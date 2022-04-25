На джипах по Северному Кавказу

Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус

Авторский тур
Увидеть максимум за одно путешествие? Да! За 6 дней с нами вы познакомитесь с достопримечательностями и мистическими местами двух городов, побываете в осетинских ущельях и «Городе мёртвых», по канатной дороге взлетите на вершину древнего вулкана.

Вас ждёт поход к водопаду, купание в термальном бассейне, прогулка верхом на лошадях и, конечно, сытная и ароматная традиционная кухня.

Вы почувствуете дух свободы, окунётесь в атмосферу кавказского гостеприимства и насладитесь потрясающими видами.
На джипах по Северному Кавказу
На джипах по Северному Кавказу
На джипах по Северному Кавказу
На джипах по Северному Кавказу
На джипах по Северному Кавказу
На джипах по Северному Кавказу
На джипах по Северному Кавказу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

В случае, если вы отправляетесь в путешествие одной большой компанией, количество участников может быть увеличено под ваш запрос.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды
Завершение: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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