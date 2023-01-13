Начало: В 12:30 в аэропорту г. Минеральные Воды (MRV) , в 12:00 на ж. - д. вокзале «Минеральные Воды». У выхода из аэропорта / вокзала вас встретит водитель. Групповой трансфер отправляется ровно в 13:00. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, и вы не сможете быть на месте до 13:00, вам необходимо добраться в посёлок Теберда самостоятельно на такси (стоимость - от 3500 руб. за легковую машину, оплачивается дополнительно)

Завершение: Аэропорт в г. Минеральные Воды. Обратные билеты рекомендуем приобретать на вечерние рейсы после 16:00