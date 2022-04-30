Что вас ожидает

Яркое путешествие по Ботлихскому району

В поездке вы увидите живописное место слияния Аварского и Андийского Койсу, которые образуют знаменитую реку Сулак. Также вам предстоит богатый на впечатления джиппинг до Ансалтинского ущелья, водохранилища и соснового леса. В пути мы расскажем о событии, которое здесь произошло в 1999 году. А также отвезем к постройке на границы Дагестана и Чечни, где вы осмотрите недавно возведенную сторожевую башню в средневековом вайнахском стиле.

Ремесла Рахаты

В селе вы посетите мельницу, где делают разные виды урбеча, и выведаете секреты самого известного дагестанского лакомства, или «пасты долгожителей», как ее еще называют. И конечно, вас ждет экскурсия по заводу, где по старинным традициям шьют андийские бурки. Вам расскажут, какая именно шерсть идет для их производства и покажут все этапы изготовления изделия, над которым трудятся вручную и исключительно женщины. Вы узнаете, как постепенно возрождается это непростое ремесло, и сможете примерить самый узнаваемый символ горцев.

Организационные детали

Пообедать мы предложим вам в гостевом доме Рахаты, где готовят изумительные стейки на горном камне.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, джиппинг и полное сопровождение гида

Дополнительные расходы: обед со стейками (1000 руб. /человека) и сувениры

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.