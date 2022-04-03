Дня хватит для изучения одной или нескольких локаций. В качестве примера для поездки мы можем предложить: Карадахскую теснину, Хунзах и Матлас (12 часов); Самурский лес, экраноплан «Лунь» и церковь в поселке Нюгди (10 часов); Верхний Гуниб, аулы Гамсутль и Чох, Салтинский подземный водопад (12 часов), и множество других вариантов по вашему запросу.
Напишите мне, что хотели бы увидеть, и я с радостью подскажу, что можно уместить в однодневный выезд. Все детали обговариваются досконально: маршрут, удобное время, концепция экскурсии, питание, входные билеты, дополнительные траты.