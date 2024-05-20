"Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
Индивидуальная экскурсия по Калининскому району Новосибирска: архитектура, скульптуры и история
Эта прогулка - для тех, кто готов оценить уникальный дух одного из самых комфортных для проживания районов Новосибирска, в котором природа так гармонично сплелась с архитектурой, а архитектура, несмотря на читать дальше
свою стопроцентную "советскость", так приветлива и мила.
Калининский район и его центральная улица, Богдана Хмельницкого - это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов.
Начавшая застраиваться в конце 40-х - начале 50-х улица сразу стала едва ли не образцово-показательной для всего города: уютные и просторные дома, шикарные дворцы культуры, удобные магазины и актуальные спорткомплексы.
Позже, в 80-х улица, стала настоящим "полигоном" для применения творческих сил молодых художников и архитекторов, которые украшали улицу начисто лишёнными идеологии скульптурами и прочим "декором".
Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк "Сосновый бор" и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не "советскую Прибалтику" в её сибирском исполнении
Калининский район и его центральная улица, Богдана Хмельницкого — это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов. Начавшая застраиваться в конце 40-х — начале 50-х улица сразу стала едва ли не образцово-показательной для всего города: уютные и просторные дома, шикарные дворцы культуры, удобные магазины и актуальные спорткомплексы.
Позже, в 80-х улица, стала настоящим «полигоном» для применения творческих сил молодых художников и архитекторов, которые украшали улицу начисто лишёнными идеологии скульптурами и прочим «декором». Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении.
Маршрут
Прогулка начнётся от универмага «Калининский», района, который именуется Сухим Логом. Далее мы проследуем по улице Богдана Хмельницкого, заглядывая в уютные скверики: «Материнский», «Эдемский сад», а также любуясь уникальными для города памятниками и скульптурами. Вы услышите рассказы об истории этого района и его значении в жизни города. Кроме того, Богдашка — место происхождения огромного количества баек и шуток, зафиксированного в городском фольклоре.
Мы увидим ледовый дворец спорта «Сибирь», когда-то крупнейший за Уралом, а также красивейший ансамбль Дворца культуры имени Горького и прилегающих к нему домов. Я расскажу вам про уникальный клуб «Отдых», появившийся еще в советские времена. Заглянем в очаровательные дворики, названные именами английской литературной классики, а также полюбуемся храмом Абалацкой иконы Пресвятой Богородицы. Закончится наша прогулка в самом настоящем сосновом бору, часть которого является одноименным парком.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе универмага «Калининский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 2099 туристов
Команда гидов под руководством Андрея, краеведа, маркетолога и социолога, которая работает по его авторским программам. Чаще всего экскурсии проводит Виктор, иногда к нему присоединяются Наталья, Софья и Елена. Все новосибирцы с огромным опытом жизни в городе и прекрасными знаниями о его достопримечательностях и особенностях. Иногда к проведению экскурсий может присоединиться и сам Андрей.
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Фотографии от путешественников
Ксения
20 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Дамира
11 янв 2024
Понравилась подача информации, а самое главное было легко ориентироваться в получаемой информации. Наталья отличный эксперт по «Богдашке»)
Т
Татьяна
3 мая 2023
Экскурсию проводила Наталья. Хочется сказать ей огромное спасибо! Сколько раз была в Новосибирске, а в этом районе впервые. Наталья очень интересно и с душой все рассказала, показала очень много интересных читать дальше
и красивых мест. Видно, что она очень много знает о своем городе, и ей очень нравится ее работа. Спасибо ещё раз. Если доведется ещё раз быть в Новосибирске, обязательно обращусь к ней за новой экскурсией.
Ю
Юлия
24 мар 2023
Наталья- хороший экскурсовод. Видно, что человек душой болеет за своё дело, рассказывая про те места, по которым водит экскурсантов. Просто, вероятно, мы ожидали чего-то более необычного, чем то, что увидели. читать дальше
Если кто-то, живущий в современных каменных джунглях высоток, решится вернуться в СССР, то эта экскурсия точно для Вас. А если Вы из провинции, где есть разделение города на Центр времён СССР и новые микрорайоны, и Вы любите гулять по центру, то лучше эту экскурсию не выбирать. В общем, экскурсия на любителя. Наталье не сказать Спасибо, конечно же, не могу:"Спасибо Вам!"
Н
Наталья
26 ноя 2022
Гидом у меня была Наталья. Прекрасный человек, любящий свою работу, свой город. Ей удалось передать мне частичку своей любви. Очень интересно рассказывала, отличные локации. 3 часа прогулки пролетели незаметно! Сохранилось желание приехать ещё и продолжить знакомство с городом! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! однозначно рекомендую!!!!
Наталья
6 окт 2022
Это была одна из лучших моих экскурсий! Гид Наталья так очаровала меня своим повествованием о районе, о городе, об интересных людях. Много интересных фактов, живой диалог, просто потрясающая прогулка!
Мария
12 июл 2022
Благодарим гида Наталью за интересную и нестандартную экскурсию по аутентичному району Богдашка. Благодаря данной экскурсии, нам удалось взглянуть на город другими глазами, подчерпнуть массу новой информации, провести параллели с родным городом в отношении развития советских промышленных районов и их субкультуры в целом.
А
Алексей
2 июл 2022
Гидом была Наталья. Мы с женой получили много позитивных эмоций от насыщенной экскурсии и общения с ней. Рекомендую.
Виктория
26 сен 2020
Потрясающе интересная и познавательная экскурсия! Андрей интереснейший человек. Мне очень импонируют люди, знающие и любящие свой город и желающие поделиться этим с другими. У Андрея это получается идеально! Блестящий рассказчик, тонко чувствующий слушателей. Спасибо огромное за чудесный день! Highly recommended!
Алёна
6 авг 2019
Спасибо большое за удивительную экскурсию!
Е
Елена
8 июл 2019
Все очень понравилось. Спасибо)
Дмитрий
21 мая 2019
Понравилось, спасибо! Интеллект и профессионализм гида на отличном уровне. Мини-проблема с пунктуальностью, но мы не обиделись)
Начали с необычного маршрута для первой экскурсии по городу, планируем погулять с Андреем еще раз.
Л
Лариса
30 сен 2018
Экскурсия хорошо организована. Все продумано по времени. Было интересно и познавательно.
Эдуард
12 авг 2018
Все отлично…..
Мария
6 авг 2018
Экскурсия мне очень понравилась! Рассказы гида увлекательны, маршрут приятен. Узнала много нового и интересного о городе.