Позавтракав, едем в горы! Вас ждёт знакомство со Свято-Михайловским монастырём и его окрестностями. Сначала прогуляемся до святого источника, рядом с которым оборудована купель — желающие смогут окунуться в бодрящую воду. Затем поднимемся на вершину горы Физиабго (992 м). Вы полюбуетесь живописными видами на подворье монастыря и плато Лаго-Наки и сможете устроить перезвон на колокольне, которая здесь находится.

После спустимся и пройдёмся по территории святыни. Вы узнаете её историю и осмотрите внутреннее убранство Свято-Троицкого храма — единственного сохранившегося здесь с конца 19-го века. Заглянем в «Монастырский погребок» перекусить или устроим пикник.

Отдохнув, отправимся в ущелье Мишоко, название которого переводится как «медвежья долина». Место известно тем, что в одной из пещер здесь были найдены следы жизни первобытных людей. А ещё отсюда открываются потрясающие красочные пейзажи. В завершении экскурсии доедем до термальных источников и понежимся в их тёплых полезных водах.

Длительность прогулки — 5–6 часов.