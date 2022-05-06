Природные и архитектурные шедевры Дагестана

Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов

Авторский тур
В Дагестане всё самое-самое: старинное, высокое, глубокое и уникальное.

Едем, и вы убедитесь сами! Прогуляетесь по самому южному городу России Дербенту, посмотрите на оригинальный корабль-самолёт, посетите многовековые сёла Чох, Гамсутль и Гуниб, потрогаете песок загадочного бархана Сарыкум и восхититесь цветом воды реки Сулак и Чиркейского водохранилища.

Головокружительные виды гор, каньонов и водопадов прилагаются!
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, так как в горах может быть прохладно даже летом, удобную обувь (кроссовки), головной убор от солнца, солнцезащитные очки, наличные деньги для личных расходов.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, не ранее 20:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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