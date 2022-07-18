Если вы любите гулять на природе, не пренебрегая комфортом, то вам — с нами! Каждый день мы будем совершать радиальные походы по красивым и живописным местам, а жить — в уютной гостинице. За неделю вы исследуете три ущелья, побываете у нескольких водопадов, насладитесь пикниками у озёр. Мы прокатимся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда насладимся видами Главного Кавказского хребта. Вас ждут потрясающие пейзажи и единение с природой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости и нагрузки.

Передвигаться будем на комфортабельных микроавтобусах, специально арендованных для группы. Маршрут пролегает по горным дорогам с серпантинами. Не забудьте захватить средства от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте.

Иностранным гражданам заранее, за 45 дней до старта тура, необходимо оформить пропуск для посещения пограничной зоны.

Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5-4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.