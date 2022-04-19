Это путешествие откроет для вас самые древние и самобытные села Дагестана.



В группе до 15 человек мы отправимся к аулам-призракам Кахиб и Гоор с их легендарными сторожевыми башнями и каскадами домов, которые будто сливаются с горными ландшафтами.



Вы погрузитесь в историю и быт этих мест, а еще сделаете фотографии, которые будут не хуже кадров из «Властелина колец».