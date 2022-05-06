Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, так как в горах может быть прохладно даже летом, удобную обувь (кроссовки), головной убор от солнца, солнцезащитные очки, наличные деньги для личных расходов.
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, не ранее 20:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Людмила — ваша команда гидов в Махачкале
Провели 9 экскурсий для 6 туристов
Привет, путешественник! Я Людмила, организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой гидов покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные туры по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждем встречи и с вами!