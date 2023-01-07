Андрей — Организатор в Махачкале

Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас, после пандемии, я предлагаю свои туры российским любителям истории и комфорта. Я выбираю самобытные отели и рестораны и знающих гидов в каждой локации. Приглашаю в наши туры!