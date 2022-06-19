11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).
Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 5-6 часов). По пути нас ждет проверка документов на посту у пограничников, поэтому при себе обязательно иметь оригинал паспорта.
К вечеру приедем в один из самых потрясающих и организованных альплагерей на Кавказе – альплагерь «Безенги».
На его территории находятся корпуса для проживания, места для стоянки с палатками, столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский садик.
После поселения в альплагере, совершим обзорную экскурсию по его территории.
Издалека увидим ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, а также с удовольствием рассмотрим рельефный макет района Безенги.
На макете поднимаются рельефные, снежные горы, прекрасно видны долины с ледниками, озера и весь наш будущий маршрут.
Сегодня по программе тура легкий, прогулочный маршрут.
Прямо из лагеря нам виден огромный Каргашильский хребет. На самом верху хребта находится ледник Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке.
Река стремительно прыгает по уступам хребта и превращается в прекрасный водопад.
Сегодняшний водопад с секретом, он таит в себе необычное природное явление.
Утром часть потока воды «золотая» от подсветки солнечных лучей. После обеда вторая часть каскада выходит из тени и светится «серебром».
Этот необычный факт весьма заинтересовал ученых. Они приезжали в Безенги с небольшой лабораторией, брали пробы воды. Но загадку водопада так и не разгадали.
Идем дальше и попадаем на экотропу к Безенгийскому леднику. Комфортная экотропа была обустроена компанией «Русгидро».
Вдоль тропы установлены красочные стенды с фотографиями и описанием местной флоры и фауны.
Гуляя по экотропе, в июле собираем землянику, в августе-сентябре лакомимся черникой и брусникой.
В конце пути подойдем близко к Безенгийскому леднику. Это самый крупный ледник на Кавказе. Его длина колеблется от 13 до 20 километров, а толщина льда достигает 180 метров!
Активная часть тура: 5,5 км пешком, перепад высот 2140-2040-2200 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Сегодняшний день проведем вдали от альплагеря «Безенги». Часть пути проедем на автобусе, а затем пойдем пешком в ущелье реки Думала.
Слово «Думала» переводится как «красивое». И это чистейшая правда! Долина этой реки очень зеленая и живописная.
Если пейзажи в нашем ущелье Безенги более каменистые, украшенные ледниками, то ущелье Думала – это легкость, простор и потрясающие, густые леса.
Эти места всегда балуют нас ягодами и грибами))).
По долине бежит река Думала, которая в особенно узких местах ущелья с удовольствием показывает туристам свой бурный нрав.
Тропа плавно и постепенно поднимается вверх. Не забывайте треккинговые палки, они очень пригодятся в этом туре.
В конце маршрута выходим на огромную поляну, с которой открывается еще одна река – Укю.
Именно на ней, в узком каньоне, рождается водопад Укю. В ясную погоду он белоснежный и идеально подсвечивается солнцем.
После прогулки, нас ждет отдых и обед.
Активная часть тура: 9,6 км пешком, перепад высот 1590-2070 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Активный тур на Безенги продолжается. Этот день наверняка запомнится вам своими невероятными пейзажами.
Сегодня увидим потрясающую Северную стену. Северный массив – это огромная горная система: 15 километров из идеального снега и льда, 4 пятитысячника!
Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау – все эти вершины имеют отметку выше 5000 м.
На фоне синего неба очень эффектно смотрятся белые шапки снега и ледники. Мимо проплывают легкие облака и слегка касаются горных вершин.
Эффектность этого ущелья состоит в потрясающем контрасте: мы ходим по зеленой траве, по цветочным лугам и тут же перед нами поднимаются снежные пятитысячники.
В такой момент ощущаешь, насколько грандиозные горы создала здесь Природа!
Обед у нас также будет на фоне пятитысячников =)). Затем прогуляемся еще немного и сделаем красивые фото ледника Мижирги.
На обратном пути пройдем мимо указателя ущелье «Телпый угол», куда любят ходить и тренироваться альпинисты.
А затем полюбуемся каскадным водопадом Гидан. Он рождается на горе Гидан-тау и, прыгая по уступам, шустро бежит в долину.
Активная часть тура: 13,2 км пешком, перепад высот 2140-2940 м, продолжительность треккинга 7 часов.
Из лагеря нам хорошо виден скальный отрог Аюташ. Жители альплагеря называют это место «Скальная лаборатория».
Именно здесь все новички постигают азы скалолазания.
Опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и научит, как правильно лазить по скалам. Маршруты здесь простые, они будут под силу каждому туристу.
Скальные маршруты носят весьма интересные названия: «Черный зуб», «Дорога в облака», «Запах ветра», «Времена года».
К концу дня вы овладеете навыками скалолазания и обязательно получите новые, необычные впечатления!
Продолжительность мероприятия: 4 часа.
Доброе утро!
Любителей вставить пораньше на отдыхе в Безенги, всегда будут радовать великолепные, рассветные пейзажи.
Очень советуем вам полюбоваться Безенгийской стеной на восходе солнца!
Вокруг темные, спящие горы, а в конце ущелья розовым светом зажигается Безенгийская стена.
Первые лучи солнца касаются ее пятитысячников и остроконечной вершины Гестола. Так в наш лагерь приходит новый день.
Тур на Кавказ невозможно представить без прогулки к главному сокровищу этих мест.
Сегодня у нас очень насыщенный поход – идем к леднику Безенги и Безенгийской стене.
Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь же находятся два белоснежных пятитысячника: Джангитау и Шхара.
В этот день будем ходить по настоящему леднику: большая часть пути пройдет по камням, но кое-где под ногами будет снег и настоящий, изумрудный лед.
Порой в одном кадре мы сможем поймать зеленые луга, цветы и снежные вершины Безенги. Идеально =))
Активная часть тура по маршруту: 6,3 км пешком, перепад высот 2140-2550 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
С утра покидаем Безенги и возвращаемся в г. Минеральные Воды. По пути сделаем остановку для экскурсии на Голубом озере и термальных источниках.
Черек-Кёль. Этот водоем всегда покоряет туристов своим невероятным, изумрудно-голубым цветом воды. Вода очень прозрачная, видимость достигает 20-40 метров.
Голубое озеро является одним из самых глубоких карстовых водоемов мира, его глубина – 279 метров.
Термальные источники Аушигер. В этом месте оборудованы бассейны на открытом воздухе, где с удовольствием можно искупаться.
Воды выходит на поверхность с глубины 4000 метров, ее температура достигает 50С.
Термальная вода очень богата кальцием, калием, натрием и бромом. Она прекрасно снимает стресс и дарит заряд энергии.
Активная часть тура по маршруту: 2 км пешком.
16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.
Активный тур в Безенги завершен.
Тур предполагает проживание в альплагере «Безенги»: двух-, трехместные номера с удобствами, есть Wi-Fi, полотенца выдают. Фен и чайник можно попросить у администратора, холодильника нет.
На территории альплагеря «Безенги» есть комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин.
За дополнительную плату на Безенги предоставляются услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в детском саду на целый день под присмотром воспитателя).
Альплагерь «Безенги» - доброе и гостеприимное место в сердце гор Кавказа.
Приезжай, увидишь сам!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Мобильная связь по маршруту (только оператор Мегафон): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок по ущельям мобильная связь отсутствует.
Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
На территории альплагеря «Безенги» оборудованные туалеты, горячий душ, прачечная, комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения «Альпиндустрия», продуктовый магазин с самыми популярными продуктами (хлеб, лимонад, консервы, сладости, соки). Есть возможность бесплатно заряжать телефоны, аккумуляторы. Для оплаты в кафе и магазине следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита. Банкоматы отсутствуют.