Что вас ожидает

Зрелищные пейзажи

Первой точкой на нашем пути станет секретная смотровая на горном хребте, с которой на высоте почти 2000 метров открываются эпичные виды на соседние горы и долину реки Аварской Койсу. За чашечкой свежезаваренного чая или кофе вы насладитесь дикой красотой этих мест. А после побываете на еще одной живописной панорамной площадке над селом Унцукуль.

Мастер-класс в Унцукуле

Визитная карточка старинного дагестанского селения — особая насечка металлом по дереву. В этой технике местные мастера изготавливают самые разные предметы — украшения, посуду, предметы домашнего обихода и декора. На мастер-классе вы познакомитесь с ремеслом, прославившим Унцукуль, узнаете, какие используются виды древесины, как выбирается и наносится узор и что помогает подарить изделиям долговечность.

Панорама Ирганайского водохранилища

Красивым финалом станет посещение смотровой площадки в селе Харачи. Вы откроете один из самых впечатляющих видов на водохранилище и сможете сделать «карибские» фотографии — цвет воды здесь напоминает лазурные тропические моря.

🥙 В середине программы я предложу заехать на обед в одно из местных заведений, где вы попробуете разные виды чуду (лепешки с начинками), хинкал, курзе, урбеч и другие блюда национальной кухни.

Организационные детали

Начало и окончание экскурсии — в Махачкале. Старт из другого населенного пункта, а также поездка для групп более 4 человек обсуждаются индивидуально, в переписке к заказу.

Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия

Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-700 руб. /человека

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.