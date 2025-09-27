Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» во Владикавказе, цены от 3800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Тбилиси за один день - из Владикавказа
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Тбилиси за один день - из Владикавказа
Проехать по Военно-Грузинской дороге и познакомиться с атмосферной столицей Грузии
Начало: У Олимпийского парка
27 сен в 04:00
4 окт в 04:00
6000 ₽ за человека
Тайны Осетии: от Даргавса до Владикавказа
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Тайны Осетии: от Даргавса до Владикавказа
Город мёртвых, ущелья, старинные башни, особняки 19 века и многое другое - за 1 день
Начало: На улице Ватутина
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
28 сен в 08:00
4200 ₽ за человека
Знакомьтесь, Владикавказ
Пешая
2 часа
-
5%
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Владикавказу, где вас ждут исторические памятники, архитектурные шедевры и удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
3800 ₽4000 ₽ за человека

