Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра

Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки

Если вы любите гулять на природе, не пренебрегая комфортом, то вам — с нами! Каждый день мы будем совершать радиальные походы по красивым и живописным местам, а жить — в уютной гостинице. За неделю вы исследуете три ущелья, побываете у нескольких водопадов, насладитесь пикниками у озёр.

Мы прокатимся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда насладимся видами Главного Кавказского хребта. Вас ждут потрясающие пейзажи и единение с природой.
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости и нагрузки.

Передвигаться будем на комфортабельных микроавтобусах, специально арендованных для группы. Маршрут пролегает по горным дорогам с серпантинами. Не забудьте захватить средства от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте.

Иностранным гражданам заранее, за 45 дней до старта тура, необходимо оформить пропуск для посещения пограничной зоны.

Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5-4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту г. Минеральные воды в 12:00, в 11:30 на ж. - д. вокзале «Минеральные Воды». У выхода из аэропорта / вокзала вас встретит водитель
Завершение: В последний день тура - трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды. Рекомендуем приобретать обратные билеты на вечерние рейсы после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🧳Экскурсионные туры6-дневные турыГоры

Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах

Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Люсинэ
Нет отзывов
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Подняться по канатной дороге и походить по живописным горным тропам
18 июля
17 500 за 1 человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Анна
Нет отзывов
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
50 715 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
23 июня
30 июня
7 июля
14 июля
25 000 за 1 человека
Прогулки по окрестностям Эльбруса
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
26 июня
30 июня
4 июля
8 июля
45 000 за 1 человека
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
Вас ждут прогулки по альпийским лугам, горы Главного Кавказского Хребта, горные озёра с льдинами. Софийские водопады
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
24 400 за 1 человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
23 июня
30 июня
14 июля
21 июля
20 000 за 1 человека
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
23 июня
30 июня
7 июля
14 июля
20 000 за 1 человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Домбай покоряет туристов с первого взгляда своими ледниками, снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам
13 июля
52 500 за 1 человека
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Вас ждет купание в Серебряном источнике, прогулка к подножию Мать-горы Кавказа, загадывание желаний - будем строить
24 июня
1 июля
8 июля
15 июля
27 900 за 1 человека
Домбай: люди, горы, история
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Армен
5
2 отзыва
Домбай: люди, горы, история
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
22 июня
23 июня
25 июня
26 июня
12 000 за 1-4 чел.
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
23 июня
26 июня
29 июня
2 июля
39 500 за 1 человека
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
15 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ