Преимущества этого путешествия:
Приезд на КМВ.
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.
Трансфер и размещение в гостинице "Машук" г. Пятигорска.
Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорску.
Пятигорск — город у подножия Машука.
Объекты показа:
Парк «Цветник» — одна из основных достопримечательностей Пятигорска.
Это исторический и культурный центр, ставший уже давно, одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей города.
Достопримечательностью с поэтическим названием Эолова арфа, Пятигорск гордится уже почти два столетия.
Место где находится беседка — идеально!
Со скалы открываются завораживающие виды окрестностей, отлично просматриваются жилые кварталы.
Своего рода смотровая площадка дарит нам величественную панораму!
Город как на ладони!
Неподалеку расположены несколько санаториев и лечебниц, минеральные питьевые источники и ванны.
Озеро Провал – неповторимый природный памятник карстово-тектонического происхождения.
Он расположен на дне пещеры южного склона горы Машук.
У входа в тоннель нас встречает бронзовая скульптура Остапа Бендера.
В руке мужчина держит знаменитый билетик, отполированный до блеска туристами, которые верят, что таким образом можно разбогатеть.
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.
Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады.
История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа.
Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов.
Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.
Черекская теснина очень живописная.
На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.
Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье.
Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород.
Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина.
Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.
За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой.
Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека.
И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья.
Здесь расположены родовые башни.
Обед балкарская кухня (доп. плата).
Термальные источники Аушигер (доп. плата).
В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны.
Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди.
На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт.
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.
Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, южная граница ее — Главный Кавказский хребет, высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.
Недаром его называют «сердцем гор», — Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Соединение главных ущелий, — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.
Подъем на канатной дороге (доп.плата).
Обед (доп. плата).
Свободное время.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).
Поляна Чегет, подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата).
Поляна Азау, подъем на канатной дороге г.Эльбрус (доп.плата).
Обед (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.
Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд на экскурсию в Архыз.
Архыз – место для круглогодичного отдыха.
Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый, и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт.
Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах.
В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность.
Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно.
Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор.
Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами.
Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей (входной билет за доп. плату).
Обед (доп. плата).
Верхний Архыз.
После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз».
Курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха, открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять свыше 1,5 миллиона туристов со всей России.
Это молодой курорт с прекрасно развивающейся инфраструктурой.
Подъем на канатной дороге (доп.плата).
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал г. Пятигорска или ж/д вокзал или аэропорт г. Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в номере "стандарт".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.:
|Взрослые
|Дети до 14 лет
|27 000
|25 000
Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».