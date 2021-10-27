Горы Кавказа. Экскурсионный тур

За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор, их атмосферой

5
3 отзыва
За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор, их атмосферой и величием, получите колоссальный заряд энергии. Этот тур — настоящее приключение!
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • полное "погружение" – за шесть дней Вы узнаете интересные факты истории, собственными глазами увидите незабываемые виды Кавказа;
  • головокружительные виды – смотровые площадки с верхних станций канатных дорог захватывают дух;
  • возьмете кусочек Кавказа с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки;
  • отдых для всей семьи.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер и размещение в гостинице "Машук" г. Пятигорска.

Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место Дуэли Лермонтова.

Парк «Цветник» — одна из основных достопримечательностей Пятигорска.

Это исторический и культурный центр, ставший уже давно, одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей города. 

Достопримечательностью с поэтическим названием Эолова арфа, Пятигорск гордится уже почти два столетия.

Место где находится беседка — идеально!

Со скалы открываются  завораживающие виды окрестностей, отлично просматриваются жилые кварталы.

Своего рода смотровая площадка дарит нам величественную панораму!

Город как на ладони!

Неподалеку расположены несколько санаториев и лечебниц, минеральные питьевые источники и ванны.

Озеро Провал – неповторимый природный памятник карстово-тектонического происхождения.

Он расположен на дне пещеры южного склона горы Машук.

У входа в тоннель нас встречает бронзовая скульптура Остапа Бендера.

В руке мужчина держит знаменитый билетик, отполированный до блеска туристами, которые верят, что таким образом можно разбогатеть.

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день
Верхняя Балкария

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.

Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады. 

История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа.

Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов.

Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.

Черекская теснина очень живописная.

На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.

Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье.

Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород.

Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина.

Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.

За Голубым озером  начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой.

Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека.

И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья.

Здесь расположены родовые башни.

Обед балкарская кухня (доп. плата).

Термальные источники Аушигер (доп. плата).

В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны.

Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди.

На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
3 день
Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, южная граница ее — Главный Кавказский хребет, высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор», — Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий, — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.

Подъем на канатной дороге (доп.плата).

Обед (доп. плата).

Свободное время.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ДомбайДомбайДомбай
4 день
Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). 

Поляна Чегет, подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата).

Поляна Азау, подъем на канатной дороге г.Эльбрус (доп.плата).

Обед (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
5 день
Архыз

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Архыз.

Архыз – место для круглогодичного отдыха.

Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый, и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт.

Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах.

В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность.

Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно.

Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор.

Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами.

Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей (входной билет за доп. плату). 

Обед (доп. плата).

Верхний Архыз.

После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз».

Курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха, открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять свыше 1,5 миллиона туристов со всей России.

Это молодой курорт с прекрасно развивающейся инфраструктурой.

Подъем на канатной дороге (доп.плата).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

АрхызАрхызАрхыз
6 день
Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Трансфер на ж/д вокзал г. Пятигорска или ж/д вокзал или аэропорт г. Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в номере "стандарт".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.:

ВзрослыеДети до 14 лет
27 00025 000

Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в гостиницу
  • Проезд на комфортабельном автобусе туркласса
  • Проживание в гостинице "Машук" г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание — 5 завтраков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Храмовый комплекс – 200 руб. /чел.
  • Термальный источник Аушигер – 200 руб. /чел.
  • Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.
  • Канатная дорога:г. Чегет – 900 руб. /чел. г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. п. Домбай – 1 600 руб. /чел. п. Архыз, комплекс "Романтик" – 800 руб. /чел.
  • Г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • Г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • П. Домбай – 1 600 руб. /чел.
  • П. Архыз, комплекс "Романтик" – 800 руб. /чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удодная одежда и обувь;
  • купальные принадлежности для термальных источников;
  • деньги на питание;
  • маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
27 окт 2021
Я в восторге!!! Просто счастлива, что выбрала этот тур!!! Эмоции зашкаливали! Спасииибо!
К
27 окт 2021
Тур потрясающий! Природа Кавказа это нечто,горы похитили мое 💓
Д
25 мая 2022
Особо хочу отметить высокую клиентоориентированность Ирины и Евгения. Желаю вашей организации дальнейшего развития.

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