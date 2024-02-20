Просыпаемся в окружении заснеженных гор, завтракаем и едем до подъёмников, чтобы весь день покорять склоны и заряжаться драйвом. Снова, уже при свете дня, расскажем и покажем вам основные возможности курорта. Здесь доступны 8 трасс разных уровней сложности и разной длины: две «зелёные» для новичков, три «синие» для более опытных лыжников, одна «красная» и один экстремальный «чёрный» склон. После вы до вечера сможете наслаждаться бодрящей активностью, получать удовольствие от скорости и делать классные кадры.

Затем вернёмся в отель, а после ужина проведём вечер в соответствии с вашими интересами и пожеланиями.