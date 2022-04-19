Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Ценность нашего маршрута не только в древних селах: в пути нам встретится немало исторически значимых и фотогеничных локаций. Гид-историк поделится с вами хрониками и легендами этих мест, расскажет о традициях и нравах горцев. В программе:
Гимринская башня и тоннель — вы проедете по самому протяженному тоннелю в стране и увидите одноименную башню 19 века. Узнаете об оборонительных сооружениях горцев Дагестана: их истории, предназначении и особенностях.
Ирганайское водохранилище — живописный водоем на реке Аварское Койсу. Мы устроим здесь фотопаузу, полюбуемся отражениями гор в воде и отправимся дальше, а по пути проедем через Красный мост и мимо Гоцатлинской плотины.
Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества 10 — 11 веков, который надежно спрятался среди скал. Вы рассмотрите детали, сохранившиеся до наших дней: узкие арочные дверные проемы, щелевидные окна и монашеские кельи.
Страна башен Гоор. Местные боевые башни на фоне горных вершин и синего неба давно стали символом Дагестана. Вы откроете историю этого оборонительного комплекса и сделаете открыточные фото. А неподалеку увидите природную достопримечательность — дагестанский Язык Тролля.
Село Кахиб — еще один аул-призрак, который практически сливается с окружающим горным пейзажем. Вы пройдете по улочкам села, не менее древним, чем улицы Дербента. Посмотрите на каскадные дома, где крыша одного дома — это двор другого. А на стенах сможете заметить языческие петроглифы, которые помогут оценить, насколько стар Кахиб.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Выезд из Махачкалы в 7:00, возвращение около 21:00 — 22:00
Для оформления пропуска нам понадобятся ваши паспортные данные (ФИО, номер и серия паспорта, год рождения, номер телефона, для детей от 6 до 14 лет — ФИО, год рождения)
С собой на экскурсию обязательно возьмите паспорт (либо любой документ, удостоверяющий личность — права, загранпаспорт) или сохраните фото документа в вашем телефоне
Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашего агентства
Что входит в стоимость
Трансфер по маршруту с опытным водителем в группе до 15 человек
Завтрак, комплексный обед, вода и влажные салфетки в дороге
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Махачкале
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Анна — Организатор в Махачкале
Провела 259 экскурсий для 123 туристов
Мы команда гидов по всей России. Уже несколько лет проводим экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале, Алтае, в Мурманске, Дагестане, по Золотому кольцу. Приглашаем вас посетить наши прогулки и туры: вы получите первоклассный сервис, новые знания и яркие эмоции!