Ксения П. проводит ещё 5 экскурсий

Рязань - древнейший центр среднего Поочья, стоит на одном из торговый путей между Европой и Азией. Это сформировало его бойкий предприимчивый дух. Ярче всего он выразился на Нижнем посаде, районе ремесленников, торговцев и разного рода промысловиков.

Пройтись по древним улицам этого купеческого квартала, познакомиться с его обитателями, увидеть памятники седой старины и представить себе один из самых крупных торгов средневековой Руси Вы можете на экскурсии 🧭 "прогулка с купцом".

А совершить эту прогулку 👣 Вас приглашает здешний купчина Афанасий Прянишников.

В экскурсию ⛳ входит:

осмотр сохранившихся и знакомство с несохранившимися памятниками 17-19 вв, красочный рассказ о ключевых местах торговой части города

(территориально прогулка проходит недалеко от рязанского Кремля);

знакомство с торговым бытом купцов и местных мастеров (экспозиционная часть проходит в Галерее пряников).

Мы приглашаем прочувствовать дух Рязани прошлого, послушать городские легенды, увидеть красоты исчезающей старины и пообщаться с живым обитателем его прошлого.