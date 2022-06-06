Прогулка по поселку, знакомство с участниками.

В Терсколе размещение в гостинице.

В пути сделаем остановку в кафе на обед.

Переезд на микроавтобусе в поселок Терскол.

Встреча участников в международном аэропорту или ж/д вокзале города Минеральные воды.

Если останутся силы и время, поднимемся еще на 300 метров до обсерватории Терскол.

Он достаточно пологий и постепенный.

Просто прогуляемся, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и потрясающими видами.

Торопиться не будем.

С утра пораньше, после завтрака отправимся в небольшой поход налегке к водопаду Девичьи косы.

Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав и цветов.

Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.

Не спеша пешком спустимся до знаменитого кафе Ай — первого высокогорного кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай и Киндзмараули.

С противоположной стороны откроются живописные виды горы Донгуз Орун Баши и ледника «Семерка», названного так за характерную форму.

Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью.

На канатной дороге поднимемся на склоны горы Чегет до 3 станции канатки.

Сегодня мы отдохнем от пеших переходов и отправимся в удивительное место — село Верхняя Балкария.

Считается, что именно здесь находился один из центров этнического становления балкарского народа и его культуры.

Верхняя Балкария — крайний населенный пункт Черекского ущелья, а на въезде в ущелье расположены карстовые Голубые озёра.

Горная дорога идёт вверх вдоль отвесных, практически вертикальных скал высотой более 500 м, а глубоко внизу в пропасти протекает Черек Балкарский, с высоты 250-300 м кажущийся ручейком.

В Верхней Балкарии мы совершим прогулку по аулу Кюннюм с подъёмом к сторожевым башням Абай-Кала и Амирхан-Кала и погрузимся в историю более, чем четырехсотлетней давности.