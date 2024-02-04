Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы

Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках и SPA-комплексе

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Приглашаем отдохнуть в горах в отеле с тёплым бассейном.

Вас ждут приятные прогулки по живописным местам, увлекательные экскурсии и мастер-классы и знакомство с традиционной кухней.

Вы полюбуетесь горными пейзажами и бурными реками, каньонами и водопадами, узнаете о культуре и научитесь готовить знаменитый адыгейский сыр. А почти ежедневно у вас будет возможность нежиться в тёплых и полезных термальных источниках.
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, отдых в SPA и кулинарные мастер-классы
Ближайшие даты:
4
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фев
3
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мар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.
Обязательно возьмите с собой: треккинговую обувь с закрытым носком и плотной нескользящей подошвой, рюкзак средних размеров (около 20 л), чтобы кроме личных вещей в него помещались общие продукты на перекус.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Каменномостский, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и отправляемся в посёлок Каменномостский (в пути — 5-6 часов), находящийся в уютном местечке, вдали от городского шума. Остановимся на обед в придорожном кафе (за доплату). По приезде разместимся в комфортном отеле, поужинаем в кафе (оплачивается дополнительно), познакомимся друг с другом поближе и отдохнём от дороги.

2 день

Свято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко, купание в термальных источниках

Позавтракав, едем в горы! Вас ждёт знакомство со Свято-Михайловским монастырём и его окрестностями. Сначала прогуляемся до святого источника, рядом с которым оборудована купель — желающие смогут окунуться в бодрящую воду. Затем поднимемся на вершину горы Физиабго (992 м). Вы полюбуетесь живописными видами на подворье монастыря и плато Лаго-Наки и сможете устроить перезвон на колокольне, которая здесь находится.

После спустимся и пройдёмся по территории святыни. Вы узнаете её историю и осмотрите внутреннее убранство Свято-Троицкого храма — единственного сохранившегося здесь с конца 19-го века. Заглянем в «Монастырский погребок» перекусить или устроим пикник.

Отдохнув, отправимся в ущелье Мишоко, название которого переводится как «медвежья долина». Место известно тем, что в одной из пещер здесь были найдены следы жизни первобытных людей. А ещё отсюда открываются потрясающие красочные пейзажи. В завершении экскурсии доедем до термальных источников и понежимся в их тёплых полезных водах.

Длительность прогулки — 5–6 часов.

Свято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко, купание в термальных источникахСвято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко, купание в термальных источникахСвято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко, купание в термальных источникахСвято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко, купание в термальных источниках
3 день

Река Белая, водопады Руфабго, купание в термальных источниках

Позавтракаем и отправимся исследовать одно из самых живописных мест Адыгеи — ущелье горной реки Руфабго. Вы полюбуетесь каньонами и каскадом водопадов. Мы пройдёмся по мосту через реку Белая и прогуляемся по оборудованной тропе вдоль говорливого ручья. Увидим увитые лианами густые кроны грабов и вязов. Рассмотрим древние горные породы, складками нависающие над тропой. У самих водопадов устроим пикник. После вас снова ждёт купание в термальных источниках. К вечеру вернёмся в отель и отдохнём.

Длительность прогулки — 5-6 часов.

Река Белая, водопады Руфабго, купание в термальных источникахРека Белая, водопады Руфабго, купание в термальных источникахРека Белая, водопады Руфабго, купание в термальных источникахРека Белая, водопады Руфабго, купание в термальных источниках
4 день

Экскурсия по Майкопу, термальные источники

Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики — Майкопу. Побываем в центральной части города-сада, исследуем его улочки, поговорим о местных традициях, культуре и кухне. Остановимся у филармонии и памятника «Единения и согласия». Пройдёмся по площади Дружбы и посетим Национальный музей Республики Адыгея и Соборную мечеть.

В кафе традиционной кухни на обед вы попробуете национальный адыгейский суп. Затем мы отправимся в городской парк им. Горького и к дамбе крупнейшей адыгейской электростанции. Поднимемся по лестнице Мэздах к хребту Нагиеж-Уаш, чтобы с обзорной площадки полюбоваться живописным видом на город.

В завершении, уже по традиции, снова заедем на термальные источники. Вечером соберёмся вместе: пообщаемся и поделимся впечатлениями.

Длительность прогулки — 5-6 часов.

Экскурсия по Майкопу, термальные источникиЭкскурсия по Майкопу, термальные источникиЭкскурсия по Майкопу, термальные источникиЭкскурсия по Майкопу, термальные источники
5 день

Музей камня, кулинарный мастер-класс, отдых в SPA

Начнём день с посещения частного Музея камня, где вы увидите необычные окаменелости, раковины морских моллюсков и древний дольмен. Вы узнаете о жизни черкесского народа и сможете погрузиться в культуру Адыгеи. Местные жители поделятся секретами приготовления знаменитого адыгейского сыра, расскажут о своих свадебных и семейных ритуалах. После вы поучаствуете в мастер-классе по сыроварению и лепке национальных адыгейских пирожков — халюжей.

Затем вас ждёт настоящий релакс — побываем в SPA-зоне, где желающие погреются в сауне или хаммаме. К вечеру вернёмся в отель.

Длительность экскурсии — 4-5 часов.

Музей камня, кулинарный мастер-класс, отдых в SPAМузей камня, кулинарный мастер-класс, отдых в SPAМузей камня, кулинарный мастер-класс, отдых в SPAМузей камня, кулинарный мастер-класс, отдых в SPA
6 день

Посёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник, Яворовая поляна

В этот день после завтрака едем в самый южный населённый пункт Адыгеи — посёлок Гузерипль, откуда начнём прогулку по Гранитному каньону. Пройдёмся в окружении скал из красного гранита и полюбуемся рекой Белой.

Затем посетим Кавказский природный биосферный заповедник. Погуляем по его извилистым тропам и заглянем в местный Музей природы. Вы посмотрите на обитателей небольшого зверинца: оленей, зубра и других. После устроим пикник на свежем воздухе.

Следующая точка маршрута — Яворовая поляна. Отсюда в ясную погоду открывается вид на гору Оштен и хребет Каменное море. Нагулявшись, вернёмся в отель и проведём время по своему усмотрению: например, можно устроить праздничный ужин с шашлыком и блюдами на мангале (оплачивается дополнительно).

Длительность прогулки — 6-7 часов.

Посёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник, Яворовая полянаПосёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник, Яворовая полянаПосёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник, Яворовая полянаПосёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник, Яворовая поляна
7 день

Отъезд

После завтрака, в 09:00 — трансфер в аэропорт Минеральных Вод.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 на выходе из зала прилёта аэропорта. Обратите внимание, что дорога из Минеральных Вод до Каменномостского займёт 5-6 часов. По запросу возможна встреча на ж. - д. вокзале Майкопа в 13:00 и на ж. - д. вокзале Краснодара в 11:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 15:00. Переезд до аэропорта Минеральных Вод займёт около 6 часов, обратные билеты рекомендуем брать на рейсы после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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