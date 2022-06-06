Семейное путешествие в Приэльбрусье

Это путешествие специально разработано для людей, которые не хотят расставаться с комфортом

5
3 отзыва
Это путешествие специально разработано для людей, которые не хотят расставаться с комфортом и в тоже время хотят увидеть настоящие горы. Кто любит путешествовать всей семьей и не готов расставаться с родными надолго.

Мы посетим самые красивые места Приэльбрусья, будем ночевать в гостинице, питаться в кафе и столовых поселка Терскол, а все выходы небольшие и налегке.
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Семейное путешествие в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
24
июл

Описание

Премущества этого путешествия:

  • невероятные пейзажи Кавказа;
  • побываете в первом высокогорном кафе Советского Союза;
  • программа тура расчитана для комфортного времяпровождения всей семьи;
  • увидите несколько водопадов Приэльбрусья.

Программа тура по дням

1 день
г. Минеральные воды – Терскол

Встреча участников в международном аэропорту или ж/д вокзале города Минеральные воды.

Переезд на микроавтобусе в поселок Терскол.

В пути сделаем остановку в кафе на обед.

В Терсколе размещение в гостинице.

Прогулка по поселку, знакомство с участниками.

2 день
Водопад Девичьи косы – обсерватория Терскол

С утра пораньше, после завтрака отправимся в небольшой поход налегке к водопаду Девичьи косы.

Торопиться не будем. 

Просто прогуляемся, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и потрясающими видами.

Однако набор высоты предполагается 700 метров. 

Он достаточно пологий и постепенный.

Если останутся силы и время, поднимемся еще на 300 метров до обсерватории Терскол.

3 день
Ущелье Терскол

Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.

Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав и цветов. 

Устроим небольшой пикник на уютной поляне.

4 день
Гора Чегет

На канатной дороге поднимемся на склоны горы Чегет до 3 станции канатки. 

Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью. 

Панорама великана Эльбруса предстает во всей красе. 

С противоположной стороны откроются живописные виды горы Донгуз Орун Баши и ледника «Семерка», названного так за характерную форму. 

Не спеша пешком спустимся до знаменитого кафе Ай — первого высокогорного кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай и Киндзмараули.

5 день
Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию

Сегодня мы отдохнем от пеших переходов и отправимся в удивительное место — село Верхняя Балкария. 

Считается, что именно здесь находился один из центров этнического становления балкарского народа и его культуры.

Верхняя Балкария — крайний населенный пункт Черекского ущелья, а на въезде в ущелье расположены карстовые Голубые озёра. 

Горная дорога идёт вверх вдоль отвесных, практически вертикальных скал высотой более 500 м, а глубоко внизу в пропасти протекает Черек Балкарский, с высоты 250-300 м кажущийся ручейком.

В Верхней Балкарии мы совершим прогулку по аулу Кюннюм с подъёмом к сторожевым башням Абай-Кала и Амирхан-Кала и погрузимся в историю более, чем четырехсотлетней давности.

6 день
Эльбрус

Утром доедем до поляны Азау, где начинается канатная дорога на Эльбрус

Мы доедем до станции Мир на высоте 3 500 метров, сделаем много памятных фотографий на фоне гор, посетим музей, посвященный военным действиям на Эльбрусе во времена Великой Отечественной войны и пообедаем здесь в высокогорном кафе.

Желающие могут прогуляться до высоты 3800 м.

7 день
Поляна Нарзанов и Сувенирный рынок

Прогуляемся на поляну Нарзанов, где прямо из земли бьет настоящий Нарзан с небольшим сероводородным привкусом.

После обеда посвятим время неспешной прогулке по прилавкам большого сувенирного рынка на Чегетской поляне.

8 день
Отъезд

Прощание с Эльбрусом.

Отъезд на микроавтобусе в г. Минеральные воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в частном коттедже в центре Терскола. 

Размещение семьями в 2-3-х местных номерах, санузел в каждом номере. У коттеджа своя огороженная территория, также есть большая гостиная для совместных посиделок, общения и игр. Продуктовые магазины, кафе, аптека - в шаговой доступности.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста:

  • для взрослого — 45 000 руб.;
  • для детей до 12 лет —38 000 руб.;
  • для детей до 7 лет — 32 000 руб.;
  • для детей до 4 лет — 23 000 руб.;
  • для детей до 2 лет — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральный воды – Терскол – Минеральные воды
  • Проживание в гостевом доме все время путешествия
  • Завтраки в гостевом доме
  • Подъем и спуск по канатной дороге Эльбрус
  • Подъем и спуск по канатной дороге Чегет
  • Трансфер п. Терскол – поляна Азау – п. Терскол
  • Автомобильная экскурсия в село Верхняя Балкария
  • Два пикника во время дневных выходов
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповая аптечка
  • Взносы в национальный парк
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание в дороге
  • Обеды и ужины во время пребывания в Терсколе – около 500 руб. за прием пищи
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Минеральный воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Хоба (подпопник)
  • Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов
  • Треккинговые палки

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят)
  • Сандалии или сланцы
  • Ветровка, штаны
  • Дождевик
  • Панама / бейсболка / бандана / баф
  • Кофта флисовая
  • Комплект термобелья
  • 1- 2 футболки
  • Шорты
  • Носки 2-3 пары синтетические
  • Легкое полотенце+купальные принадлежности (по желанию для бани и/или водопада)
  • Яркое и легкое платье (для стильных фоточек)

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь;
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Термос (0,5 -1 литр) - по желанию
  • Очки солнцезащитные
  • Крем солнцезащитный

Документы:

  • Медицинский полис
  • Паспорт
  • Деньги на дополнительные расходы - кафе, сувениры

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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