Кунгур — старый купеческий город 🏙️

После экскурсии 🧭 в Кунгурскую ледяную пещеру с лазерным шоу, вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по Кунгуру с посещением гончарной лавки и магазина «Кунгурские сладости». Посещение сувенирной лавки и дегустации продукции местных производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР. Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир 🎁 на память или в подарок!

Белогорский монастырь

Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь — монастырь в Пермском крае. Красоту и величие Белой горы ⛰️ сравнивают с пейзажами Святого Афона, а устав жизни белогорских монахов изначально отличался строгостью и был устроен по афонскому образцу, поэтому за монастырём закрепилось почётное название «Уральский Афон».

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