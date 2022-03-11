Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай

Домбай называют «Кавказской Швейцарией» за уникальную природу, чистейший горный воздух

5
3 отзыва
Домбай называют "Кавказской Швейцарией" за уникальную природу, чистейший горный воздух и чувство безграничной свободы. Приезжайте и убедитесь в этом сами!
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает 🤩

Тебердинский заповедник
Тебердинский заповедник
Прогуляемся по заповеднику и попробуем воду из чистейшей реки Европы
Удивительный Пятигорск
Удивительный Пятигорск
Погрузимся в атмосферу города и увидим его самые значимые места
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
При желании мы поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге
Знаменитое НЛО
Знаменитое НЛО
Увидим известную "тарелку" и узнаем, как она там оказалась

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Пятигорск

Встреча группы в аэропорту.

Прилет до 13:00.

Посадка в автобус.

Переезд в Пятигорск.

Обед в городском кафе.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

Пятигорск — старинный город в регионе.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал. 

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин. 

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

За доп. плату вы можете подняться  по канатной дороге на гору Машук. 

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Переезд в Домбай.

Размещение.

Свободное время.

Встреча, ПятигорскВстреча, ПятигорскВстреча, Пятигорск
2 день
Домбай

Завтрак в отеле.

Экскурсия по пос. Домбай, знакомство с инфраструктурой.

За доп плату: поднятие на гору Мусса-Ачитара по канатной дороге.

Ужин в кафе.

ДомбайДомбайДомбай
3 день
Тебердинский заповедник

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле отеля.

Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.

Посетим Тебердинский зоопарк.

Экскурсия в музей И.П. Крымшамхалова.

Экскурсия в музей природы Тибердинского государственного природного биосферного заповедника.

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник
4 день
Медовые водопады, отъезд

Завтрак. 

Сбор группы с вещами.

Переезд на экскурсию «Медовые водопады».

Посещение Чайного домика.

Обед за доп плату.

Проводы группы с вылетом после 19:00.

Медовые водопады, отъездМедовые водопады, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице 3 ночи
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное проживание – 4 000 руб.
  • Подъемники
  • Сувениры
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
11 мар 2022
Добрый день!
Мне очень понравился гид тура Руслан. Очень интеллигентный, эрудированный! Одно удовольствие было быть его экскурсантом. Транспорт был прекрасный. Питание сытное и вкусное. Гостиница Адель по соотношению цена-качество замечательна.
На третий день в Теберду я не поехала, так как одного дня в горах мне было мало.
Всё было хорошо!
Спасибо за возможность доступного отдыха!
Е
9 мар 2022
Тур оставил только положительные эмоции. Внукам 12 и 17 летним все понравилось. На экскурсиях было интересно, познавательно. Группа была разновозрастная, от 7лет до пенсионного возраста. Находили общие темы. Разочарования не испытали. 4 дня пролетели. как мгновение. Скучать не приходилось. Хотелось бы еще денек на обучение горным лыжам. На 3 уровень канатной дороги не поднялись, жалко! Погодные условия в этот день не позволили. Очень понравился зоопарк, животные в хороших вольерах, ухоженные, сытые, дружелюбные и красивые. На межсезонье берите запасную обувь. На Домбае не останетесь голодными, хычины (лепешки из теста с различными начинками) всегда есть в любом кафе, много блюд готовят из местной, вкуснейшей баранины, которая взращивается на экологически чистой территории. Гостиница очень чистая. Гид-экскурсовод Руслан. Замечательный, всегда находчивый и дружелюбный, не оставлял свою группу 11 человек без внимания. Всего не расскажешь, лучше один раз увидеть красоту этих мест. Рекомендую этот тур, не пожалеете.
Е
20 июня 2022
Добрый день! хочется отдельное спасибо сказать организатору за наш индивидуАльный тур! водитель и гид Сайпа,спасибо! все посмотрели, прониклись в атмосферу Дагестана полностью! танцы и традиционные блюда в горах просто не реально вкусно,честно сказать точно такие же блюда в Дербенте уже не такие вкусные, как в Гунибе! нужно обязательно попробовать выпечку у бабушек на улице в старом городе Дербента у подножья крепости, это отдельный шедевр! Всем кто привык к завтракам в отеле,как везде не расчитывайте,только каша,возможен омлет или яичница, ни сыра ни колбасы вы не увидите! блинчики,чай,кофе растворимый! вообщем отдых позитивный за 4 дня мы отдохнули отлично)))спасибо ещё раз!

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