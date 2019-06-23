3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это чудная экскурсия - в Талашкино!! Место невероятной красоты и дерзости красоты, и русского раннего модерна. Невероятная история семьи Темишевых, дух захватывает от широты эксперимента и восторга от того, что нам все-таки осталось. Что тоже чудо! Всем обязательно ехать и смотреть! Наталья - большая молодец. Мы посмотрели Русскую старину еще в Смоленске, погрузились в историю семьи Тенишевых, еще раз по-хорошему восхитились российским купечеством, а потом Наталья очаровала нас Рерихом, Малютиным, Репиным и пр. На месте. Но при планировании учитывайте, что 2 часа на такую экскурсию восторженному экскурсанту мало!