3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Огромное спасибо за экскурсию!

Посетили Пржевальское, несколько озёр в НП "Смоленское поозерье", заехали в Демидов - на родину Ю.Никулина. Наталья помогла разработать маршрут и обеспечила траспортное обслуживание.

Озёра поражают своей первозданной красотой и неразгаданными тайнами! Для нас они стали настоящим открытием: до этой экскурсии мы не представляли, что в болотистой Смоленской области (такой мы её раньше знали) есть подобные сказочные места! Жаль, что археологи до сих пор не начали исследование этих загадочных озёр и их окрестностей.

Наталье - огромная благодарность! Опытный и грамотный экскурсовод. Всю дорогу до поозерья (около 2 часов) она рассказывала о тех местах, которые мы проезжали, о Н.Пржевальском и его жизни, о партизанском движении на Смоленщине.

Очень насыщенная и познавательная экскурсия!