Экскурсия в Кунгур и Белогорский монастырь (с обедом и лазерным шоу)

Туроператор К.
Туроператор К. – Гид из Перми
Экскурсия ⛳ в Кунгур, город 🏙️ расположен на юго-востоке края, в Среднем Предуралье.

Официально основанный в 1663 году, с 1970 года является историческим городом России.

Стал известен среди туристов благодаря уникальной ледяной пещере, которую мы тоже посетим.

Кроме этого, мы отправимся в Белогорский монастырь.
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Экскурсия

1 500 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия в Кунгур и Белогорский монастырь (с обедом и лазерным шоу)
Экскурсия в Кунгур и Белогорский монастырь (с обедом и лазерным шоу)

Что вы увидите 🤩

  • Кунгур
  • Кунгурская ледяная пещера с лазерным шоу
  • Гончарная лавка и магазин «Кунгурские сладости»
  • Белогорский монастырь
Кунгур — старый купеческий город 🏙️
После экскурсии 🧭 в Кунгурскую ледяную пещеру с лазерным шоу, вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по Кунгуру с посещением гончарной лавки и магазина «Кунгурские сладости». Посещение сувенирной лавки и дегустации продукции местных производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР. Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир 🎁 на память или в подарок!
Белогорский монастырь
Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь — монастырь в Пермском крае. Красоту и величие Белой горы ⛰️ сравнивают с пейзажами Святого Афона, а устав жизни белогорских монахов изначально отличался строгостью и был устроен по афонскому образцу, поэтому за монастырём закрепилось почётное название «Уральский Афон».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
🚩 Начало: ул. Ленина, 53, Пермь
🏁 Место завершения: по договоренности
Что входит
  • транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • услуги экскурсовода
  • экскурсионное обслуживание по программе
  • питание по программе (обед)
  • входные билеты в пещеру
  • пожертвование монастырю.
Что не входит
  • входные билеты в пещеру —1000 руб. /чел.-взр., 700 руб. /чел.-детск.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
Экскурсия в Кунгур и Белогорский монастырь (с обедом и лазерным шоу)
Экскурсия в Кунгур и Белогорский монастырь (с обедом и лазерным шоу)
Экскурсия в Кунгур и Белогорский монастырь (с обедом и лазерным шоу)
Экскурсия в Кунгур и Белогорский монастырь (с обедом и лазерным шоу)
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туроператор К.
Туроператор К.
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