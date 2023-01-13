Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники не должны иметь медицинских противопоказаний к пребыванию на больших высотах (2000-3000 м над уровнем моря).
Передвигаться мы будем на комфортабельных микроавтобусах, специально арендованных для группы. Маршрут пролегает по горным дорогам с серпантинами. Не забудьте захватить средства от укачивания.
В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте. Общая протяжённость маршрута — 470 км.