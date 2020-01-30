2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

От всей души хотим выразить благодарность Снежанне!

За сутки мы окунулись в историю совсем не знакомого нам народа. Мы посетили такие места, которые не указаны в «обязательных местах к посещению» на сайте. Столько шикарных фотографий и впечатлений останется на будущее! Обязательно хотели бы вернуться вновь на Кавказ!



Невероятные горы, реки, каньоны, посещение ГЭС. Все было так дружелюбно, душевно и по-доброму! Спасибо ещё раз за тёплый день и за то, что показали настоящий Кавказ!

Снежанна и после экскурсии была готова помочь советом и наставлением, куда лучше съездить. Посоветовала шикарного гида в Грозном! Еще раз огромное спасибо!



Если у Вас есть сомнения по поводу выбора экскурсии — оставляйте их и езжайте с Снежанной на незабываемую экскурсию!