Организационные детали

С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, так как в горах может быть прохладно даже летом, удобную обувь (кроссовки), головной убор от солнца, солнцезащитные очки, наличные деньги для личных расходов.

Возможно участие с детьми от 12 лет.