Что вас ожидает
Вы впечатлитесь морскими пейзажами, исследуете сочинские тропы и необычные локации, отыщете самое большое в городе граффити и не только. Из приложения услышите о появлении этих объектов и раскроете исторические факты о тех памятниках, что встретятся на маршруте — все это щедро приправлено сюжетами от местного жителя.
Кроме того, вы получите рекомендации, где можно попробовать фирменную сочинскую кухню.
Маршрут
— Граффити Сочи в Центральном районе
— Завокзальный мемориальный комплекс
— Морской вокзал
— Железнодорожный вокзал
— Поцелуевский сквер
— Кооперативный сквер
— Комсомольский сквер
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail или по смс ссылку на приложение, а также код экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов