Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 420 ₽
Описание
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Проживание. В 4-звёздочном отеле «Азимут Санкт-Петербург» в 2-местном номере категории «Смарт» недалеко от набережной реки Фонтанки. Возможно 1-местное, 3-местное размещение и повышение категории номера.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, чайная церемония в Марьино и чаепитие с десертом в музее Фаберже. Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях Санкт-Петербурга.
Программа тура по дням
Погружение в роскошный Петербург
В холле гостиницы «Азимут Санкт-Петербург» с 10:00 до 14:00 вас будет встречать представитель компании с табличкой «Экскурсионный Петербург». До гостиницы вы добираетесь самостоятельно в указанный промежуток. Желающие могут присоединиться за доплату к групповому трансферу, либо заказать индивидуальный.
Размещаемся в автобусе и в 15:00 отправляемся знакомиться с Петербургом. Проедем по «царевой першпективе» и полюбуемся парадными набережными Невы. Увидим главные площади города, зайдём во дворец князя Владимира Александровича, где сейчас располагается Дом учёных.
Вернёмся в гостиницу ориентировочно к 19:00.
Царский Петергоф
После завтрака встречаемся в холле и отправляемся в Петергоф. Наш путь лежит по живописной дороге вдоль побережья Финского залива. Восхитимся внутренним убранством Большого дворца, прогуливаясь по многочисленным залам. Зайдём в гости к Екатерине, резиденция которой хранит Гурьевский сервиз и уникальную коллекцию мебели. Насладимся ухоженным и царственным Нижним парком с позолоченными фонтами.
Вернёмся в гостиницу к 18:00.
Романовы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по Неве
Сегодня отправимся разгадывать тайны династии Романовых. Узнаем, кому и за какие заслуги было дано право «без доклада» входить в царские покои. Когда и почему расцвело явление фаворитизма в России. Прогуляемся по Летнему саду — излюбленному месту отдыха горожан. Сходим в Эрмитаж, коллекция которого насчитывает более трёх миллионов экспонатов.
Далее окунёмся в атмосферу величия и роскоши и завершим экскурсию прогулкой на теплоходе по Неве. Послушаем живую музыку на борту с видом на Газпром Арену и «Лахта Центр». Дополнительно возможно заказать обед от шеф-повара.
Завершение программы ориентировочно в 16:00 у Эрмитажа.
Один день из жизни дворян
Сегодня посетим дворянскую усадьбу Марьино с уникальным «музейным» подвалом. Узнаем о традициях усадебной жизни, владельцах земель и любимых развлечениях высшего общества на свежем воздухе. Прогуляемся в парке и внутри господского дома. Переодевшись в исторические костюмы, мы отправимся на чайную церемонию. После — станем участниками дворянского бала.
Вернёмся в гостиницу к 18:00.
Тайны высшего общества и музей Фаберже с чаепитием и десертом
После завтрака освободим номера. Вещи можно оставить бесплатно в камере хранения отеля.
Перед отъездом отправимся на автобусную экскурсию, чтобы увидеть все знаменитые императорские и великокняжеские дворцы города на Неве. Узнаем тайны повседневной жизни аристократов и интриги высшего общества.
Посетим музей Фаберже, хранящий творения лучших мастеров дореволюционной России. Засмотримся на драгоценные камни, золото и полотна Айвазовского, Брюллова, Поленова, дополняющие экспозиции. Посмотрим на жемчужину коллекции — собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже. Завершим путешествие чаепитием с изысканным десертом «Яйцо Фаберже».
Окончание программы в центре города в 13:30 (метро «Гостиный двор»).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на автобусе по программе
- Завтраки
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на объекты по программе
- Круиз по Неве на двухпалубном теплоходе
- Чайная церемония в Марьино
- Чаепитие с десертом в музее Фаберже
- Скидки для детей до 14 лет
- Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала - 2000 рублей за машину (1-4 человека)
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - по запросу
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Сувениры и личные расходы
- Доплата для иностранных туристов - 2540 рублей