Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло

Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке

Индивидуальная
Многие высокогорные аулы долгое время были малодоступными, и это позволило развить уникальные ремесла, которые позже прославили селения на весь мир.

Так, наряду с кубачинским серебром и табасаранскими коврами деревянные изделия Унцукуля стали символом дагестанского искусства.

Как творят шедевры местные умельцы и среди каких красот живут — вы увидите в этом путешествии.
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Зрелищные пейзажи

Первой точкой на нашем пути станет секретная смотровая на горном хребте, с которой на высоте почти 2000 метров открываются эпичные виды на соседние горы и долину реки Аварской Койсу. За чашечкой свежезаваренного чая или кофе вы насладитесь дикой красотой этих мест. А после побываете на еще одной живописной панорамной площадке над селом Унцукуль.

Мастер-класс в Унцукуле

Визитная карточка старинного дагестанского селения — особая насечка металлом по дереву. В этой технике местные мастера изготавливают самые разные предметы — украшения, посуду, предметы домашнего обихода и декора. На мастер-классе вы познакомитесь с ремеслом, прославившим Унцукуль, узнаете, какие используются виды древесины, как выбирается и наносится узор и что помогает подарить изделиям долговечность.

Панорама Ирганайского водохранилища

Красивым финалом станет посещение смотровой площадки в селе Харачи. Вы откроете один из самых впечатляющих видов на водохранилище и сможете сделать «карибские» фотографии — цвет воды здесь напоминает лазурные тропические моря.

🥙 В середине программы я предложу заехать на обед в одно из местных заведений, где вы попробуете разные виды чуду (лепешки с начинками), хинкал, курзе, урбеч и другие блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии — в Махачкале. Старт из другого населенного пункта, а также поездка для групп более 4 человек обсуждаются индивидуально, в переписке к заказу.
  • Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-700 руб. /человека
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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