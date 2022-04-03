Что мы предлагаем

Самые яркие места Дагестана — на ваш вкус и с нашими рекомендациями

Карадахская теснина — потрясающее воображение ущелье с отвесными скалами

— потрясающее воображение ущелье с отвесными скалами Сулакский каньон — природный шедевр и один из самых глубоких каньонов в мире

— природный шедевр и один из самых глубоких каньонов в мире Бархан Сары-Кум — крупнейший песчаный бархан в Европе

— крупнейший песчаный бархан в Европе Хунзах и Матлас — древняя столица Аваристана и плато с каньонами, водопадами и озерами

— древняя столица Аваристана и плато с каньонами, водопадами и озерами Верхний Гуниб — природный парк с целебным воздухом, яркой флорой и фауной

— природный парк с целебным воздухом, яркой флорой и фауной Аулы Гамсутль и Чох — самобытные старинные поселения в горах

— самобытные старинные поселения в горах Салтинский водопад — чудо природы, единственный подземный водопад в Дагестане

— чудо природы, единственный подземный водопад в Дагестане Кубачи — легендарный центр местных ювелиров

— легендарный центр местных ювелиров Дербент — самый древний город России с богатой историей и культурой

— самый древний город России с богатой историей и культурой Ковры Табасарана и Ханагский/Хучнинский водопад — многовековые традиции ковроткачества и один из крупнейших водопадов края

— многовековые традиции ковроткачества и один из крупнейших водопадов края Самурский лес — массив реликтовых лиановых лесов

— массив реликтовых лиановых лесов Экраноплан «Лунь» и церковь в поселке Нюгди — необычный советский ракетоносец и армянский храм

— необычный советский ракетоносец и армянский храм Башенный Гоор и Датунский храм — сторожевые башни и памятник средневекового зодчества

— сторожевые башни и памятник средневекового зодчества Унцукуль и Ирганайское водохранилище — аул мастеров и необыкновенные пейзажи водоема

— аул мастеров и необыкновенные пейзажи водоема А также десятки других удивительных достопримечательностей Дагестана.

Возможные комбинации

Дня хватит для изучения одной или нескольких локаций. В качестве примера для поездки мы можем предложить: Карадахскую теснину, Хунзах и Матлас (12 часов); Самурский лес, экраноплан «Лунь» и церковь в поселке Нюгди (10 часов); Верхний Гуниб, аулы Гамсутль и Чох, Салтинский подземный водопад (12 часов), и множество других вариантов по вашему запросу.

Напишите мне, что хотели бы увидеть, и я с радостью подскажу, что можно уместить в однодневный выезд. Все детали обговариваются досконально: маршрут, удобное время, концепция экскурсии, питание, входные билеты, дополнительные траты.

Организационные детали

Подробности проведения экскурсии

Стоимость указана за однодневную 10-12-часовую экскурсию

Можно начать из Махачкалы и закончить там же либо в других городах

Вашим гидом буду я или кто-то из моей команды

Дополнительные расходы