Во время квеста вы узнаете самое интересное о городе. Попробуете разобраться, что такое сандрики и пилястры, расшифруете символы, спрятанные в архитектуре. Вспомните стихи Пушкина, заморское путешествие купца Никитина и поймёте, причём здесь Тверь и какие популярные фильмы 🎥 снимали в городе. Вместе мы сыграем в «Селигерские рюхи» — вы испытаете себя на ловкость и силу, а также выясните, что связывает это развлечение с Александром Невским. Вас ждёт чаепитие с традиционными тверскими угощениями.