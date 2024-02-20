8 Марта на лыжах и сноубордах: два горнолыжных курорта

Изучить трассы Архыза и Домбая, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В конце зимы — начале весны горнолыжный сезон в самом разгаре! Едем кататься, отмечать праздник и любоваться горными вершинами.

Вас ждут всесезонный «Архыз» и головокружительный Домбай, чьи каменные пики и густые леса влюбляют с первого взгляда.

Везде есть трассы как для новичков, так и для опытных, возможность взять оборудование в аренду и отточить мастерство. Будем наслаждаться скоростью и яркими эмоциями!
8 Марта на лыжах и сноубордах: два горнолыжных курорта
8 Марта на лыжах и сноубордах: два горнолыжных курорта
8 Марта на лыжах и сноубордах: два горнолыжных курорта
8 Марта на лыжах и сноубордах: два горнолыжных курорта
8 Марта на лыжах и сноубордах: два горнолыжных курорта
8 Марта на лыжах и сноубордах: два горнолыжных курорта
8 Марта на лыжах и сноубордах: два горнолыжных курорта
Ближайшие даты:
20
фев
5
мар
12
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, вечернее катание

Встречаемся и едем до места проживания, где после размещения соберёмся для организационной беседы: познакомимся и обсудим детали предстоящего отдыха. После обеда отправимся на вечернее катание, чтобы вы опробовали трассы горнолыжного курорта «Архыз» и освоились. Накатавшись и получив первые яркие эмоции, вернёмся в отель, поужинаем и проведём время, как вам захочется: можно прогуляться по окрестностям, поиграть, пообщаться в нашей небольшой и приятной компании или просто отдохнуть.

Встреча, размещение, вечернее катаниеВстреча, размещение, вечернее катаниеВстреча, размещение, вечернее катание
2 день

День на курорте «Архыз»

Просыпаемся в окружении заснеженных гор, завтракаем и едем до подъёмников, чтобы весь день покорять склоны и заряжаться драйвом. Снова, уже при свете дня, расскажем и покажем вам основные возможности курорта. Здесь доступны 8 трасс разных уровней сложности и разной длины: две «зелёные» для новичков, три «синие» для более опытных лыжников, одна «красная» и один экстремальный «чёрный» склон. После вы до вечера сможете наслаждаться бодрящей активностью, получать удовольствие от скорости и делать классные кадры.

Затем вернёмся в отель, а после ужина проведём вечер в соответствии с вашими интересами и пожеланиями.

День на курорте «Архыз»День на курорте «Архыз»День на курорте «Архыз»
3 день

Поездка на Домбай

Сегодня у вас есть выбор: остаться и продолжить рассекать трассы «Архыза» или на целый день отправиться исследовать знаменитый горнолыжный курорт «Домбай». Спуститься с вершины его главного хребта Мусса-Ачитара можно по трассам разной крутизны и сложности, а общая протяжённость трасс достигает 20 км. Есть как «красные» участки для профессионалов, так и пологие спуски для более осторожного катания. А какие здесь виды! Кажущиеся чёрными горы покрыты белыми мантиями, а их острые пики так и просятся в объективы камер и впечатляют величием.

После насыщенного дня вернёмся в отель в Архызе, поужинаем и отдохнём.

Поездка на ДомбайПоездка на ДомбайПоездка на Домбай
4 день

Катание в «Архызе»

Этот день вы снова проведёте на склонах «Архыза», а вечером вас ждёт праздничный ужин в кафе (для заезда 5 марта). Веселимся, отмечаем и наслаждаемся моментом.

Катание в «Архызе»Катание в «Архызе»Катание в «Архызе»
5 день

Покоряем склоны и греемся в бане

И сегодня трассы «Архыза» в вашем распоряжении, а вечером, после ужина, нашей тёплой компанией попаримся и расслабимся в бане.

Покоряем склоны и греемся в банеПокоряем склоны и греемся в банеПокоряем склоны и греемся в бане
6 день

Ещё день на лыжах

Продолжение катания. Вечером встретимся за заключительным ужином, поделимся впечатлениями и займёмся чем-нибудь увлекательным.

Ещё день на лыжахЕщё день на лыжахЕщё день на лыжах
7 день

Нижне-Архызские храмы, термальные источники

Завтракаем, желающие пройдутся по сувенирным лавкам, а затем выселяемся из гостиницы и едем к Нижне-Архызским храмам 9-11 веков в долине реки Большой Зеленчук. Вы посмотрите на три сохранившиеся церкви на территории бывшего аланского города, а затем отправимся в аэропорт, куда прибудем около 17:30. По дороге будет возможность заехать на термальные источники по согласованию с группой.

Нижне-Архызские храмы, термальные источникиНижне-Архызские храмы, термальные источникиНижне-Архызские храмы, термальные источники

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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