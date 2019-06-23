3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть прекрасное наследие российской истории и проникнуться духом великой страны

Наталья
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Наталья – ваш гид
Друзья, на этой страничке вы сможете выбрать путешествие по Смоленской области.

За годы работы я объездила ее вдоль и поперек и с радостью познакомлю вас с известными и неизвестными уголками Смоленщины.

Большинство туристов едет в наш край по очень комфортной скоростной автомагистрали, но мало кто знает, что, если чуть съехать с трассы, можно открыть удивительные места с прекрасным наследием российской истории — старорусской, военной, литературной, музыкальной, религиозной, советской — в обрамлении живописной природы.

Я стану вашим проводником в эти места, покажу самые примечательные объекты, раскрою их особенности.

Вы узнаете о прославленных жителях Смоленщины, посетите их музеи, проникнитесь атмосферой прошлого.

И главное — почувствуете дух настоящей России — могучей родины безграничных талантов и великих дел.

2160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Путешествия по Смоленской области. Экскурсия-конструктор
Путешествия по Смоленской области. Экскурсия-конструктор

Программа

  • Гагаринский и Темкинский районы. Название Гагаринский говорит само за себя, здесь в деревне Клушино, что в 20 км от Гжатска, коим до 1968 года назывался нынешний город Гагарин, в 1934 году родился будущий первый космонавт. Здесь масса музеев, начиная от домика в Клушино и заканчивая современным музеем «Первого полета человека в космос». Все говорит о знаменитом земляке: город Гагарин, улица Гагарина, гостиница «Восток», кинотеатр «Космос».
  • Чуть севернее в Сычевском районе начинается великий Днепр. Здесь сохранились остатки дворянских усадеб Голицыных, Муромцевых, Шереметьевых, графов Панина и Граббе. Я расскажу о владельцах этих усадеб, о писателе Михаиле Булгакове, медицинская карьера которого начиналась здесь, о великой реке Днепр, исток которой недалеко от пути нашего следования, об одном из мест религиозного паломничества.
  • Вяземский район. В одном из описаний городов Смоленской губернии о Вязьме говорится так «… город исстари русский, а сколь давно и от какого случая построен — того неведомо». Интересна Вязьма своими церквями, особенно церковью Одигитрии. Таких трехшатровых в России всего две. В Вязьме много музеев, есть частный музей Сергея Есенина, а если вы с детьми-подростками, то рекомендую музей «Неизвестного солдата», созданный поисковиками. Именно в Вязьме можно купить «смоленские бренды» — льняные изделия и вяземские пряники.
  • В Хмелите вас ждут единственный в России музей писателя А. С. Грибоедова. Кто же он — Александр Грибоедов? Блестящий дипломат или талантливый писатель? Поговорим об этом на экскурсии. Путь в Хмелиту лежит рядом с местом памяти и скорби, мемориальным комплексом «Богородицкое поле». Вы узнаете, почему музей мемориала рассказывает всего о нескольких днях октября 1941 года и что это были за дни.
  • Сафоновский район. Знаменитый Болдинский монастырь, связанный с именем преподобного Герасима Болдинского. Место намоленное, красивое. Есть целебный источник. Я расскажу об истории и некрополе монастыря.
  • Автомагистраль М1 это не Старая Смоленская дорога, как думают многие. Старая Смоленская не вся сохранилась, но по ней тоже можно совершить путешествие.
  • На границе с Беларусью расположился городок Красный. Здесь были жаркие бои и в августе и в ноябре 1812 года и это главная тема этого города.
  • В деревне Соловьево Старая Смоленская дорога пересекает Днепр. Соловьева переправа — одна из самых печальных и героических страниц истории Отечественных войн. Это был последний путь отступления армий, оборонявших Смоленск. Недалеко деревня Лубино. «Могло ли быть Бородино, коль не было бы Лубино?» Об этом узнаете из экскурсии.
  • Город Дорогобуж тоже расположен на Днепре. В 19 веке он активно растет и застраивается, но железная дорога прошла в стороне от города, и он «впал в спячку». Здесь можно снимать исторические фильмы, что и сделал в свое время Сергей Бондарчук. А еще Дорогобуж был центром партизанского края в 1942 году. На территории ОАО «Дорогобуж» можно увидеть глобус, второй в мире по величине.
  • Дорога на северо-запад Смоленщины ведет на Санкт-Петербург. Здесь расположен национальный парк «Смоленское Поозерье». Множество озер ледникового происхождения, красота неимоверная, воздух свежий — рекомендую! Знаменитый путешественник Н.М. Пржевальский знал, где строить дом, который сейчас превратился в музей. Здесь же можно увидеть знаменитую лошадь Пржевальского, посетить небольшие музейчики бересты и деревянной скульптуры, окунуться в святые источники Серафима Саровского и Параскевы Пятницы. Можно побывать на границе 17 века со сторожевыми башнями и заехать на родину Юрия Никулина в городок Демидов, специализирующийся на выращивании огурцов. Здесь же в северо-западной стороне есть райцентр Рудня, родина Михаила Егорова — знаменосца Победы, и село Любавичи — религиозный центр хасидизма. В этих местах я буду рассказывать о пути «из варяг в греки», проходившем по этим местам, о загадочно исчезнувшем городе Вержавске, о Таврическом дворце, который был не только в Петербурге, о тайне демидовских огурцов.
  • Путь на юго-восток области лежит через городок Починок, о котором Александр Твардовский писал: «И еще доволен я, пусть смешна причина, что на свете есть моя Станция Починок». Недалеко от Починка на хуторе Загорье прошло детство поэта, сюда тоже можно заглянуть. Рядом, в селе Новоспасском веком ранее родился гений русской музыки М.И. Глинка. Можно побродить по тенистому парку, прикоснуться в дубу, который помнит всех владельцев имения, послушать птичек, живущих в усадьбе, которые так вдохновляли композитора. Также это места, где шли ожесточенные бои летом и осенью 1941 года. Здесь родилась советская гвардия.
  • На самом юго-востоке области расположен Угранский район. Территория экологически чистая, здесь нет крупных производств. Красота здешних мест вдохновляла Ивана Соколова-Микитова, в дом-музей которого мы сможем заехать. На берегах Угры пересекаются дороги Катюш, девушки из песни на стихи Исаковского и реактивной установки, которая наводила тихий ужас на фашистов.
  • На юге области есть старинный город Рославль, известный еще с 12 века. В центре города вы сможете изучить историю архитектуры 19 века на примерах хорошо сохранившихся гражданских зданий. А еще увидеть паровоз, установленный возле легендарного вагоно-ремонтного завода. Почему легендарного? Узнаете на экскурсии.
  • Как мираж, возникают на дороге, бегущей через поля, шестнадцатиэтажные дома. Это самый молодой город смоленских атомщиков — Десногорск. Благодаря изобилующему рыбой, круглый год тёплому водохранилищу, необычайной красоте берегов водоёма и окрестных лесов, Десногорск стал меккой для рыбаков и любителей дайвинга (лично ловила там креветок, за полчаса килограмм натаскали).

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Организационные детали

  • Стоимость экскурсии рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранного маршрута.
  • В указанную цену входит консультирование, разработка маршрута, информация в пути, экскурсия по выбранному маршруту, предварительное бронирование билетов, если это необходимо.
  • Дополнительно оплачиваются: транспорт, билеты в музей.
Путешествия по Смоленской области. Экскурсия-конструктор
Путешествия по Смоленской области. Экскурсия-конструктор
Путешествия по Смоленской области. Экскурсия-конструктор
Путешествия по Смоленской области. Экскурсия-конструктор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я родилась в Смоленске, здесь же закончила истфак Смоленского педагогического института и годичные курсы экскурсоводов. Работаю с группами и индивидуальными туристами. Люблю открывать город с неизведанных сторон.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 июня 2019
Это чудная экскурсия - в Талашкино!! Место невероятной красоты и дерзости красоты, и русского раннего модерна. Невероятная история семьи Темишевых, дух захватывает от широты эксперимента и восторга от того, что нам все-таки осталось. Что тоже чудо! Всем обязательно ехать и смотреть! Наталья - большая молодец. Мы посмотрели Русскую старину еще в Смоленске, погрузились в историю семьи Тенишевых, еще раз по-хорошему восхитились российским купечеством, а потом Наталья очаровала нас Рерихом, Малютиным, Репиным и пр. На месте. Но при планировании учитывайте, что 2 часа на такую экскурсию восторженному экскурсанту мало!
5 ноября 2018
Мы посетили Фленово или Талашкино. Находится это место недалеко от Смоленска. Наталья очень интересно и познавательно рассказала о владелице Марии Тенишевой и ее начинаниях. Село являлось крупным художественным центром России, почти как подмосковное Абрамцево. Природа там тоже очень красива. Всем советуем заказать эту экскурсию с Натальей, не пожалеете ).
29 июля 2018
Огромное спасибо за экскурсию!
Посетили Пржевальское, несколько озёр в НП "Смоленское поозерье", заехали в Демидов - на родину Ю.Никулина. Наталья помогла разработать маршрут и обеспечила траспортное обслуживание.
Озёра поражают своей первозданной красотой и неразгаданными тайнами! Для нас они стали настоящим открытием: до этой экскурсии мы не представляли, что в болотистой Смоленской области (такой мы её раньше знали) есть подобные сказочные места! Жаль, что археологи до сих пор не начали исследование этих загадочных озёр и их окрестностей.
Наталье - огромная благодарность! Опытный и грамотный экскурсовод. Всю дорогу до поозерья (около 2 часов) она рассказывала о тех местах, которые мы проезжали, о Н.Пржевальском и его жизни, о партизанском движении на Смоленщине.
Очень насыщенная и познавательная экскурсия!

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