В Санкт-Петербург на дворянский бал
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества

Перед нами откроется величественный Санкт-Петербург с парадными залами, богатым убранством и ухоженными парками при дворцах. Прогуляемся в Петергофе, зайдём в Эрмитаж, узнаем о тайнах и интригах аристократов. Отправимся в круиз по Неве на теплоходе с живой музыкой. Увидим ценнейшую коллекцию в музее Фаберже и попробуем изысканный десерт. Пройдёмся по залам, где когда-то устраивали приёмы, и сами окажемся на дворянском балу. Для этого переоденемся в исторические костюмы и получше узнаем о традициях на чайной церемонии.
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Проживание. В 4-звёздочном отеле «Азимут Санкт-Петербург» в 2-местном номере категории «Смарт» недалеко от набережной реки Фонтанки. Возможно 1-местное, 3-местное размещение и повышение категории номера.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, чайная церемония в Марьино и чаепитие с десертом в музее Фаберже. Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях Санкт-Петербурга.

Программа тура по дням

1 день

Погружение в роскошный Петербург

В холле гостиницы «Азимут Санкт-Петербург» с 10:00 до 14:00 вас будет встречать представитель компании с табличкой «Экскурсионный Петербург». До гостиницы вы добираетесь самостоятельно в указанный промежуток. Желающие могут присоединиться за доплату к групповому трансферу, либо заказать индивидуальный.

Размещаемся в автобусе и в 15:00 отправляемся знакомиться с Петербургом. Проедем по «царевой першпективе» и полюбуемся парадными набережными Невы. Увидим главные площади города, зайдём во дворец князя Владимира Александровича, где сейчас располагается Дом учёных.

Вернёмся в гостиницу ориентировочно к 19:00.

Погружение в роскошный ПетербургПогружение в роскошный ПетербургПогружение в роскошный ПетербургПогружение в роскошный ПетербургПогружение в роскошный ПетербургПогружение в роскошный ПетербургПогружение в роскошный Петербург
2 день

Царский Петергоф

После завтрака встречаемся в холле и отправляемся в Петергоф. Наш путь лежит по живописной дороге вдоль побережья Финского залива. Восхитимся внутренним убранством Большого дворца, прогуливаясь по многочисленным залам. Зайдём в гости к Екатерине, резиденция которой хранит Гурьевский сервиз и уникальную коллекцию мебели. Насладимся ухоженным и царственным Нижним парком с позолоченными фонтами.

Вернёмся в гостиницу к 18:00.

Царский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский Петергоф
3 день

Романовы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по Неве

Сегодня отправимся разгадывать тайны династии Романовых. Узнаем, кому и за какие заслуги было дано право «без доклада» входить в царские покои. Когда и почему расцвело явление фаворитизма в России. Прогуляемся по Летнему саду — излюбленному месту отдыха горожан. Сходим в Эрмитаж, коллекция которого насчитывает более трёх миллионов экспонатов.

Далее окунёмся в атмосферу величия и роскоши и завершим экскурсию прогулкой на теплоходе по Неве. Послушаем живую музыку на борту с видом на Газпром Арену и «Лахта Центр». Дополнительно возможно заказать обед от шеф-повара.

Завершение программы ориентировочно в 16:00 у Эрмитажа.

Романовы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по НевеРомановы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по НевеРомановы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по НевеРомановы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по НевеРомановы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по НевеРомановы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по НевеРомановы, Летний сад, Эрмитаж и прогулка по Неве
4 день

Один день из жизни дворян

Сегодня посетим дворянскую усадьбу Марьино с уникальным «музейным» подвалом. Узнаем о традициях усадебной жизни, владельцах земель и любимых развлечениях высшего общества на свежем воздухе. Прогуляемся в парке и внутри господского дома. Переодевшись в исторические костюмы, мы отправимся на чайную церемонию. После — станем участниками дворянского бала.

Вернёмся в гостиницу к 18:00.

Один день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворянОдин день из жизни дворян
5 день

Тайны высшего общества и музей Фаберже с чаепитием и десертом

После завтрака освободим номера. Вещи можно оставить бесплатно в камере хранения отеля.

Перед отъездом отправимся на автобусную экскурсию, чтобы увидеть все знаменитые императорские и великокняжеские дворцы города на Неве. Узнаем тайны повседневной жизни аристократов и интриги высшего общества.

Посетим музей Фаберже, хранящий творения лучших мастеров дореволюционной России. Засмотримся на драгоценные камни, золото и полотна Айвазовского, Брюллова, Поленова, дополняющие экспозиции. Посмотрим на жемчужину коллекции — собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже. Завершим путешествие чаепитием с изысканным десертом «Яйцо Фаберже».

Окончание программы в центре города в 13:30 (метро «Гостиный двор»).

Тайны высшего общества и музей Фаберже с чаепитием и десертомТайны высшего общества и музей Фаберже с чаепитием и десертомТайны высшего общества и музей Фаберже с чаепитием и десертомТайны высшего общества и музей Фаберже с чаепитием и десертом

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на автобусе по программе
  • Завтраки
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Круиз по Неве на двухпалубном теплоходе
  • Чайная церемония в Марьино
  • Чаепитие с десертом в музее Фаберже
  • Скидки для детей до 14 лет
  • Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала - 2000 рублей за машину (1-4 человека)
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Сувениры и личные расходы
  • Доплата для иностранных туристов - 2540 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербург» 4*, с 10:00 до 14:00
Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхЭрмитажМузеиПопулярные местаНевский проспектНа теплоходеВодные развлеченияМузей ФабержеЮсуповский дворецДворцы, замки и особнякиВсе туры5-дневные туры

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