В холле гостиницы «Азимут Санкт-Петербург» с 10:00 до 14:00 вас будет встречать представитель компании с табличкой «Экскурсионный Петербург». До гостиницы вы добираетесь самостоятельно в указанный промежуток. Желающие могут присоединиться за доплату к групповому трансферу, либо заказать индивидуальный.

Размещаемся в автобусе и в 15:00 отправляемся знакомиться с Петербургом. Проедем по «царевой першпективе» и полюбуемся парадными набережными Невы. Увидим главные площади города, зайдём во дворец князя Владимира Александровича, где сейчас располагается Дом учёных.

Вернёмся в гостиницу ориентировочно к 19:00.