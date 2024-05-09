Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Всего за 2 дня мы успеем увидеть главные достопримечательности республики: посетим крепость Корела, полюбуемся каскадом из четырёх водопадов Ахвенкоски, исследуем топовые локации парка «Рускеала» и погуляем по Онежской набережной Петрозаводска.
Экскурсионную программу дополнят активности для взрослых и детей: катание на троллее и в собачьей упряжке, знакомство с карельскими Дедом Морозом и Снегурочкой, водная прогулка по озеру и другие развлечения.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 490 ₽
|Пенсионеры
|8 390 ₽
|Школьники
|8 390 ₽
|Студенты
|8 390 ₽
Описание
Организационные детали
Тур начинается у Казанского собора. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Проживание. В двухместных или трёхместных номерах в гостиницах «Ладога Фьорд» и «Белые мосты». Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Привет, Карелия: храм Коневской иконы Божией Матери, крепость Корела-Кексгольм, водопад Ахвенкоски и «Рускеала»
В 07:30 стартуем от Казанского собора и начинаем путешествие в удивительную Карелию. По дороге заедем в храм Коневской иконы Божией матери. Здесь вы сможете погулять по живописному саду и полюбоваться скульптурами, заглянуть в церковную лавку.
После этого нас ждёт остановка у крепости Корела, главной достопримечательности Приозёрска. Узнаем историю сооружения и насладимся видами из культового фильма «Брат». Далее пообедаем в кафе и продолжим путь.
Следующая локация — водопад Ахвенкоски. Его территория оборудована, что увеличивает удовольствие от прогулки. Кстати, здесь проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие…». Сможем пройтись по подвесным мостам.
К 14:30 доберёмся до знаменитого горного парка «Рускеала» и первым делом осмотрим Мраморный каньон со смотровых площадок. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить самые интересные места. Советуем посетить Итальянский карьер, чтобы увидеть причудливые узоры на мраморных глыбах, отправиться на водную прогулку по озеру или на экскурсию «Подземная Рускеала». Любители активного отдыха могут прокатиться на троллее. Зайдите в местное кафе, которое порадует вас традиционными карельскими и европейскими блюдами.
Вечером, около 21:30, прибудем в гостиницу и переночуем.
Заповедник "Кивач", знакомство с Петрозаводском и "Вотчина Талви Укко"
После завтрака отправимся в заповедник «Кивач», где находится одноимённый водопад. Посетим дендрарий, чтобы познакомиться с флорой Карелии, и зайдём в Музей природы, в котором представлена экспозиция, рассказывающая об обитателях карельских лесов и истории заповедника.
Далее держим курс на Петрозаводск. По прибытии вас ждёт обзорная экскурсия: вместе с гидом мы прогуляемся по Онежской набережной и узнаем много интересного о городе. После обеда поедем в гости к карельскому Деду Морозу — Талви Укко.
Заглянем в Чайный дом, где нас встретят сытными пирогами и травяным чаем. Перекусив, вы сможете уделить время развлечениям на территории «Вотчины Талви Укко». Здесь предусмотрены интерактивные программы для всей семьи. А ещё рекомендуем покататься в собачьей упряжке и посетить ферму северных оленей.
Затем нас ждёт обратный путь в Санкт-Петербург. По дороге заедем на Олонецкие мосты (по возможности) и в Александро-Свирский монастырь, расположенный в деревне Старая Слобода. В фермерском комплексе подкрепимся чаем, кофе и свежей выпечкой, а к 23:00-23:00 приедем в Санкт-Петербург.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в гостинице
- Трансфер из/до Санкт-Петербурга
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе (кроме дополнительных)
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Санкт-Петербурга
- Обеды - 500-550 руб
- Доплата за одноместное размещение - 2 000 руб
- Входной билет в парк Рускеала - взрослые 600 руб., лица 60+ и студенты - 400 руб., школьники 7+ - 350 руб., дети до 7 лет - бесплатно
- Полет на троллее в горном парке - 2 000 руб
- Прокат лодки в Рускеала - 1200 руб. за 40 мин. (лодка до 4 чел.)
- Водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин.) - 400 руб
- Интерактивные программы в «Вотчине Талви Укко»
- Дополнительные экскурсии: маршрут «Подземная Рускеала» (2 000 руб. - взрослые, 750 руб. - школьники, 1000 руб. - студенты) проход по экотропе над водопадом (400 руб. - взрослые, 300 руб. - пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно)
- Обратите внимание, что стоимость тура для студентов, пенсионеров и школьников составляет 6 890 руб
- Стоимость тура на даты с 02.01.2024:
- Взрослый билет - 7 490 руб
- Для студентов, пенсионеров и школьников - 7 390 руб