Эта прогулка - для тех, кто готов оценить уникальный дух одного из самых комфортных для проживания районов Новосибирска, в котором природа так гармонично сплелась с архитектурой, а архитектура, несмотря на

свою стопроцентную "советскость", так приветлива и мила. Калининский район и его центральная улица, Богдана Хмельницкого - это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов. Начавшая застраиваться в конце 40-х - начале 50-х улица сразу стала едва ли не образцово-показательной для всего города: уютные и просторные дома, шикарные дворцы культуры, удобные магазины и актуальные спорткомплексы. Позже, в 80-х улица, стала настоящим "полигоном" для применения творческих сил молодых художников и архитекторов, которые украшали улицу начисто лишёнными идеологии скульптурами и прочим "декором". Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк "Сосновый бор" и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не "советскую Прибалтику" в её сибирском исполнении

за 1-2 человека или 2134 ₽ за человека, если вас больше

от 4 270 ₽ за 1-2 человека или 2134 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Калининский район и его центральная улица, Богдана Хмельницкого — это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов. Начавшая застраиваться в конце 40-х — начале 50-х улица сразу стала едва ли не образцово-показательной для всего города: уютные и просторные дома, шикарные дворцы культуры, удобные магазины и актуальные спорткомплексы.

Позже, в 80-х улица, стала настоящим «полигоном» для применения творческих сил молодых художников и архитекторов, которые украшали улицу начисто лишёнными идеологии скульптурами и прочим «декором». Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении.

Маршрут

Прогулка начнётся от универмага «Калининский», района, который именуется Сухим Логом. Далее мы проследуем по улице Богдана Хмельницкого, заглядывая в уютные скверики: «Материнский», «Эдемский сад», а также любуясь уникальными для города памятниками и скульптурами. Вы услышите рассказы об истории этого района и его значении в жизни города. Кроме того, Богдашка — место происхождения огромного количества баек и шуток, зафиксированного в городском фольклоре.

Мы увидим ледовый дворец спорта «Сибирь», когда-то крупнейший за Уралом, а также красивейший ансамбль Дворца культуры имени Горького и прилегающих к нему домов. Я расскажу вам про уникальный клуб «Отдых», появившийся еще в советские времена. Заглянем в очаровательные дворики, названные именами английской литературной классики, а также полюбуемся храмом Абалацкой иконы Пресвятой Богородицы. Закончится наша прогулка в самом настоящем сосновом бору, часть которого является одноименным парком.