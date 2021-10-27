За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор, их атмосферой и величием, получите колоссальный заряд энергии. Этот тур — настоящее приключение!

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ. Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды. Трансфер и размещение в гостинице "Машук" г. Пятигорска. Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорску. Пятигорск — город у подножия Машука. Объекты показа: парк Цветник;

беседка Эолова Арфа;

Китайская Беседка;

грот Дианы;

Лермонтовская галерея;

Провал (пещера и подземное озеро);

место Дуэли Лермонтова. Парк «Цветник» — одна из основных достопримечательностей Пятигорска. Это исторический и культурный центр, ставший уже давно, одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей города. Достопримечательностью с поэтическим названием Эолова арфа, Пятигорск гордится уже почти два столетия. Место где находится беседка — идеально! Со скалы открываются завораживающие виды окрестностей, отлично просматриваются жилые кварталы. Своего рода смотровая площадка дарит нам величественную панораму! Город как на ладони! Неподалеку расположены несколько санаториев и лечебниц, минеральные питьевые источники и ванны. Озеро Провал – неповторимый природный памятник карстово-тектонического происхождения. Он расположен на дне пещеры южного склона горы Машук. У входа в тоннель нас встречает бронзовая скульптура Остапа Бендера. В руке мужчина держит знаменитый билетик, отполированный до блеска туристами, которые верят, что таким образом можно разбогатеть. Ночь в гостинице г. Пятигорска.

2 день Верхняя Балкария

Завтрак (сухой паек). 06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию. Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады. История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа. Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов. Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку. Черекская теснина очень живописная. На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии. Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье. Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород. Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина. Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире. За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой. Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека. И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья. Здесь расположены родовые башни. Обед балкарская кухня (доп. плата). Термальные источники Аушигер (доп. плата). В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны. Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди. На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт. Возвращение в гостиницу г. Пятигорска. Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице г. Пятигорска.

3 день Домбай

Завтрак (сухой паек). 06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай. Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, южная граница ее — Главный Кавказский хребет, высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м. Недаром его называют «сердцем гор», — Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами. Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности. Соединение главных ущелий, — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м. Подъем на канатной дороге (доп.плата). Обед (доп. плата). Свободное время. 20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска. Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице г. Пятигорска.

4 день Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек). 06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье. Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Поляна Чегет, подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата). Поляна Азау, подъем на канатной дороге г.Эльбрус (доп.плата). Обед (доп. плата). Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья. Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол. 20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска. Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице г. Пятигорска.

5 день Архыз

Завтрак (сухой паек). 06:30 Выезд на экскурсию в Архыз. Архыз – место для круглогодичного отдыха. Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый, и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт. Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах. В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность. Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно. Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор. Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами. Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей (входной билет за доп. плату). Обед (доп. плата). Верхний Архыз. После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз». Курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха, открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять свыше 1,5 миллиона туристов со всей России. Это молодой курорт с прекрасно развивающейся инфраструктурой. Подъем на канатной дороге (доп.плата). Возвращение в гостиницу г. Пятигорска. Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице г. Пятигорска.

6 день Отъезд