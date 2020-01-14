10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проследить историю города от основания до наших дней и увидеть его главные места

Анна
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Анна – ваш гид
Я расскажу о становлении города-крепости на слиянии Волги и Тверцы, защите границ от иноземных вторжений, изменении облика после пожара 1763 года и европейских приемах в последующем строительстве.

Кроме того, вы услышите, как живет Тверь сегодня и удается ли ей сохранять древние традиции.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Площади Михаила Тверского
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У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Тверь сквозь века
Тверь сквозь века

Что вас ожидает

Время, запечатленное в камне
Вы увидите место, «откуда есть пошел город», раскроете тайны его развития, насладитесь уютными улицами и площадями, живописными садами и пристанями. Проследите связь прошлого и настоящего на примере Старого и Нового мостов, найдете отголоски лучших европейских технологий XIX века, узнаете о проекте строительства города-сада в XX веке и услышите о местных праздниках и фестивалях. Кроме того, в программе:

  • Речной вокзал — построенный в стиле сталинского ампира, он впечатлит вас современной историей.
  • Отроч монастырь — я расскажу, почему в 1930-е годы все его постройки, за исключением Успенского собора, были уничтожены.
  • Императорский дворец — вы услышите, для какой русской императрицы он был возведен и что находилось на его месте раньше.
  • Храм Белая Троица — самая ранняя постройка, уцелевшая после пожара 1763 года. Я раскрою, как в тяжелые времена XX века ей удавалось сохранять ценности заброшенных церквей, монастырей и помогать прихожанам духовным наставлением.

Организационные детали

Экскурсию можно провести в формате пешей прогулки или на вашем автомобиле.

Тверь сквозь века
Тверь сквозь века
Тверь сквозь века
Тверь сквозь века
Тверь сквозь века
Тверь сквозь века
Тверь сквозь века
Тверь сквозь века
Тверь сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Площади Михаила Тверского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Здравствуйте! Я — аттестованный гид-экскурсовод по Тверской области. Живу и работаю в Твери. Увлеченность историей у меня в крови — еще в школе моими любимыми предметами были история и литература. Со временем эта любовь стала сильнее, и я поступила на исторический факультет. После получения диплома устроилась в Краеведческий музей, где и работаю по сей день. С радостью покажу вам любимый город и расскажу о нем самое интересное. До встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Хотим поблагодарить Анну за увлекательную прогулку! Нам очень понравилось! Маршрут составлен просто замечательно, и Анне удалось наполнить интересом каждую минуту нашего общения. Увидели очень многое, а узнали - и того больше. Теперь хотим и дальше продолжать знакомство с Тверью и окрестностями. Уверена, что это целиком и полностью заслуга нашего талантливого гида, ведь до этого мы никогда не были в Твери и подумать не могли, что в полутора часах езды от дома скрыты такие сокровища. Спасибо, Анна! Мы обязательно вернёмся.
12 января 2020
Очень много времени простояли на месте, рассматривая фотографии, а хотелось посмотреть город. В целом экскурсовод грамотный, но видимо надо было брать другую экскурсию, в этой очень много истории, нам было скучно.
5 ноября 2019
Провели прекрасный выходной в Твери. Интересный и увлекательный рассказ Анны не испортил даже снег с дождем и сильный ветер. Спасибо большое, хочется еще раз посетить этот город.
10 октября 2019
Анна - тверичанка, очень любит свой город, рассказывает интересно, главное - с искренней любовью. В арсенале не только факты, которые можно прочесть в википедии, но и интересные истории и редкие фотографии.
Экскурсия очень понравилась всем, и взрослым, и детям
Лучшие рекомендации!
24 августа 2019
Замечательная экскурсия Тверь сквозь века. Все очень четко, структурировано, грамотно продуман маршрут. Много интересного узнали про город, его историю и сегодняшию жизнь. Большое спасибо нашему гиду Анне . Обязательно вернемся еще.
23 августа 2019
Хочу поблагодарить гида Анну за прекрасную пешеходную экскурсию по Твери 16 августа. Грамотно, вдохновенно, профессионально, да просто - интересно.
В конце призналась, что сама являюсь музейным работником с многолетним стажем и членом Ассоциации гидов-переводчиков при правительстве Москвы. Поэтому оцениваю работу Анны на "отлично" и как турист, и как коллега. Успехов ей и всего доброго, Дина Федина
12 августа 2019
Анна - замечательный гид, интересно рассказала об истории Твери (спокойно вытерпев вихрь, устроенный нашими 5-6 летними детьми). Маршрут проложен кольцом вокруг Волги: виды потрясающие.
30 июля 2019
28 июля вместе с нашим экскурсоводов Анной мы путешествовали сквозь века, пролетевшие над Тверской землей. Замечательно спланированный маршрут, познавательный и увлекательный рассказ нашего гида, в котором нашлось место и историческим фактам, и живому обсуждению различных версий и трактовок фактов и событий из прошлого, и красивым легендам, и неординарным событиям из настоящего времени, тесно связанным с прошлым, и многому-многому другому. В подготовленном Анной путешествии органично перетекали и сплетались века и судьбы, яркие образы тверичей и окружающие пейзажи, время нашей экскурсии пролетело незаметно.
Анна, спасибо Вам огромнейшее за великолепную экскурсию, за высокий профессионализм и искреннюю любовь к истории края и к своему делу!
PS Отдельное спасибо за гастрономическую рекомендацию: и атмосфера и еда действительно супер! )
7 июля 2019
Спасибо! Все понравилось,гид Анна вела экскурсию замечательно ,все подробно и что немаловажно интересно,сразу понятно что Анна любит свой город. От все нашей группы Спасибо!
28 июня 2019
Получили большое удовольствие от прогулки по Твери с замечательным экскурсоводом Анной! В её рассказе чувствуется любовь к родному городу и уважение к его многовековой истории. Обширные знания, непринужденная подача информации, логично спланированный маршрут - прекрасный выбор для знакомства с Тверью!

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