Иван — ваша команда гидов в Махачкале

Провели 26 экскурсий для 28 туристов

Неутомимая парочка искателей приключений. Переехали из Арктики в Дагестан и счастливы. Мы познакомились в шаге от Северного полюса — на норвежском острове Шпицберген. Вика выгуливала иностранцев под северным сиянием с ружьем наперевес. Ваня защищал гостей от белых медведей в долгих походах через бескрайнюю снежную тундру на снегоходах и водил многодневные хайкинг-маршруты летом. Во время пандемии мы вернулись в Россию, чтобы найти интересное место для жизни. Рассматривали многие направления — Кавказ, Камчатка, Алтай, Байкал, Урал… хотелось одновременно жить ближе к природе, разнообразный интересный досуг и ландшафт, но при этом не чувствовать себя оторванными от столиц, где живут наши друзья и близкие. Выбор, прям скажем, непростой. Решили быстренько съездить разведкой в Дагестан. Но были в таком шоке (приятном!) от недели автостопом, что на обратном пути в Москву уже сочиняли план побега, переезда и нового семейного проекта — Гедонистана. Уже год живем и работаем в Дагестане. Мы прошли классную школу международного туризма в Норвегии, много путешествовали до и после Арктики (сбились со счету, около 60 стран), и чем только не занимались в жизни. Бегали марафоны, прыгали с парашютом и на веревке, организовывали поездки для друзей и родных в России и за рубежом. Теперь мы большую часть года живем в Махачкале, осваиваем кайтсерфинг на Каспии, в любые свободные дни уходим хайкать в горы или уезжаем разведывать соседние регионы. Горные программы мы строим на лозунге «Виды. Люди. Смыслы». Не только показываем нашумевшие видовые панорамы типа Сулакского каньона, но и обязательно заходим в гости к местным — общаемся, учимся традиционным ремеслам, живем в настоящих селах, знакомимся с горской жизнью как она есть. А еще мы делаем все наши программы «для себя». Мы не любим избитые туристические чек-пойнты, долгие переезды и пустые программы — вот и для наших гостей делаем горы без хардкора, заботливо наливаем красное сухое к ужину и создаем возможности для ваших собственных открытий.