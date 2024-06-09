За 1 час мы затронем все 130 лет развития Новосибирска, и каждое место на нашем пути — отражение конкретного десятилетия. Вы прогуляетесь вдоль живописной набережной и увидите место, откуда началось развитие города. Я расскажу, почему местный метромост попал в Книгу рекордов Гиннеса и как крошечное поселение стало столицей Сибири.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк «Городское начало». С этого места началось становление и дальнейшие развитие маленького поселения к статусам столицы Сибири и города-миллионника.

Коммунальный мост — первый автомобильный мост и один из символов Новосибирска. Вы услышите историю, свидетелем которой был мост, и узнаете о других грандиозных объектах города.

Новосибирский метромост, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Я расскажу, как это случилось.

Гостиница «Обь» (отель River Park) — олицетворение эпохи застоя. Несмотря на то, что здание было достроено раньше перестройки, оно стало символом тех лет. Здесь я подведу итог — благодаря чему возник Новосибирск и как он живёт сегодня.

Организационные детали

Набережная оснащена всем необходимым для комфортной прогулки, в том числе с маленькими детьми. Есть различные пункты проката, кафе и рестораны.