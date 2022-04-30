В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками

Посетить единственную фабрику в мире, где шьют настоящие бурки, и открыть красоту Ботлихского района

Индивидуальная
Бурка — нечто большее, чем традиционная одежда народов Кавказа.

Все в ней — от строгой формы и материала до функций и ритуальной символики — вторит духу гор и отражает самобытную культуру горцев.

Вы прикоснетесь к таинству создания бурок в уникальном месте, где сберегли секреты этого ремесла.

А также увидите, как делают «пасту долгожителей», и проедете по ярким природным местам края.
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
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Что вас ожидает

Яркое путешествие по Ботлихскому району

В поездке вы увидите живописное место слияния Аварского и Андийского Койсу, которые образуют знаменитую реку Сулак. Также вам предстоит богатый на впечатления джиппинг до Ансалтинского ущелья, водохранилища и соснового леса. В пути мы расскажем о событии, которое здесь произошло в 1999 году. А также отвезем к постройке на границы Дагестана и Чечни, где вы осмотрите недавно возведенную сторожевую башню в средневековом вайнахском стиле.

Ремесла Рахаты

В селе вы посетите мельницу, где делают разные виды урбеча, и выведаете секреты самого известного дагестанского лакомства, или «пасты долгожителей», как ее еще называют. И конечно, вас ждет экскурсия по заводу, где по старинным традициям шьют андийские бурки. Вам расскажут, какая именно шерсть идет для их производства и покажут все этапы изготовления изделия, над которым трудятся вручную и исключительно женщины. Вы узнаете, как постепенно возрождается это непростое ремесло, и сможете примерить самый узнаваемый символ горцев.

Организационные детали

  • Пообедать мы предложим вам в гостевом доме Рахаты, где готовят изумительные стейки на горном камне.
  • В стоимость экскурсии включено: трансфер, джиппинг и полное сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: обед со стейками (1000 руб. /человека) и сувениры

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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