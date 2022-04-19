Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор

Побывать в Стане башен, увидеть дагестанский Язык Тролля и узнать о обычаях горцев

Групповая
Это путешествие откроет для вас самые древние и самобытные села Дагестана.

В группе до 15 человек мы отправимся к аулам-призракам Кахиб и Гоор с их легендарными сторожевыми башнями и каскадами домов, которые будто сливаются с горными ландшафтами.

Вы погрузитесь в историю и быт этих мест, а еще сделаете фотографии, которые будут не хуже кадров из «Властелина колец».
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ценность нашего маршрута не только в древних селах: в пути нам встретится немало исторически значимых и фотогеничных локаций. Гид-историк поделится с вами хрониками и легендами этих мест, расскажет о традициях и нравах горцев. В программе:

  • Гимринская башня и тоннель — вы проедете по самому протяженному тоннелю в стране и увидите одноименную башню 19 века. Узнаете об оборонительных сооружениях горцев Дагестана: их истории, предназначении и особенностях.
  • Ирганайское водохранилище — живописный водоем на реке Аварское Койсу. Мы устроим здесь фотопаузу, полюбуемся отражениями гор в воде и отправимся дальше, а по пути проедем через Красный мост и мимо Гоцатлинской плотины.
  • Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества 10 — 11 веков, который надежно спрятался среди скал. Вы рассмотрите детали, сохранившиеся до наших дней: узкие арочные дверные проемы, щелевидные окна и монашеские кельи.
  • Страна башен Гоор. Местные боевые башни на фоне горных вершин и синего неба давно стали символом Дагестана. Вы откроете историю этого оборонительного комплекса и сделаете открыточные фото. А неподалеку увидите природную достопримечательность — дагестанский Язык Тролля.
  • Село Кахиб — еще один аул-призрак, который практически сливается с окружающим горным пейзажем. Вы пройдете по улочкам села, не менее древним, чем улицы Дербента. Посмотрите на каскадные дома, где крыша одного дома — это двор другого. А на стенах сможете заметить языческие петроглифы, которые помогут оценить, насколько стар Кахиб.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Выезд из Махачкалы в 7:00, возвращение около 21:00 — 22:00
  • Для оформления пропуска нам понадобятся ваши паспортные данные (ФИО, номер и серия паспорта, год рождения, номер телефона, для детей от 6 до 14 лет — ФИО, год рождения)
  • С собой на экскурсию обязательно возьмите паспорт (либо любой документ, удостоверяющий личность — права, загранпаспорт) или сохраните фото документа в вашем телефоне
  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашего агентства

Что входит в стоимость

  • Трансфер по маршруту с опытным водителем в группе до 15 человек
  • Завтрак, комплексный обед, вода и влажные салфетки в дороге

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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