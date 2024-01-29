Е Елена Музей керамики Юрия Новикова необыкновенно интересная выставка Работы автора космического масштаба, самобытные. В них-любовь к человеку, родному краю. Экскурсия, проводилась Наталией Ивановной Барсуковой, профессионалом очень высокого уровня. Узнала много нового и интересного. Спасибо огромное! Рекомендую обязательно побывать в этом замечательном музее!

Ю Юлия Фотопрогулка по Морскому вокзалу Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии!

Л Людмила Фотопрогулка по Морскому вокзалу Спасибо огромное! Это было быстро, интересно! А самое главное прекрасный результат!

Е Елена Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка Очень интересное времяпровождение, очень красиво сделанные граффити. Думаю, понравится и детям от 10 лет. Несколько ремарок: до Кусто сейчас не добраться, часть набережной перекрыта Битлы переделаны в героев из Молодой гвардии. Неплохо, но Битлов жалко Рекомендуем!