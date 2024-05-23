1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Драйв на квадроциклах по Сочи
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
Расписание: Ежедневно в любую погоду 9.30, 12.30, 14.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 4 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Квадроциклы по горам
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 14:30,
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Царский каньон на квадроциклах
Начало: С. Монастырь, ул. Партизанская, д. 15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Популярное предложение
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
Начало: Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарфоломеева23 мая 2024Отлично покатались
- ддмитрий12 мая 2024очень круто, много эмоций!!
- HHi+7921221 апреля 2024Все организованно,интересно, захватывает дыхание! Советую испытать это)
- ЮЮлия20 апреля 2024Масса положительных эмоций, адреналин, отличные виды, захватывающая поездка) Сама управляла квадроциклом (хоть я не вожу), но было не страшно, т. к. со мной ехал опытный инструктор Сергей, подстраховывал. Рекомендую!
- ВВалентина4 января 2024Сначала думала, что погода не радует, с ночи шел дождь, но настрой был, как и план, зато потом оценила подгон
- ММарина25 октября 2023Экскурсия понравилась, так получилось, что оказались в малочисленной группе: нас двое и еще семейная пара. Поездка прекрасная, инструктор Александр все объяснил, рассказал. Мы брали маршрут КОМБО, оптимально по цене и наполненности программы))) спасибо большое!
- ААлена5 октября 2023Прекрасное завершение отпуска за несколько часов до самолета) Эмоции переполняют🤩 Классные виды, драйвовый маршрут, классная команда инструкторов! Ребята, спасибо за
- ААлиса7 июля 2023Отличный интересный маршрут, красивые карьеры, где можно поплавать. Сам маршрут достаточно длинный, точно стоит своих денег. Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии и туры на квадроциклах по Красной поляне»
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