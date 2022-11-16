Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур

Короткий, но яркий тур по Кавказу: Пятигорск, Приэльбрусье и Кисловодск - всё это вы увидите в нашем туре за три дня

5
3 отзыва
Короткий, но яркий тур по Кавказу: Пятигорск, Приэльбрусье и Кисловодск – всё это вы увидите в нашем туре за три дня.
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
13
окт
17
ноя
22
дек

Что вас ожидает 🤩

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог г. Эльбрус и г. Чегет захватывают дух
Медовые водопады
Медовые водопады
Побываем на водопадах со сладким названием
Отдых всей семьей
Отдых всей семьей
Вы увидите величественный Эльбрус, постоите на вершине Домбая и прогуляетесь по Кисловодску и Пятигорску

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).

Размещение в гостинице.

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место Дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1400 руб. /чел.)

Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Кисловодск, отъезд

08:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады, Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья), Замок коварства и любви).

Прогулка по парковой зоне г. Кисловодска (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар).

Обед (доп. плата).

Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).

Кисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

взрослыедети до 14 лет
11 00010 000

Доплата за одноместное размещение рассчитывается индивидуально.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака
  • Встреча / проводы
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в гостинице г. Пятигорска,"Машук" (2-х и 3х-местные номера категории "стандарт")
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Канатная дорога:г. Чегет – 900 руб. /чел. г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. Медовые водопады – 60 руб. /чел.
  • Г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • Г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • Медовые водопады – 60 руб. /чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 ноя 2022
За 3 дня возможно ли увидеть основные достопримечательности Дагестана? Да, если поехать в мини тур.
За это время мы посетили Сулакский Каньон, прогулялись по древнему городу Дербент а так же встретили закат на самом высоком бархане. Все было очень четко организовано, спасибо нашему сопровождающему Евгению и всем местным гидам. Желание вернуться снова
М
7 ноя 2022
Хочу выразить огромную искреннюю благодарность организаторам, координатору Ирине Миковой и водителю Руслану в частности за идею и организацию тура "Кавказские выходные". Летали из Москвы с детьми - за четыре дня смогли максимально окунуться в сказочную атмосферу, насладиться потрясающими видами, горным воздухом и конечно традиционной кухней. Были мелкие нюансы по экскурсиям и обслуживанию, в целом отдыхом остались очень довольны - обязательно продолжим путешествовать вместе с вами по нашей безгранично прекрасной стране!!!
Е
31 окт 2022
Все четко!!! Молодцы!! Процветания вам!!!
Рекомендую!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

🧒Можно с детьмиМедовые водопады🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные туры3-дневные туры

Похожие туры в Нальчике

Выездная экскурсия в Кисловодск
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
Нет отзывов
Выездная экскурсия в Кисловодск
Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к Любви
Шогенцукова / Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
4 янв
от 1 330 за 1 человека
Солнечный Дагестан авторский тур
5 дней
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Солнечный Дагестан авторский тур
Вас ждет Бархан Сарыкум - это второй по величине бархан в мире
ваш адрес
30 000 за 1 человека
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
6 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
5
1 отзыв
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
в месте вашего проживания в Нальчике
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
9 500 за всё до 4 чел.
Безенги - центр Кавказа
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
5 отзывов
Безенги - центр Кавказа
Любуясь неповторимостью затерянных миров Безенги, вы как будто вновь окунаетесь в фантастический мир Артура Конан Дойля
ваш адрес
14 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
4.7
12 отзывов
Джип-тур на плато Канжол
Рассмотреть с высоты седой Эльбрус, услышать легенды Тызыльского ущелья и увидеть озеро Гижгит
у вашего отеля в Нальчике
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
1600013 600 за всё до 4 чел.
Тайны древнего Иристона
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
5
15 отзывов
Очень популярно сейчас
Тайны древнего Иристона
Горы и ущелья Осетии - одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии
Шогенцукова / Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
24 дек
31 дек
3 янв
7 янв
от 1 880 за 1 человека
Кармадон, Фиагдон, Даргавс: путешествие в загадочную Осетию
12 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
5
2 отзыва
Кармадон, Фиагдон, Даргавс: путешествие в загадочную Осетию
Горы и ущелья Осетии - одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии
назначает турист
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
14 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по Приэльбрусью
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
17 отзывов
Путешествие по Приэльбрусью
Отправиться к могучему Эльбрусу и озеру Гижгит, увидеть город-призрак и совершить легкий трекинг
по договоренности
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
13 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
5
17 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт
Насладиться фантастическими видами Эльбруса, посетить долину нарзанов и узнать о местных традициях
по договоренности
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
17 000 за всё до 4 чел.
Звездная ночь в объятиях Кавказа
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
3 отзыва
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
20 000 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье - седьмое чудо России
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии ООО
ООО
5
20 отзывов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы
По договоренности
от 8 500 за всё до 3 чел.
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
6 отзывов
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Эксурсия по самым красивым местам Верхней Балкарии
По договоренности
12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нальчике
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ