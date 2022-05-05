Первой точкой на нашем пути станет секретная смотровая на горном хребте, с которой на высоте почти 2000 метров открываются эпичные виды на соседние горы и долину реки Аварской Койсу. За чашечкой свежезаваренного чая или кофе вы насладитесь дикой красотой этих мест. А после побываете на еще одной живописной панорамной площадке над селом Унцукуль.
Визитная карточка старинного дагестанского селения — особая насечка металлом по дереву. В этой технике местные мастера изготавливают самые разные предметы — украшения, посуду, предметы домашнего обихода и декора. На мастер-классе вы познакомитесь с ремеслом, прославившим Унцукуль, узнаете, какие используются виды древесины, как выбирается и наносится узор и что помогает подарить изделиям долговечность.
Красивым финалом станет посещение смотровой площадки в селе Харачи. Вы откроете один из самых впечатляющих видов на водохранилище и сможете сделать «карибские» фотографии — цвет воды здесь напоминает лазурные тропические моря.
🥙 В середине программы я предложу заехать на обед в одно из местных заведений, где вы попробуете разные виды чуду (лепешки с начинками), хинкал, курзе, урбеч и другие блюда национальной кухни.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.