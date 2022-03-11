Встреча группы в аэропорту.

Прилет до 13:00.

Посадка в автобус.

Переезд в Пятигорск.

Обед в городском кафе.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

Пятигорск — старинный город в регионе.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

За доп. плату вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук.

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Переезд в Домбай.

Размещение.

Свободное время.