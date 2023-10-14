Поговорить о видных евреях Новосибирска той поры, когда он ещё назывался Ново-Николаевском
От улицы Гудимовской, ныне Коммунистической, когда-то начинался удивительный квартал — Еврейский.
Здесь было сконцентрировано огромное количество особняков купцов и предпринимателей еврейского происхождения — многих из них в Новосибирске вспоминают до сих пор.
Я расскажу, что полезного эти люди сделали для города, чем были знамениты и какие легенды оставили после себя.
Здесь было сконцентрировано огромное количество особняков купцов и предпринимателей еврейского происхождения — многих из них в Новосибирске вспоминают до сих пор.
Я расскажу, что полезного эти люди сделали для города, чем были знамениты и какие легенды оставили после себя.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы взглянете на дом Ефима Барабанова — владельца 12 магазинов, двух пароходов и одной кинофабрики.
- Узнаете, как начиналась история лошадиных бегов в городе и почему Григория Бейлина звали «Гриша-Полтораконя».
- Увидите красивейший особняк купчихи Пятковой, которая делала шляпки для Романовых, потом отсидела в долговой тюрьме, а затем снова стала самой богатой купчихой города — поговорим, как ей это удалось.
- Я покажу особняк Брухо и Мойши Мировичей, вдрызг разругавшихся из-за крещения в православие, и расскажу об именитых постояльцах отеля «Метрополитен».
- На улице Болдыревской вы узнаете, чему и как учили в 12 первых школах города, как икона Иверской Божьей матери спасла церковь при пожаре и кем была ведьма Дудихина, обладавшая, по слухам, секретом вечной молодости.
- Жемчужина нашей экскурсии — дом «Белой княжны», он же дом купца Бузолина, в чьи окна — если верить зловещим преданиям — на церковные праздники заглядывает страшный призрак погубленной тут персиянки.
Организационные детали
Максимальное количество участников — 6 человек (кроме детей до 14 лет). Экскурсию можно провести для большего числа людей: доплата за каждого дополнительного человека — 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Красном проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 140 туристов
Опыт работы в туризме - 20 лет, начинал в качестве гида туристской компании "АФРИКА" (Новосибирск), работал с российскими и зарубежными туристами по линии Комитета по туризму администрации НСО. В 2023 году получил диплом государственного образца о прохождении профессиональной переподготовки в АНО ДПО "Учебно-консультационный центр "Алгоритм-С" по специальности "экскурсовод". Активно сотрудничаю с Железнодорожным филиалом Музея Города Новосибирска, с директором Алексеем Авдеевым, консультирую ряд музейных экспозиций. С 2003 года я состою в Союзе журналистов РФ, работаю корреспондентом в ряде новосибирских СМИ и являюсь руководителем проекта авторских экскурсий по Новосибирску и другим городам региона. К экскурсоводческой деятельности меня привело увлечение краеведением и историей Сибири и родного города. Я собрал большой фактический материал, тесно работая с коллегами своего отца — доктора исторических наук, профессора, сибиреведа — и его богатейшей библиотекой. Так, в 2008 году меня пригласили в качестве консультанта в съемках учебно-исторического фильма о Бердске. С 2004 года веду экскурсии, участвую в публичных выступлениях, мастер-классах и спецкурсах. Буду рад познакомить вас с поразительной столицей великой Сибири.
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