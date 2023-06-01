За 4 дня увидим прославившие Дагестан локации: бархан Сарыкум, Хунзахское плато с водопадом Тобот, озеро Мочох, Гимринский тоннель, 2 водохранилища и Сулакский каньон.



Погрузимся в местную культуру, узнаем о традициях и ремесле на мастер-классе по изготовлению изделий из дерева. Почувствуем себя горцами, сидя верхом на лошади.



Попробуем большинство блюд дагестанской кухни: хинкал аварский и лакский, чуду с различными начинками, горный плов, курзе с творогом и мясом, пышки и распространённый здесь калмыцкий чай. Заедем на форелевое хозяйство и сфотографируемся на «Качелях любви» у пропасти.