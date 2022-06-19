1 день

Ущелье Безенги

11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).

Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 5-6 часов). По пути нас ждет проверка документов на посту у пограничников, поэтому при себе обязательно иметь оригинал паспорта.

К вечеру приедем в один из самых потрясающих и организованных альплагерей на Кавказе – альплагерь «Безенги».

На его территории находятся корпуса для проживания, места для стоянки с палатками, столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский садик.

После поселения в альплагере, совершим обзорную экскурсию по его территории.

Издалека увидим ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, а также с удовольствием рассмотрим рельефный макет района Безенги.

На макете поднимаются рельефные, снежные горы, прекрасно видны долины с ледниками, озера и весь наш будущий маршрут.