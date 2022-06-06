Премущества этого путешествия:
Встреча участников в международном аэропорту или ж/д вокзале города Минеральные воды.
Переезд на микроавтобусе в поселок Терскол.
В пути сделаем остановку в кафе на обед.
В Терсколе размещение в гостинице.
Прогулка по поселку, знакомство с участниками.
С утра пораньше, после завтрака отправимся в небольшой поход налегке к водопаду Девичьи косы.
Торопиться не будем.
Просто прогуляемся, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и потрясающими видами.
Однако набор высоты предполагается 700 метров.
Он достаточно пологий и постепенный.
Если останутся силы и время, поднимемся еще на 300 метров до обсерватории Терскол.
Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.
Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав и цветов.
Устроим небольшой пикник на уютной поляне.
На канатной дороге поднимемся на склоны горы Чегет до 3 станции канатки.
Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью.
Панорама великана Эльбруса предстает во всей красе.
С противоположной стороны откроются живописные виды горы Донгуз Орун Баши и ледника «Семерка», названного так за характерную форму.
Не спеша пешком спустимся до знаменитого кафе Ай — первого высокогорного кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай и Киндзмараули.
Сегодня мы отдохнем от пеших переходов и отправимся в удивительное место — село Верхняя Балкария.
Считается, что именно здесь находился один из центров этнического становления балкарского народа и его культуры.
Верхняя Балкария — крайний населенный пункт Черекского ущелья, а на въезде в ущелье расположены карстовые Голубые озёра.
Горная дорога идёт вверх вдоль отвесных, практически вертикальных скал высотой более 500 м, а глубоко внизу в пропасти протекает Черек Балкарский, с высоты 250-300 м кажущийся ручейком.
В Верхней Балкарии мы совершим прогулку по аулу Кюннюм с подъёмом к сторожевым башням Абай-Кала и Амирхан-Кала и погрузимся в историю более, чем четырехсотлетней давности.
Утром доедем до поляны Азау, где начинается канатная дорога на Эльбрус.
Мы доедем до станции Мир на высоте 3 500 метров, сделаем много памятных фотографий на фоне гор, посетим музей, посвященный военным действиям на Эльбрусе во времена Великой Отечественной войны и пообедаем здесь в высокогорном кафе.
Желающие могут прогуляться до высоты 3800 м.
Прогуляемся на поляну Нарзанов, где прямо из земли бьет настоящий Нарзан с небольшим сероводородным привкусом.
После обеда посвятим время неспешной прогулке по прилавкам большого сувенирного рынка на Чегетской поляне.
Прощание с Эльбрусом.
Отъезд на микроавтобусе в г. Минеральные воды.
Тур предусматривает проживание в частном коттедже в центре Терскола.
Размещение семьями в 2-3-х местных номерах, санузел в каждом номере. У коттеджа своя огороженная территория, также есть большая гостиная для совместных посиделок, общения и игр. Продуктовые магазины, кафе, аптека - в шаговой доступности.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста:
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
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