает

  • Утром мы заедем за вами в гостиницу и отправимся на бархан Сары-Кум, где товарищ Сухов вызволял Саида, закопанного по голову в песок. Помните знаменитую сцену из к/ф «Белое солнце пустыни»? Мы расскажем, с помощью какой хитрости сняли этот эпизод. И конечно, познакомим с самой территорией, объяснив, почему она получила статус заповедной.
  • После этого поедем на обед в форелевое хозяйство на берегу реки Сулак. Вы отведаете вкуснейшую форель на гриле, выращенную в местных водах, и непременно национальные пироги — чуду.
  • Подкрепившись, можно будет продолжать путешествие. Впереди у вас самая эффектная часть поездки. Мы покажем секретное место, где не будет толп туристов, а вид на реку и каньон не уступает официальной смотровой. Там можно будет смело чилить, медитировать, гулять и пикниковать. Никто не помешает. При желании сможем покататься на катере по водохранилищу. А к вечеру мы вернем вас в гостиницу.

В течение дня мы поделимся интересными наблюдениями и открытиями, которые сделали в Дагестане после переезда из родной Арктики. Расскажем о тонкостях местной жизни, быта, культуры. И будем рады ответить на ваши вопросы о колоритной южной республике.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортном авто от места старта до финиша; сопровождение гида на всем протяжении маршрута; входные билеты по программе
  • Отдельно оплачивается: питание (обед в форелевом хозяйстве — 800-1000 руб. /чел.) и сувениры
  • Дополнительно по предварительной договоренности можно организовать прогулки на лошадях, сап-серфинг, поездку на квадроциклах, ночевку в горах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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