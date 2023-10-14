Игорь — ваш гид в Новосибирске

Провёл экскурсии для 140 туристов

Опыт работы в туризме - 20 лет, начинал в качестве гида туристской компании "АФРИКА" (Новосибирск), работал с российскими и зарубежными туристами по линии Комитета по туризму администрации НСО. В 2023 году получил диплом государственного образца о прохождении профессиональной переподготовки в АНО ДПО "Учебно-консультационный центр "Алгоритм-С" по специальности "экскурсовод". Активно сотрудничаю с Железнодорожным филиалом Музея Города Новосибирска, с директором Алексеем Авдеевым, консультирую ряд музейных экспозиций. С 2003 года я состою в Союзе журналистов РФ, работаю корреспондентом в ряде новосибирских СМИ и являюсь руководителем проекта авторских экскурсий по Новосибирску и другим городам региона. К экскурсоводческой деятельности меня привело увлечение краеведением и историей Сибири и родного города. Я собрал большой фактический материал, тесно работая с коллегами своего отца — доктора исторических наук, профессора, сибиреведа — и его богатейшей библиотекой. Так, в 2008 году меня пригласили в качестве консультанта в съемках учебно-исторического фильма о Бердске. С 2004 года веду экскурсии, участвую в публичных выступлениях, мастер-классах и спецкурсах. Буду рад познакомить вас с поразительной столицей великой Сибири.

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