Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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Муза дальних странствий

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Муза дальних странствий
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Муза дальних странствий
Муза дальних странствий
Хотите отправиться в путешествие по дальним городам и странам, на покидая Рязань? Вместе с географом П. П. Семеновым-Тян-Шанским, мореплавателем В. М. Головниным и адмиралом А. П. Авиновым мы отправимся по их маршрутам и узнаем подробности их путешествий.

Во время нашей мини-экскурсии вы узнаете:

    ✔Откуда у Петра Петровича Семенова экзотическая приставка Тян-Шанский
    ✔Какому выдающемуся уроженцу Рязанской губернии стоит памятник в Японии и далеком тихоокеанском государстве Вануату
    ✔Какие рязанские путешественники дали свои имена мировым географическим объектам
    ✔Как связан военный губернатор Севастополя с рязанской глубинкой
    ✔Кто подготовил и провел первую всероссийскую перепись населения
    ✔Кто служил под началом английского ад¬мирала Нельсона
    ✔Что за сведения содержались в географическо-статистическом словаре Российской Империи
    В конце нашего воображаемого путешествия вас ждет увлекательная викторина по топонимам Рязанской области.
    Что входит
    • Экскурсионное сопровождение
    Начало
    🚩 г. Рязань, ул. Соборная 14/2
    Место завершения
    🏁 Лыбедский бульвар
    Муза дальних странствий

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ксения П.
    Ксения П.
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