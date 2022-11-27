1 день

Обзорная экскурсия по Элисте

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Элиста – любой рейс с 14:00 до 16:00.

Возможна встреча в г. Минеральные воды и г. Ставрополь. Выезд из Минеральных Вод рано утром, около 07:00 ч, из Ставрополя в 8:30 ч. (трансфер будет включен в стоимость тура).

В этот раз вы действительно все правильно сделали!

Лучшего выбора для активного тура на джипах быть просто не может.

Машины ожидают вас в аэропорту города Элиста, столицы Калмыкии и европейского буддизма.

После размещений в уютной гостинице вы отправляетесь на первую экскурсию, вам предстоит много узнать о народе, проживающем в степях России, – о калмыках.

Правда, очень необычно находиться в европейском городе и на каждом шагу встречаться с символами буддизма, как будто здесь встретились, как старые добрые друзья, Запад и Восток?

Вы зайдете в Золотую обитель Будды Шакьямуни, покрутите молитвенные барабаны, заглянете в Национальный музей Калмыкии.

Вы убедитесь, что чудеса уже начались, но это именно начало, – готовьтесь, с завтрашнего дня каскады чудес будут только нарастать.

Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.

Питание: ужин в гостинице.

Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 25 км.