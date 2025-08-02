Водная прогулка
Прогулка на электрическом мини-катере
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на прогулке по Живописной бухте на мини-катере. Бесшумный транспорт подарит незабываемые эмоции и впечатления
Начало: На пляже Рублёво. Мякинино. 1 км от мкад по Новой ...
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 14:15, 15:45, 17:00, 18:15, 19:45 и 21:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на катере по Москве
Почувствуйте себя капитаном катера, наслаждаясь видами северо-западной Москвы. Прогулка на катере подарит незабываемые впечатления и яркие фото
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Без прав, но по правилам - возьмите управление в свои руки на целый час
Начало: У метро «Кленовый бульвар»
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
7990 ₽ за всё до 4 чел.
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