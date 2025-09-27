Групповая
до 18 чел.
Тбилиси за один день - из Владикавказа
Проехать по Военно-Грузинской дороге и познакомиться с атмосферной столицей Грузии
Начало: У Олимпийского парка
27 сен в 04:00
4 окт в 04:00
6000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Тайны Осетии: от Даргавса до Владикавказа
Город мёртвых, ущелья, старинные башни, особняки 19 века и многое другое - за 1 день
Начало: На улице Ватутина
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
28 сен в 08:00
4200 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Владикавказу, где вас ждут исторические памятники, архитектурные шедевры и удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
3800 ₽
4000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в сентябре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 6000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 3 ⭐ отзыва, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь