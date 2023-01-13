Никакой суеты - только горы и ты. Новый год на Домбае

Встретить 2023 год среди кавказских вершин, побывать в Тебердинском заповеднике и забыть о хлопотах

Пока большинство будет бегать по магазинам и покупать продукты к праздничному столу, вы насладитесь неспешными прогулками по заповедным местам, полюбуетесь белоснежными горными пиками, попробуете целебную минеральную воду и покатаетесь с крутых склонов на лыжах или квадроциклах.

Вместо «Иронии судьбы» посмотрите на живописные ущелья и бурные реки, а ужин в волшебную ночь для вас организуем мы.
Никакой суеты - только горы и ты. Новый год на Домбае
Никакой суеты - только горы и ты. Новый год на Домбае
Никакой суеты - только горы и ты. Новый год на Домбае
Никакой суеты - только горы и ты. Новый год на Домбае
Никакой суеты - только горы и ты. Новый год на Домбае
Никакой суеты - только горы и ты. Новый год на Домбае
Никакой суеты - только горы и ты. Новый год на Домбае
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники не должны иметь медицинских противопоказаний к пребыванию на больших высотах (2000-3000 м над уровнем моря).
Передвигаться мы будем на комфортабельных микроавтобусах, специально арендованных для группы. Маршрут пролегает по горным дорогам с серпантинами. Не забудьте захватить средства от укачивания.
В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте. Общая протяжённость маршрута — 470 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В 12:30 в аэропорту г. Минеральные Воды (MRV) , в 12:00 на ж. - д. вокзале «Минеральные Воды». У выхода из аэропорта / вокзала вас встретит водитель. Групповой трансфер отправляется ровно в 13:00. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, и вы не сможете быть на месте до 13:00, вам необходимо добраться в посёлок Теберда самостоятельно на такси (стоимость - от 3500 руб. за легковую машину, оплачивается дополнительно)
Завершение: Аэропорт в г. Минеральные Воды. Обратные билеты рекомендуем приобретать на вечерние рейсы после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🚗На машине🧒Можно с детьми🥾Треккинг и походы🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дняГоры🎄Новогодние 2023🏞Заповедники

Похожие туры в Минеральных Водах

Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
4 дня
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Домбай называют «Кавказской Швейцарией» за уникальную природу
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
15 990 за 1 человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды
27 сен
4 окт
11 окт
18 окт
20 000 за 1 человека
Рождество в Домбае
5 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Рождество в Домбае
В нашем рождественском туре по Домбаю вас ждем активный отдых, горы и свобода
5 янв
от 29 500 за 1 человека
Новогодняя сказка в Домбае
5 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодняя сказка в Домбае
В нашем новогоднем туре по Домбаю вас ждем активный отдых, горы и свобода
30 дек
29 500 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
Аэропорт Минеральные Воды
27 сен
4 окт
13 окт
18 окт
25 000 за 1 человека
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
Наш новый авторский тур в район Кавминвод
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00
6 окт
13 окт
32 900 за 1 человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
6 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор
Минеральные Воды
12 окт
2 ноя
21 дек
4 янв
27 000 за 1 человека
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Двухдневная экскурсия в Домбай и регион КМВ из Пятигорска
г. Пятигорск
23 сен
30 сен
7 окт
14 окт
от 11 350 за 1 человека
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Люсинэ
Люсинэ
Нет отзывов
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Подняться по канатной дороге и походить по живописным горным тропам
Краснодар, 6:00, можно присоединиться в Минеральны...
28 сен
12 окт
26 окт
1890017 010 за 1 человека
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Двухдневная зимняя экскурсия в Домбай и регион КМВ из Пятигорска
г. Пятигорск
4 ноя
11 ноя
18 ноя
25 ноя
от 11 350 за 1 человека
Треккинг на гору Змейка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
8 отзывов
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
на конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
от 2 000 за всё до 8 чел.
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Великолепие горных курортов Домбай и Теберда
г. Минеральные Воды
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
49 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ