Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка

Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве

Открыть интересные локации и красочные муралы на прогулке по улицам города от Центрального района до скверов и секретных закоулков.

Ваш смартфон станет персональным гидом и расскажет о работах уличных художников — будет ярко и интересно!
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка

Что вас ожидает

Вы впечатлитесь морскими пейзажами, исследуете сочинские тропы и необычные локации, отыщете самое большое в городе граффити и не только. Из приложения услышите о появлении этих объектов и раскроете исторические факты о тех памятниках, что встретятся на маршруте — все это щедро приправлено сюжетами от местного жителя.
Кроме того, вы получите рекомендации, где можно попробовать фирменную сочинскую кухню.

Маршрут

— Граффити Сочи в Центральном районе
— Завокзальный мемориальный комплекс
— Морской вокзал
— Железнодорожный вокзал
— Поцелуевский сквер
— Кооперативный сквер
— Комсомольский сквер

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail или по смс ссылку на приложение, а также код экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около Железнодорожного вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Экскурсии
Экскурсии
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Можно с детьми⚙️Необычные#Морской вокзал

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Индивидуальная экскурсия
4.9
22
2 000
за 1-6 чел.
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Сочи - самый популярный российский курорт
Вторник, четверг, суббота
Сочи сияет для тебя
Индивидуальная экскурсия
9 200
за 1-7 чел.
Сочи сияет для тебя
Город Сочи - это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный...
Ежедневно по договоренности
Сочи — город мечты
5
60
2ч 30м
1300
910
за 1 чел.
Сочи — город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
ежедневно в 15:15
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Индивидуальная экскурсия
5
20
9 100
за 1-8 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
2
690
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Присоединяйтесь к интерактивному Граффити-туру по Сочи, который проводится как самостоятельная...
Вы можете выбрать любое удобное время
Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
Индивидуальная фото-прогулка
8 500
за 1-4 чел.
Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
Инстаграм-тур по Сочи - это охота за лайками
По договоренности
Вокзалы и верхний город Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
5
2ч 30м
3700
3 145
за 1-8 чел.
Вокзалы и верхний город Сочи
Узнать историю главных врат, ощутить дух советской эпохи и осознать размах, с которым строился город
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Индивидуальная экскурсия
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Город-курорт Сочи почти в 1,5 раза больше площади Москвы, благодаря объединению в 1961 году четырех...
Каждый день с 8:00
Увлекательнейшая экскурсия по самым ярким достопримечательностям Сочи
Индивидуальная экскурсия
12 800
за 1-6 чел.
Увлекательнейшая экскурсия по самым ярким достопримечательностям Сочи
Вместе с вами мы побываем в Сочи - старом морском порту, городе былых царей и сверкающих Советов,...
Ежедневно в 11:00
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.1
9
5 500
за 1-4 чел.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Индивидуальная экскурсия
5
5
7 500
за 1-4 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
Город-сказка Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
47
2ч 30м
3 900
за 1-4 чел.
Город-сказка Сочи
Интересные истории о том, как мечты меняют города, на дружеской обзорной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺