Приезд на КМВ.
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).
Размещение в гостинице.
14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.
Пятигорск — город у подножия Машука.
Объекты показа:
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.
Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.
На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).
Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.
Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.
Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.
Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1400 руб. /чел.)
Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.
Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
08:00 Завтрак (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады, Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья), Замок коварства и любви).
Прогулка по парковой зоне г. Кисловодска (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар).
Обед (доп. плата).
Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|взрослые
|дети до 14 лет
|11 000
|10 000
Доплата за одноместное размещение рассчитывается индивидуально.
В туре возможно подселение.
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.