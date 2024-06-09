Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска

Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
За 1 час мы затронем все 130 лет развития Новосибирска, и каждое место на нашем пути — отражение конкретного десятилетия. Вы прогуляетесь вдоль живописной набережной и увидите место, откуда началось развитие города.

Я расскажу, почему местный метромост попал в Книгу рекордов Гиннеса и как крошечное поселение стало столицей Сибири.
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк «Городское начало». С этого места началось становление и дальнейшие развитие маленького поселения к статусам столицы Сибири и города-миллионника.

Коммунальный мост — первый автомобильный мост и один из символов Новосибирска. Вы услышите историю, свидетелем которой был мост, и узнаете о других грандиозных объектах города.

Новосибирский метромост, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Я расскажу, как это случилось.

Гостиница «Обь» (отель River Park) — олицетворение эпохи застоя. Несмотря на то, что здание было достроено раньше перестройки, оно стало символом тех лет. Здесь я подведу итог — благодаря чему возник Новосибирск и как он живёт сегодня.

Организационные детали

Набережная оснащена всем необходимым для комфортной прогулки, в том числе с маленькими детьми. Есть различные пункты проката, кафе и рестораны.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Городское начало»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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