набережную Михаила Тверского и набережную Степана Разина
кинотеатр "Звезда"
городской сад и городские площади.
Во время квеста вы узнаете самое интересное о городе. Попробуете разобраться, что такое сандрики и пилястры, расшифруете символы, спрятанные в архитектуре. Вспомните стихи Пушкина, заморское путешествие купца Никитина и поймёте, причём здесь Тверь и какие популярные фильмы 🎥 снимали в городе. Вместе мы сыграем в «Селигерские рюхи» — вы испытаете себя на ловкость и силу, а также выясните, что связывает это развлечение с Александром Невским. Вас ждёт чаепитие с традиционными тверскими угощениями.
Что входит
Услуги гида, краткая обзорная экскурсия по Твери
Квестовые задания, игра "Селигерские рюхи" и короткий рассказ об играх в Твери, чаепитие с тверскими угощениями.
Что не входит
Фольклор включается по желанию (для групп от 10-12 человек).
Начало
🚩 Советская, д. 3
Место завершения
🏁 площадь Ленина
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.