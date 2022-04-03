Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор

От вас - вишлист, от нас - удобно выстроенная логистика, экспертные рекомендации и сопровождение

5
2 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия-конструктор — это свобода выбора и маршрут, который мы разработаем вместе с вами.

В однодневном путешествии вас ждут живописные пейзажи, невероятные природные достопримечательности, полноценные экскурсии с погружением в быт горного края, знакомства с местными жителями, вкусная еда, много солнца и приключений.

Выбирайте варианты ниже — и в путь!
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что мы предлагаем

Самые яркие места Дагестана — на ваш вкус и с нашими рекомендациями

  • Карадахская теснина — потрясающее воображение ущелье с отвесными скалами
  • Сулакский каньон — природный шедевр и один из самых глубоких каньонов в мире
  • Бархан Сары-Кум — крупнейший песчаный бархан в Европе
  • Хунзах и Матлас — древняя столица Аваристана и плато с каньонами, водопадами и озерами
  • Верхний Гуниб — природный парк с целебным воздухом, яркой флорой и фауной
  • Аулы Гамсутль и Чох — самобытные старинные поселения в горах
  • Салтинский водопад — чудо природы, единственный подземный водопад в Дагестане
  • Кубачи — легендарный центр местных ювелиров
  • Дербент — самый древний город России с богатой историей и культурой
  • Ковры Табасарана и Ханагский/Хучнинский водопад — многовековые традиции ковроткачества и один из крупнейших водопадов края
  • Самурский лес — массив реликтовых лиановых лесов
  • Экраноплан «Лунь» и церковь в поселке Нюгди — необычный советский ракетоносец и армянский храм
  • Башенный Гоор и Датунский храм — сторожевые башни и памятник средневекового зодчества
  • Унцукуль и Ирганайское водохранилище — аул мастеров и необыкновенные пейзажи водоема
  • А также десятки других удивительных достопримечательностей Дагестана.

Возможные комбинации

Дня хватит для изучения одной или нескольких локаций. В качестве примера для поездки мы можем предложить: Карадахскую теснину, Хунзах и Матлас (12 часов); Самурский лес, экраноплан «Лунь» и церковь в поселке Нюгди (10 часов); Верхний Гуниб, аулы Гамсутль и Чох, Салтинский подземный водопад (12 часов), и множество других вариантов по вашему запросу.

Напишите мне, что хотели бы увидеть, и я с радостью подскажу, что можно уместить в однодневный выезд. Все детали обговариваются досконально: маршрут, удобное время, концепция экскурсии, питание, входные билеты, дополнительные траты.

Организационные детали

Подробности проведения экскурсии

  • Стоимость указана за однодневную 10-12-часовую экскурсию
  • Можно начать из Махачкалы и закончить там же либо в других городах
  • Вашим гидом буду я или кто-то из моей команды

Дополнительные расходы

  • трансфер на седане/универсале — 6500 руб. /1-4 человека; минивэн — 9000 руб. /4-6 человек; микроавтобус — от 18 000 руб. /7-20 человек. Расценки указаны на общий маршрут не более 300 километров в день.
  • входные билеты в местах посещения — от 150 руб. /человека
  • питание в поездке — от 500 руб. /человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или места проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
3 апр 2022
Отличная организация путешествия-знакомства с культурой и природой Дагестана. Индивидуальный маршрут с подстраиванием по ходу под наши интересы. Соберетесь в Дагестан - смело можно довериться Яне и ее команде. Все сделают на высшем уровне.
А
2 апр 2022
Огромная благодарность Яне за душевную прогулку по Махачкале и дельные советы по составлению маршрута для дальнейших экскурсий по Дагестану!

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