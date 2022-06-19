Треккинг в Безенги без рюкзаков

Тур в Безенги проходит на Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии

5
3 отзыва
Тур в Безенги проходит на Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии.

Эти места называют «ледовое сердце Кавказа», ведь именно здесь находится легендарное Безенгийское ущелье. Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м. Шесть пятитысячников Кавказа расположены в Безенги. В одном кадре здесь помещаются яркие цветы и изумрудные ледники. В качестве украшения, Природа подарила Безенгийскому ущелью восхитительные оранжевые маки.

В путешествии посетим несколько водопадов, пройдем по оборудованной экотропе, сделаем фото ледников и совершим треккинг к невероятной по красоте Северной и Безенгийское стене. Маршрут несложный, рекомендуем для новичков и родителей с детьми.
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
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Что вас ожидает 🤩

Северная стена
Северная стена
Северный массив - это огромная горная система: 15 километров из идеального снега и льда, 4 пятитысячника! Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау – все эти вершины имеют отметку выше 5000 м
Уроки скалолазания
Уроки скалолазания
Опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и научит, как правильно лазить по скалам
Голубое озеро
Голубое озеро
Этот водоем всегда покоряет туристов своим невероятным, изумрудно-голубым цветом воды. Вода очень прозрачная, видимость достигает 20-40 метров
Термальные источники Аушигер
Термальные источники Аушигер
В этом месте оборудованы бассейны на открытом воздухе, где с удовольствием можно искупаться. Воды выходит на поверхность с глубины 4000 метров, ее температура достигает 50С
Ущелье реки Думала
Ущелье реки Думала
Долина этой реки очень зеленая и живописная. Ущелье Думала – это легкость, простор и потрясающие, густые леса
Безенгийская стена на восходе солнца!
Безенгийская стена на восходе солнца!
Вокруг темные, спящие горы, а в конце ущелья розовым светом зажигается Безенгийская стена. Первые лучи солнца касаются ее пятитысячников и остроконечной вершины Гестола

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Безенги

11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).

Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 5-6 часов). По пути нас ждет проверка документов на посту у пограничников, поэтому при себе обязательно иметь оригинал паспорта.

К вечеру приедем в один из самых потрясающих и организованных альплагерей на Кавказе – альплагерь «Безенги».

На его территории находятся корпуса для проживания, места для стоянки с палатками, столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский садик.

После поселения в альплагере, совершим обзорную экскурсию по его территории.

Издалека увидим ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, а также с удовольствием рассмотрим рельефный макет района Безенги.

На макете поднимаются рельефные, снежные горы, прекрасно видны долины с ледниками, озера и весь наш будущий маршрут.

Ущелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье Безенги
2 день

Водопад Жигинджи, экотропа к леднику Безенги

Сегодня по программе тура легкий, прогулочный маршрут.

Прямо из лагеря нам виден огромный Каргашильский хребет. На самом верху хребта находится ледник Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке.

Река стремительно прыгает по уступам хребта и превращается в прекрасный водопад.

Сегодняшний водопад с секретом, он таит в себе необычное природное явление.

Утром часть потока воды «золотая» от подсветки солнечных лучей. После обеда вторая часть каскада выходит из тени и светится «серебром».

Этот необычный факт весьма заинтересовал ученых. Они приезжали в Безенги с небольшой лабораторией, брали пробы воды. Но загадку водопада так и не разгадали.

Идем дальше и попадаем на экотропу к Безенгийскому леднику. Комфортная экотропа была обустроена компанией «Русгидро».

Вдоль тропы установлены красочные стенды с фотографиями и описанием местной флоры и фауны.

Гуляя по экотропе, в июле собираем землянику, в августе-сентябре лакомимся черникой и брусникой.

В конце пути подойдем близко к Безенгийскому леднику. Это самый крупный ледник на Кавказе. Его длина колеблется от 13 до 20 километров, а толщина льда достигает 180 метров!

Активная часть тура: 5,5 км пешком, перепад высот 2140-2040-2200 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Водопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику Безенги
3 день

Треккинг в ущелье реки Думала

Сегодняшний день проведем вдали от альплагеря «Безенги». Часть пути проедем на автобусе, а затем пойдем пешком в ущелье реки Думала.

Слово «Думала» переводится как «красивое». И это чистейшая правда! Долина этой реки очень зеленая и живописная.

Если пейзажи в нашем ущелье Безенги более каменистые, украшенные ледниками, то ущелье Думала – это легкость, простор и потрясающие, густые леса.

Эти места всегда балуют нас ягодами и грибами))).

По долине бежит река Думала, которая в особенно узких местах ущелья с удовольствием показывает туристам свой бурный нрав.

Тропа плавно и постепенно поднимается вверх. Не забывайте треккинговые палки, они очень пригодятся в этом туре.

В конце маршрута выходим на огромную поляну, с которой открывается еще одна река – Укю.

Именно на ней, в узком каньоне, рождается водопад Укю. В ясную погоду он белоснежный и идеально подсвечивается солнцем.

После прогулки, нас ждет отдых и обед.

Активная часть тура: 9,6 км пешком, перепад высот 1590-2070 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг в ущелье реки ДумалаТреккинг в ущелье реки ДумалаТреккинг в ущелье реки ДумалаТреккинг в ущелье реки ДумалаТреккинг в ущелье реки Думала
4 день

Водопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стена

Активный тур на Безенги продолжается. Этот день наверняка запомнится вам своими невероятными пейзажами.

Сегодня увидим потрясающую Северную стену. Северный массив – это огромная горная система: 15 километров из идеального снега и льда, 4 пятитысячника!

Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау – все эти вершины имеют отметку выше 5000 м.

На фоне синего неба очень эффектно смотрятся белые шапки снега и ледники. Мимо проплывают легкие облака и слегка касаются горных вершин.

Эффектность этого ущелья состоит в потрясающем контрасте: мы ходим по зеленой траве, по цветочным лугам и тут же перед нами поднимаются снежные пятитысячники.

В такой момент ощущаешь, насколько грандиозные горы создала здесь Природа!

Обед у нас также будет на фоне пятитысячников =)). Затем прогуляемся еще немного и сделаем красивые фото ледника Мижирги.

На обратном пути пройдем мимо указателя ущелье «Телпый угол», куда любят ходить и тренироваться альпинисты.

А затем полюбуемся каскадным водопадом Гидан. Он рождается на горе Гидан-тау и, прыгая по уступам, шустро бежит в долину.

Активная часть тура: 13,2 км пешком, перепад высот 2140-2940 м, продолжительность треккинга 7 часов.

Водопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стена
5 день

Уроки скалолазания

Из лагеря нам хорошо виден скальный отрог Аюташ. Жители альплагеря называют это место «Скальная лаборатория».

Именно здесь все новички постигают азы скалолазания.

Опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и научит, как правильно лазить по скалам. Маршруты здесь простые, они будут под силу каждому туристу.

Скальные маршруты носят весьма интересные названия: «Черный зуб», «Дорога в облака», «Запах ветра», «Времена года».

К концу дня вы овладеете навыками скалолазания и обязательно получите новые, необычные впечатления!

Продолжительность мероприятия: 4 часа.

Уроки скалолазанияУроки скалолазанияУроки скалолазанияУроки скалолазания
6 день

Треккинг к леднику Безенги

Доброе утро!

Любителей вставить пораньше на отдыхе в Безенги, всегда будут радовать великолепные, рассветные пейзажи.

Очень советуем вам полюбоваться Безенгийской стеной на восходе солнца!

Вокруг темные, спящие горы, а в конце ущелья розовым светом зажигается Безенгийская стена.

Первые лучи солнца касаются ее пятитысячников и остроконечной вершины Гестола. Так в наш лагерь приходит новый день.

Тур на Кавказ невозможно представить без прогулки к главному сокровищу этих мест.

Сегодня у нас очень насыщенный поход – идем к леднику Безенги и Безенгийской стене.

Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь же находятся два белоснежных пятитысячника: Джангитау и Шхара.

В этот день будем ходить по настоящему леднику: большая часть пути пройдет по камням, но кое-где под ногами будет снег и настоящий, изумрудный лед.

Порой в одном кадре мы сможем поймать зеленые луга, цветы и снежные вершины Безенги. Идеально =))

Активная часть тура по маршруту: 6,3 км пешком, перепад высот 2140-2550 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Треккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику Безенги
7 день

Голубое озеро «Черек-Кёль», термальные источники Аушигер. Отъезд

С утра покидаем Безенги и возвращаемся в г. Минеральные Воды. По пути сделаем остановку для экскурсии на Голубом озере и термальных источниках.

Черек-Кёль. Этот водоем всегда покоряет туристов своим невероятным, изумрудно-голубым цветом воды. Вода очень прозрачная, видимость достигает 20-40 метров.

Голубое озеро является одним из самых глубоких карстовых водоемов мира, его глубина – 279 метров.

Термальные источники Аушигер. В этом месте оборудованы бассейны на открытом воздухе, где с удовольствием можно искупаться.

Воды выходит на поверхность с глубины 4000 метров, ее температура достигает 50С.

Термальная вода очень богата кальцием, калием, натрием и бромом. Она прекрасно снимает стресс и дарит заряд энергии.

Активная часть тура по маршруту: 2 км пешком.

16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Активный тур в Безенги завершен.

Голубое озеро «Черек-Кёль», термальные источники Аушигер. ОтъездГолубое озеро «Черек-Кёль», термальные источники Аушигер. ОтъездГолубое озеро «Черек-Кёль», термальные источники Аушигер. ОтъездГолубое озеро «Черек-Кёль», термальные источники Аушигер. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в альплагере «Безенги»: двух-, трехместные номера с удобствами, есть Wi-Fi, полотенца выдают. Фен и чайник можно попросить у администратора, холодильника нет.

На территории альплагеря «Безенги» есть комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин.

За дополнительную плату на Безенги предоставляются услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в детском саду на целый день под присмотром воспитателя).

Варианты проживания

Альплагерь «Безенги»

6 ночей

Альплагерь «Безенги» - доброе и гостеприимное место в сердце гор Кавказа.

Приезжай, увидишь сам!

Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»Альплагерь «Безенги»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту4
  • Проживание в альплагере «Безенги»: двух-, трехместные номера с удобствами, есть Wi-Fi, полотенца выдают. Фен и чайник можно попросить у администратора, холодильника нет. На территории альплагеря «Безенги» есть комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин. За дополнительную плату на Безенги предоставляются услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в детском саду на целый день под присмотром воспитателя)
  • Трехразовое питание. Завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются в столовой альплагеря по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-7) – сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 13200 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Пижама для сна. В номере по ночам прохладно;
  • Треккинговая обувь;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник;
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Тройник (в номере всего 1 розетка);
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • Фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (только оператор Мегафон): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок по ущельям мобильная связь отсутствует.

Какие документы нужны для оформления пропуска в пограничную зону?

Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Какая инфраструктура на маршруте?

На территории альплагеря «Безенги» оборудованные туалеты, горячий душ, прачечная, комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения «Альпиндустрия», продуктовый магазин с самыми популярными продуктами (хлеб, лимонад, консервы, сладости, соки). Есть возможность бесплатно заряжать телефоны, аккумуляторы. Для оплаты в кафе и магазине следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита. Банкоматы отсутствуют.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Вы увидите Главный Кавказский хребет! Покупаетесь в горных озерах, покатаетесь на канатной дороге. Поедем высоко, прямо
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
35 800 за 1 человека
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур с гостиницей на 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур с гостиницей на 7 дней
Вы увидите горы Главного Кавказского хребта, голубые, изумрудные
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
35 000 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
8 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе
31 800 за 1 человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
12 июля
24 авг
38 000 за 1 человека
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