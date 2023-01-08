Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.
12:30 групповой трансфер в Кисловодск, встреча на выходе из зала прилета.
Трансфер в Кисловодск, в пути 1-1.5 часа в зависимости от дорожной ситуации.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала. Трансфер в отель.
Размещение в отелях.
Расчетный час в отеле после 14:00.
Курортный сбор 50 рублей в сутки с человека оплачивается на месте при заселении.
14:00 Начало программы в Кисловодске.
Точная программа тура по времени выдается за 1 день до начала тура.
Обед в кафе, знакомство с группой.
После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест. Курортный парк прекрасен во все времена года.
Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.
Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Окончание экскурсии.
Возращение в гостиницу самостоятельно.
Отдых, свободное время.
Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:
Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
Стоимость билетов: 250 руб. /взр., 150 руб. /детский билет.
Экскурсия длится около 30 мин.
Завтрак в отеле.
Отправление загород в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево- Черкессии.
Трассовая информация.
Первая наша остановка у природного памятника — гора Кольцо, где можно увидеть Кисловодск с высоты птичьего полёта.
Следующая наша остановка – Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости.
Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 рублей, 30 минут).
Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
Наша основная цель путешествия этого дня — Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Прогулка по территории, отдых.
Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
Обед с блюдами национальной кухни.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).
Зиплайн — скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (доп. плата от 1800 рублей с человека).
Поездка на Суворовские термальные источники (дополнительная плата 550 рублей, входной билет, оплата гиду на месте).
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.
18:00 - ориентировочное время возвращение в Кисловодск.
Завтрак сухпаек.
Сегодня Вы отправитесь в горы Домбай — в незабываемую поездку к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта.
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал — тот Кавказа не видал!».
Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире.
Потрясающе красивая панорама Кавказского Хребта с множеством высоченных вершин и огромных вечных ледников в обрамлении реликтовых пихтовых лесов поразит вас раз и навсегда.
По прибытию на курорт на нескольких очередях канатной дороги вы подниметесь к самым облакам, в царство белоснежных горных вершин (доплата от 1600 руб. /чел).
Обед на курорте самостоятельно.
Посещение национального рынка.
Туристы увозят с собой домашнее варенье, овечьи шкуры, папахи, поделки, мед, сладости и другие напоминания о путешествии.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Продолжение экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, сегодня Вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.
В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Посещение Храмового комплекса, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса. Христа высотой 20 метров
Обед.
Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.
В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.
Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.
Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение — национальная казачья кухня!
За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.
Но главное «блюдо» вечера — возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.
Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе — Пятигорска.
Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Обед в кафе.
Экскурсия в музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова (домик Лермонтова).
Экскурсия по Пятигорску: во время экскурсии вы увидите место дуэли М. Ю. Лермонтова, посетите озеро Провал, парк Цветник.
При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб. /чел.), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Программу продолжит посещение города Железноводск.
Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).
Отправление в Кисловодск.
Рождественский ужин в ресторане вместе с группой, во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.
Возвращение в отель самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
11:00 — тематическая экскурсия “Великий Шаляпин” в литературно-музыкальном музее ”Дача Шаляпина” (дополнительно оплачивается билет – 350 руб. /взрослый, 250 руб. /пенсионеры, 200 руб. /дети с 7-16 лет).
Экскурсия познакомит вас с творчеством великого певца.
Групповой трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 18:00 часов.
Групповой трансфер на ж/д ко времени отправления поезда.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
Цена программы на человека,
рублей
|Пансионат «Звездный» номер стандарт (дабл/твин), завтрак, ужин
|59600
|Одноместный номер (завтрак, ужин)
|75100
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт
|24900
Гостинца «Благодать» номер стандарт (дабл/твин), завтрак доп. плата (350 руб)
|47300
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт
|13750
Комплекс для отдыха «Пансионат Звездный» расположен в 1,4 км от Кисловодска. К услугам гостей — балкон и бесплатный Wi-Fi.
В распоряжении гостей патио и собственная ванная комната с душем и феном. В комплексе есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах оборудована кухня с микроволновой печью, плитой и тостером.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак по меню.
На территории комплекса для отдыха «Пансионат Звездный» есть терраса для загара.
Гости могут поиграть в настольный теннис на территории или совершить пешую прогулку поблизости.
Буденновская находится в 3,8 км от комплекса для отдыха «Пансионат Звездный», а Кисловодская — в 4,1 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 59 км. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Для посещения термального комплекса: купальник, резиновые тапочки, полотенце.
Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на выходе из зала прилета. Групповой трансфер в 12 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 11.00, контакты по встрече передаются перед заездом.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда).
Проводы
В день выезда групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 18 часов местного времени, трансфер в 16.00.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 50 руб. /сутки с человека.
Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются: участники ВОВ; лица, удостоенные звания Герой Советского Союза или Герой РФ; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды 1 и 2 групп и некоторые другие (полный список Вы можете найти в Статье 7 Федерального закона). Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
По данным прогноза погода в январе хорошая и туристический сезон в разгаре. В этот зимний месяц cредняя температура окружающей среды 0.6 днем и примерно -5.6 ночью. Иногда идут дожди, примерно 8 дней за месяц. Ясных дней становится больше.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.