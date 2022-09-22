В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина

Важные исторические места, открыточные виды, домашняя кухня и максимальный комфорт

Приглашаем отправиться в сердце дагестанских гор, где за один день вы соберете коллекцию самых разных и ярких впечатлений. От природы, историй из прошлого, знакомств с местными.

Мы расскажем об особенностях горской жизни и архитектуры, отвезем к лучшим фотолокациям и поделимся интересными открытиями, которые сделали в Дагестане после переезда из родной Арктики.
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
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Описание

Что вас ожидает

  • Наше путешествие начнется в Махачкале — мы заедем за вами в гостиницу и отправимся в путешествие. Нас ждет долгая живописная дорога прямо в сердце дагестанских гор. По пути вы увидите самый длинный тоннель России, проложенный в толще горы. А у Гимринской башни услышите о знаковом эпизоде из жизни юного Шамиля, будущего Имама Дагестана и Чечни, объединившего Кавказ.
  • Сделаем небольшую остановку на кофе-брейк у Чиркейского водохранилища, где «бирюзовость» воды просто зашкаливает, а фото на фоне ее глади дадут фору любым тропическим курортам.
  • Вскоре перед вами предстанет одна из главных достопримечательностей маршрута — Карадахская теснина, узкое ущелье высотой более 50 метров.
  • После едем обедать в домашнее кафе, где вы познакомитесь с национальной кухней горцев. Узнаете, чем хинкал отличается от хинкали, а чуду от хычина. Гарантируем, что будет вкусно и сытно!
  • В завершение вам предстоит исследовать красоты селения Старый Гоор, где сохранились древние сторожевые башни на отвесном обрыве и даже есть свой собственный Язык тролля. Панорамные виды на Кавказские горы будут еще долго вам сниться!

В течение дня мы поделимся интересными наблюдениями и открытиями, которые сделали в Дагестане после переезда из родной Арктики. Расскажем о тонкостях местной жизни, быта, культуры. И будем рады ответить на ваши вопросы о колоритной южной республике.

Примерный план (коротко)

  • Утренний выезд из Махачкалы
  • 3-часовая дорога в горы. Да, ехать приходится долго и много. Но, оно того всегда стоит. По дороге остановимся у Гимринской башни.
  • Остановка на кофе у водохранилища
  • Карадахская теснина
  • Древний Гоор
  • Вечернее возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортном авто от места старта до финиша; сопровождение гида на всем протяжении маршрута; входные билеты по программе
  • Отдельно оплачивается: питание (обед в форелевом хозяйстве — 600-800 руб. /чел.) и сувениры
  • Дополнительно по предварительной договоренности можно организовать прогулки лошадях и сап-серфинг

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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