1 день

Заезд в Кисловодск. Пешая экскурсия по Курортному парку

Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.

12:30 групповой трансфер в Кисловодск, встреча на выходе из зала прилета.

Трансфер в Кисловодск, в пути 1-1.5 часа в зависимости от дорожной ситуации.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала. Трансфер в отель.

Размещение в отелях.

Расчетный час в отеле после 14:00.

Курортный сбор 50 рублей в сутки с человека оплачивается на месте при заселении.

14:00 Начало программы в Кисловодске.

Точная программа тура по времени выдается за 1 день до начала тура.

Обед в кафе, знакомство с группой.

После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест. Курортный парк прекрасен во все времена года.

Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.

Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Окончание экскурсии.

Возращение в гостиницу самостоятельно.

Отдых, свободное время.

Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:

Визит центр – интерактивная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. В музее можно полистать Красную книгу и даже понюхать растения, услышать, как поют птицы и даже встретить настоящего динозавра.

Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

Стоимость билетов: 250 руб. /взр., 150 руб. /детский билет.

Экскурсия длится около 30 мин.