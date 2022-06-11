На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем

Подняться по самой высокогорной канатной дороге Европы и увидеть НЛО

Авторский тур
Нас ждут три фантастических дня на Кавказе! Посмотрим самые главные курорты Домбай и Приэльбрусье, насладимся свежестью Чегемских водопадов и необычным цветом озера Гижгит, попьем чистейшую горную воду и вдоволь нагуляемся по Пятигорску.

Вы научитесь разбираться в местной кухне и отведаете все самые вкусные блюда гостеприимного Кавказа.
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

С собой вам понадобится удобная одежда и обувь. Возьмите с собой бутылочки для воды, в горах она очень чистая.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды, после 21:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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