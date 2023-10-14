Тайны Еврейского квартала

Поговорить о видных евреях Новосибирска той поры, когда он ещё назывался Ново-Николаевском

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От улицы Гудимовской, ныне Коммунистической, когда-то начинался удивительный квартал — Еврейский.

Здесь было сконцентрировано огромное количество особняков купцов и предпринимателей еврейского происхождения — многих из них в Новосибирске вспоминают до сих пор.

Я расскажу, что полезного эти люди сделали для города, чем были знамениты и какие легенды оставили после себя.
Тайны Еврейского квартала
Тайны Еврейского квартала
Тайны Еврейского квартала
Тайны Еврейского квартала
Тайны Еврейского квартала
Тайны Еврейского квартала
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы взглянете на дом Ефима Барабанова — владельца 12 магазинов, двух пароходов и одной кинофабрики.
  • Узнаете, как начиналась история лошадиных бегов в городе и почему Григория Бейлина звали «Гриша-Полтораконя».
  • Увидите красивейший особняк купчихи Пятковой, которая делала шляпки для Романовых, потом отсидела в долговой тюрьме, а затем снова стала самой богатой купчихой города — поговорим, как ей это удалось.
  • Я покажу особняк Брухо и Мойши Мировичей, вдрызг разругавшихся из-за крещения в православие, и расскажу об именитых постояльцах отеля «Метрополитен».
  • На улице Болдыревской вы узнаете, чему и как учили в 12 первых школах города, как икона Иверской Божьей матери спасла церковь при пожаре и кем была ведьма Дудихина, обладавшая, по слухам, секретом вечной молодости.
  • Жемчужина нашей экскурсии — дом «Белой княжны», он же дом купца Бузолина, в чьи окна — если верить зловещим преданиям — на церковные праздники заглядывает страшный призрак погубленной тут персиянки.

Организационные детали

Максимальное количество участников — 6 человек (кроме детей до 14 лет). Экскурсию можно провести для большего числа людей: доплата за каждого дополнительного человека — 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Красном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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