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Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на прогулке по Живописной бухте на мини-катере. Бесшумный транспорт подарит незабываемые эмоции и впечатления

Начало: На пляже Рублёво. Мякинино. 1 км от мкад по Новой ...