По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы

Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации

Отправляемся в путешествие со вкусом аварской и лезгинской кухни, запахом морского бриза и горной свежести в кавказско-восточном стиле.

Увидим Сулакский каньон — больше своего американского брата, и пройдём по пескам бархана Сарыкум — настоящая дагестанская Сахара! Вы побываете в высокогорном селе Гуниб и познакомитесь с историей Кавказа, полюбуетесь подземным водопадом и сможете расслабиться на берегу моря на собственном пляже.
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Ближайшие даты:
6
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с прилётом до 16:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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