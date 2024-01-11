Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий

4.5
2 отзыва
Озеро и сосны, шашлык и баня, прогулки на свежем воздухе — у вас будет много свободного времени, чтобы отдохнуть за городом и насладиться природой и общением с близкими. Вы сможете сами выбрать, когда и на какие экскурсии ехать.

В программе — знаменитые достопримечательности края: водопады, горный парк «Рускеала», исторический музей «Город викингов».

Вас также ждут дегустация карельских бальзамов и настоек, посещение шунгитового центра и ещё много интересного!
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
22
мая
23
мая
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мая
30
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 990 ₽
Пенсионеры21 890 ₽
Школьники21 890 ₽
Студенты21 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. В загородном туркомплексе на берегу Ладоги «Белые Мосты», размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату. На территории туркомплекса есть свой ресторан, где вы сможете попробовать местные блюда.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"

Встречаемся и отправляемся в горный парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов» с деревянными скульптурами ангелов в необычных образах.

После обеда едем к каскаду лесных водопадов — Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.

В 16:30 прибудем в парк. Вы полюбуетесь живописными скалами Мраморного каньона — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Можно посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.

В 20:00 разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык.

Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"
2 день

Дополнительные экскурсии или свободное время

Сегодня вы можете выбрать из вариантов экскурсий (за доплату): отправиться к водопадам Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по добыче граната.

После обеда — свободное время. Можно отдохнуть на территории комплекса или снова посетить парк «Рускеала», прогуляться по городу Сортавала и заглянуть в музей Кронида Гоголева, чтобы полюбоваться коллекцией его рельефных картин, вырезанных из дерева, снова съездить к водопадам Ахвенкоски.

Вечером желающие погреются в русской баньке или сауне.

Дополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное время
3 день

Свободное время, экскурсии на выбор

Этот день вы снова можете провести по своему усмотрению: съездить на экскурсию к водопадам, если не поехали вчера, примерить на себя роль кладоискателя на мастер-классе по добыче граната.

После обеда — свободное время. Можно развлечься в горном парке, прогуляться и отдохнуть на турбазе: насладиться чистым воздухом в окружении хвойного леса и спокойствием и единением с живописной карельской природой, пройтись вдоль озера, дойти до небольшого водопада и посмотреть на медвежат, которые живут на территории туркомплекса.

Свободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выбор
4 день

Экскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака можно продолжить отдыхать на территории туркомплекса или отправиться к водопадам. Пообедав, побываем в заливе Кирьявалахти, а затем желающие самостоятельно прогуляются по Сортавале и посетят интерактивный музей «Город Викингов». Здесь вас ждут мастерские и тир, дегустация медовухи и фотосессия в исторических костюмах.

Совершим трассовую экскурсию по Сортавале, а во второй половине дня заедем в Центр шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами. Вы узнаете о пользе шунгита и поучаствуете в дегустации карельских бальзамов и настоек.

В 19:00 заглянем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.

Экскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-Петербург

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (размер автобуса зависит от размера группы)
  • Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Проживание в туристическом комплексе, беседки на берегу озера и мангалы
  • Горячие завтраки
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Трансфер в Сортавала во второй и третий дни (по желанию)
  • Трансфер в «Рускеала» второй и третий дни (по желанию)
  • Для школьников, студентов и пенсионеров действует скидка - 1000 руб
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обед 1 - 550 руб., ужин 1 - 700 руб., обед 2 - 700 руб., ужин 2 - 700 руб., обед 3 - 700 руб., ужин 3 - 700 руб., обед 4 - 700 руб
  • Доплата за одноместное размещение - 4500 руб
  • Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 600 руб., лица 60+ и студенты - 400 руб., школьники 7+ - 350 руб., дети до 7 лет - бесплатно
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: 200 руб. - взрослые 100 руб. - студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • Проход по экотропе над водопадом: 400 руб. - взрослые 300 руб. - пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
  • Экскурсия к большим карельским водопадам и мастер-класс по добыче граната - 1800 руб. с человека
  • Экскурсия «Гранитные тропы линии U» - от 250 руб
  • Полёт на троллее (7+) - 2000 руб
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» 7+: 2000 руб. - взрослые 750 руб. - школьники, 1000 руб. - студенты
  • Развлечения и экскурсии в парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб. Тировая зона в музее живой истории - от 150 руб
  • Аренда шампуров - 150 руб
  • Банный комплекс: русская баня - 4000 руб. /2 часа, сауна - 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб
  • «Город ангелов»: взрослые - 250 руб. школьники, студенты и пенсионеры - 200 руб
  • Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону): по ценам туркомплекса
  • Вход в город викингов: 650 руб. - взрослые 550 руб. - школьники, студенты, пенсионеры
  • Прокат лодки в «Рускеала» - 1200 руб. /40 минут за лодку до 4 человек
  • Водная прогулка на самоходной платформе в «Рускеала» (30 минут) - 400 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00 - станция метро «Проспект Просвещения»; 23:00-23:30 - прибытие к Казанскому собору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
М
11 янв 2024
Все прошло хорошо, нам все понравилось, спасибо большое!)

Только трех моментов нам не хватило:
1. Чуть заранее предупреждать про то, что оплата на месте за наличку, потому что, когда вы прислали сообщение накануне вечером, мы уже были в поезде и снять возможности не было.
2. ⁠не хватало структурированного расписания на руках (в виде таблицы/пдф файла- со всеми ценами рядом дополнительными и тд) чтобы мы могли ориентироваться а не дергать каждый раз сопровождающую.
3. ⁠И если бы при бронировании высылалась в письме более подробная информация о месте проживания и программе таблицей какой то, тк приходилось каждый раз открывать ссылку на тур в интернете. Чтобы в письме было место проживания и например напоминание о бронировании бани в этом месте заранее) (из за этого пришлось уговаривать нам дать возможность уже к ночи попариться))

Но это мелочи, но думаю Вам будет полезно) Замечательная сопровождающая Оксана, спасибо ей огромное!
н
8 янв 2024
Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько неудобного гостевого дома (отключение энергии, нет возможность поесть после 22:00, номера немного отличаются от тех, что на фото)
Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколькоГид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколькоГид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько

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