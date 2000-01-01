Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Хотите отправиться в путешествие по дальним городам и странам, на покидая Рязань? Вместе с географом П. П. Семеновым-Тян-Шанским, мореплавателем В. М. Головниным и адмиралом А. П. Авиновым мы отправимся по их маршрутам и узнаем подробности их путешествий.

Во время нашей мини-экскурсии вы узнаете:

✔Откуда у Петра Петровича Семенова экзотическая приставка Тян-Шанский

✔Какому выдающемуся уроженцу Рязанской губернии стоит памятник в Японии и далеком тихоокеанском государстве Вануату

✔Какие рязанские путешественники дали свои имена мировым географическим объектам

✔Как связан военный губернатор Севастополя с рязанской глубинкой

✔Кто подготовил и провел первую всероссийскую перепись населения

✔Кто служил под началом английского ад¬мирала Нельсона

✔Что за сведения содержались в географическо-статистическом словаре Российской Империи

В конце нашего воображаемого путешествия вас ждет увлекательная викторина по топонимам Рязанской области.