Экскурсии и туры на квадроциклах по Красной поляне

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии и туры на квадроциклах по Красной поляне» в Сочи, цены от 3 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Драйв на квадроциклах по Сочи
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Драйв на квадроциклах по Сочи
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
Расписание: Ежедневно в любую погоду 9.30, 12.30, 14.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 4 000 за человека
Квадроциклы по горам
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
23 отзыва
Квадроциклы по горам
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 14:30,
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000 за человека
Царский каньон на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
2 отзыва
Царский каньон на квадроциклах
Начало: С. Монастырь, ул. Партизанская, д. 15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000 за человека
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1.5 часа
52 отзыва
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Квест
2 часа
Популярное предложение
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
Начало: Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варфоломеева
    23 мая 2024
    Квадроциклы по горам
    Отлично покатались
  • д
    дмитрий
    12 мая 2024
    Драйв на квадроциклах по Сочи
    очень круто, много эмоций!!
  • H
    Hi+79212
    21 апреля 2024
    Драйв на квадроциклах по Сочи
    Все организованно,интересно, захватывает дыхание! Советую испытать это)
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Квадроциклы по горам
    Масса положительных эмоций, адреналин, отличные виды, захватывающая поездка) Сама управляла квадроциклом (хоть я не вожу), но было не страшно, т. к. со мной ехал опытный инструктор Сергей, подстраховывал. Рекомендую!
  • В
    Валентина
    4 января 2024
    Царский каньон на квадроциклах
    Сначала думала, что погода не радует, с ночи шел дождь, но настрой был, как и план, зато потом оценила подгон
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    природы. Во первых, я была одна, поэтому получился индивидуальный тур. Ехала в своем темпе, никто не торопил. Во вторых, слякоть, лужи, грязь вместо дорог, просто ужас какой-то)) Резиновый комбез керхером потом чистили, забавные ощущения. Маршрут интересный, виды красивые, было весело. В общем Большое Спасибо, зарядом адреналина и впечатлениями обеспечили на долгое время))

  • М
    Марина
    25 октября 2023
    Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
    Экскурсия понравилась, так получилось, что оказались в малочисленной группе: нас двое и еще семейная пара. Поездка прекрасная, инструктор Александр все объяснил, рассказал. Мы брали маршрут КОМБО, оптимально по цене и наполненности программы))) спасибо большое!
  • А
    Алена
    5 октября 2023
    Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
    Прекрасное завершение отпуска за несколько часов до самолета) Эмоции переполняют🤩 Классные виды, драйвовый маршрут, классная команда инструкторов! Ребята, спасибо за
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    эмоции! Впервые катались с сыном. Благодаря четким наставлениям я смогла самостоятельно справиться с 3 маршрутом. Сын ехал вместе с инструктором, за его безопасность была полностью спокойна. Обязательно приедем еще)))

  • А
    Алиса
    7 июля 2023
    Царский каньон на квадроциклах
    Отличный интересный маршрут, красивые карьеры, где можно поплавать. Сам маршрут достаточно длинный, точно стоит своих денег. Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии и туры на квадроциклах по Красной поляне»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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