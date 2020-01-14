10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Время, запечатленное в камне Вы увидите место, «откуда есть пошел город», раскроете тайны его развития, насладитесь уютными улицами и площадями, живописными садами и пристанями. Проследите связь прошлого и настоящего на примере Старого и Нового мостов, найдете отголоски лучших европейских технологий XIX века, узнаете о проекте строительства города-сада в XX веке и услышите о местных праздниках и фестивалях. Кроме того, в программе:
Речной вокзал — построенный в стиле сталинского ампира, он впечатлит вас современной историей.
Отроч монастырь — я расскажу, почему в 1930-е годы все его постройки, за исключением Успенского собора, были уничтожены.
Императорский дворец — вы услышите, для какой русской императрицы он был возведен и что находилось на его месте раньше.
Храм Белая Троица — самая ранняя постройка, уцелевшая после пожара 1763 года. Я раскрою, как в тяжелые времена XX века ей удавалось сохранять ценности заброшенных церквей, монастырей и помогать прихожанам духовным наставлением.
Организационные детали
Экскурсию можно провести в формате пешей прогулки или на вашем автомобиле.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Площади Михаила Тверского.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Я — аттестованный гид-экскурсовод по Тверской области. Живу и работаю в Твери. Увлеченность историей у меня в крови — еще в школе моими любимыми предметами были история и литература. Со временем эта любовь стала сильнее, и я поступила на исторический факультет. После получения диплома устроилась в Краеведческий музей, где и работаю по сей день. С радостью покажу вам любимый город и расскажу о нем самое интересное. До встречи!
Хотим поблагодарить Анну за увлекательную прогулку! Нам очень понравилось! Маршрут составлен просто замечательно, и Анне удалось наполнить интересом каждую минуту нашего общения. Увидели очень многое, а узнали - и того больше. Теперь хотим и дальше продолжать знакомство с Тверью и окрестностями. Уверена, что это целиком и полностью заслуга нашего талантливого гида, ведь до этого мы никогда не были в Твери и подумать не могли, что в полутора часах езды от дома скрыты такие сокровища. Спасибо, Анна! Мы обязательно вернёмся.
Екатерина
12 января 2020
Очень много времени простояли на месте, рассматривая фотографии, а хотелось посмотреть город. В целом экскурсовод грамотный, но видимо надо было брать другую экскурсию, в этой очень много истории, нам было скучно.
Татьяна
5 ноября 2019
Провели прекрасный выходной в Твери. Интересный и увлекательный рассказ Анны не испортил даже снег с дождем и сильный ветер. Спасибо большое, хочется еще раз посетить этот город.
Семён
10 октября 2019
Анна - тверичанка, очень любит свой город, рассказывает интересно, главное - с искренней любовью. В арсенале не только факты, которые можно прочесть в википедии, но и интересные истории и редкие фотографии.
Экскурсия очень понравилась всем, и взрослым, и детям
Лучшие рекомендации!
Наталья
24 августа 2019
Замечательная экскурсия Тверь сквозь века. Все очень четко, структурировано, грамотно продуман маршрут. Много интересного узнали про город, его историю и сегодняшию жизнь. Большое спасибо нашему гиду Анне . Обязательно вернемся еще.
Дина
23 августа 2019
Хочу поблагодарить гида Анну за прекрасную пешеходную экскурсию по Твери 16 августа. Грамотно, вдохновенно, профессионально, да просто - интересно.
В конце призналась, что сама являюсь музейным работником с многолетним стажем и членом Ассоциации гидов-переводчиков при правительстве Москвы. Поэтому оцениваю работу Анны на "отлично" и как турист, и как коллега. Успехов ей и всего доброго, Дина Федина
Алексей
12 августа 2019
Анна - замечательный гид, интересно рассказала об истории Твери (спокойно вытерпев вихрь, устроенный нашими 5-6 летними детьми). Маршрут проложен кольцом вокруг Волги: виды потрясающие.
Людмила
30 июля 2019
28 июля вместе с нашим экскурсоводов Анной мы путешествовали сквозь века, пролетевшие над Тверской землей. Замечательно спланированный маршрут, познавательный и увлекательный рассказ нашего гида, в котором нашлось место и историческим фактам, и живому обсуждению различных версий и трактовок фактов и событий из прошлого, и красивым легендам, и неординарным событиям из настоящего времени, тесно связанным с прошлым, и многому-многому другому. В подготовленном Анной путешествии органично перетекали и сплетались века и судьбы, яркие образы тверичей и окружающие пейзажи, время нашей экскурсии пролетело незаметно.
Анна, спасибо Вам огромнейшее за великолепную экскурсию, за высокий профессионализм и искреннюю любовь к истории края и к своему делу!
PS Отдельное спасибо за гастрономическую рекомендацию: и атмосфера и еда действительно супер! )
Светлана
7 июля 2019
Спасибо! Все понравилось,гид Анна вела экскурсию замечательно ,все подробно и что немаловажно интересно,сразу понятно что Анна любит свой город. От все нашей группы Спасибо!
Карина
28 июня 2019
Получили большое удовольствие от прогулки по Твери с замечательным экскурсоводом Анной! В её рассказе чувствуется любовь к родному городу и уважение к его многовековой истории. Обширные знания, непринужденная подача информации, логично спланированный маршрут - прекрасный выбор для знакомства с Тверью!
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Вы увидите все важнейшие места древнего города, раскроете тайну его планировки, погуляете по набережной и найдете единственное напоминание о Кремле. Я не только расскажу мифы и легенды прошлого, но и помогу понять, чем живет Тверь сегодня и что отличает ее от других городов страны.
Знакомство с древним городом и погружение в историю столицы Верхневолжья
На прогулке мы с головой погрузимся в прошлое Тверского края, начиная от первых поселений и деяний великих князей, заканчивая современной культурой города. Вы рассмотрите Императорский дворец, пройдетесь по атмосферным улочкам и набережным, узнаете о знаменитом путешествии купца Афанасия Никитина в Индию. Я покажу вам лучшие панорамные виды Твери и расскажу самые интересные городские легенды и мифы.
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Всю доблесть и славу земли Тверской я раскрою на прогулке по историческим памятникам города. Ведь Тверь и по сей день хранит неисчерпаемое количество загадок и тайн. Здесь и Путевой дворец, в котором сам Карамзин читал главы «Истории государства Российского» императору Александру I. И то место на Верхней Волге, где по повелению самого Петра I в три часа была возведена понтонная переправа для многочисленного русского войска. Именно из Твери отправился в «Хождение за три моря» самый известный русский купец — Афанасий Никитин. Но не все было радужно в истории города — он не раз был разорен войсками монголо-татар и польскими интервентами, страшный Калининский фронт проходил по тверским землям...
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