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Прогулка в формате интерактивного квеста по Твери

Анастасия М.
Анастасия М. – Гид из Твери
Прогулка в формате интерактивного квеста по Твери
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка в формате интерактивного квеста по Твери
Прогулка в формате интерактивного квеста по Твери

Что вы увидите

  • Центральная часть города: Императорский дворец
  • парадную улицу - Советскую
  • набережную Михаила Тверского и набережную Степана Разина
  • кинотеатр "Звезда"
  • городской сад и городские площади.
Во время квеста вы узнаете самое интересное о городе. Попробуете разобраться, что такое сандрики и пилястры, расшифруете символы, спрятанные в архитектуре. Вспомните стихи Пушкина, заморское путешествие купца Никитина и поймёте, причём здесь Тверь и какие популярные фильмы 🎥 снимали в городе. Вместе мы сыграем в «Селигерские рюхи» — вы испытаете себя на ловкость и силу, а также выясните, что связывает это развлечение с Александром Невским. Вас ждёт чаепитие с традиционными тверскими угощениями.
Что входит
  • Услуги гида, краткая обзорная экскурсия по Твери
  • Квестовые задания, игра "Селигерские рюхи" и короткий рассказ об играх в Твери, чаепитие с тверскими угощениями.
Что не входит
  • Фольклор включается по желанию (для групп от 10-12 человек).
Начало
🚩 Советская, д. 3
Место завершения
🏁 площадь Ленина
Прогулка в формате интерактивного квеста по Твери
Прогулка в формате интерактивного квеста по Твери
Прогулка в формате интерактивного квеста по Твери

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия М.
Анастасия М.
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