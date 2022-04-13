Сулакский Каньон

Сулакский Каньон
Сулакский Каньон
Сулакский Каньон
Сулакский Каньон
Сулакский Каньон

Что вас ожидает 🤩

  • Бархан Сарыкум
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейский ГЭС
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство
  • Сулакский каньон
Сбор и выезда с города Махачкала, дорога занимает 1 час 30 минут. Вы увидите Чиркейское водохранилище, пос. Дубки, посетите смотровую площадку, сам Сулакский каньон, у Вас будет возможность покататься на катерах, посетите форелевое хозяйство и многое другое. Эта экскурсия не оставит равнодушным никого.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт туда обратно
  • Вход на Бархан Сарыкум
  • Услуги гида
  • Обед (если группа больше 10-ти человек)
  • Катание на катере
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 100 (Автовокзал)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Позвоните пожалуйста на номер 89093444424
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 8:30

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