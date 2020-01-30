2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древнее селение горцев, святые места, живописные ущелья и скалы на авто-пешеходной экскурсии

Снежанна
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Снежанна – представитель гидов
Приглашаю в насыщенное путешествие по красотам Горной Осетии.

Вы увидите фантастическое бирюзовое озеро, «выходящую» из скалы скульптуру святого и таинственное селение горцев.

Насладитесь видами на гигантские горы и цветущие ущелья, ощутите все прелести «осетинского спа» и зарядитесь энергией на годы вперед!
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Встреча Мы забираем вас от вашего места проживания в черте города Владикавказ.
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!

Что вас ожидает

Многогранная Горная Осетия
Я покажу самые живописные, таинственные и интересные места нашего края. В программе экскурсии:

  • Памятник Уастырджи — гигантская, вмонтированная прямо в скалу, скульптура, посвященная местному святому. Считается, что Уастырджи охраняет всех путников. Вы также сможете попросить его о покровительстве в дороге и любых благих начинаниях!
  • Курорт Цей — в советские времена сюда приезжали на соревнования по альпинизму, спортивному ориентированию и скалолазанию. Сейчас это горнолыжный курорт с потрясающими видами и воздухом. Вы впечатлитесь гигантскими горами и скалами, Сказским ледником и панорамой с канатной дороги.
  • Зарамагская ГЭС — огромное голубое озеро в обрамлении зубчатых гор. Я расскажу, как создавался этот водный резервуар и отведу вас на лучшие смотровые площадки, созданные словно для съемок фильмов.
  • Мамисонское ущелье, знаменитое необычным климатом. Даже летом цветы здесь растут рядом с остатками сугробов, а воздух пропитан свежестью и чистотой.
  • Лисри — древнее селение горцев. Вы увидите руины христианской церкви Успения Богородицы, старинное кладбище, фамильные и боевые башни горцев и даже зиккурат дохристианской эпохи. Кроме того, услышите, каким был этот нежилой ныне поселок в годы своего расцвета.
  • Минеральный источник «ТИБ-2» — вы отведаете целебную воду прямо из горы. Она не только очень вкусная, но и помогает при лечении самых разных болезней.
  • «Осетинский спа» — завершающим аккордом путешествия станет купание в бассейне с теплой минеральной водой с видом на горы и местным чаем.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой. По горам и между достопримечательностями мы перемещаемся на автомобиле.
  • Я гибкий гид и готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • В стоимость экскурсии не включены: минеральный бассейн — 100 рублей, обед, канатная дорога Цей — 300 рублей. В горах принимают только наличные.
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Все великолепие Горной Осетии за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Мы забираем вас от вашего места проживания в черте города Владикавказ..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Снежанна
Снежанна
Меня зовут Снежанна, я гид по Кавказу. Мои основные и любимые регионы: Сочи, Северная Осетия, Грузия. Много путешествую, считаю себя человеком мира, обожаю природу и историю, готова поделиться байками из разных стран!) Я или один из гидов моей команды подарим вам потрясающий день в наших горных краях, который вы будете вспоминать с радостью много лет спустя.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Виталий
30 января 2020
От всей души хотим выразить благодарность Снежанне!
За сутки мы окунулись в историю совсем не знакомого нам народа. Мы посетили такие места, которые не указаны в «обязательных местах к посещению» на сайте. Столько шикарных фотографий и впечатлений останется на будущее! Обязательно хотели бы вернуться вновь на Кавказ!

Невероятные горы, реки, каньоны, посещение ГЭС. Все было так дружелюбно, душевно и по-доброму! Спасибо ещё раз за тёплый день и за то, что показали настоящий Кавказ!
Снежанна и после экскурсии была готова помочь советом и наставлением, куда лучше съездить. Посоветовала шикарного гида в Грозном! Еще раз огромное спасибо!

Если у Вас есть сомнения по поводу выбора экскурсии — оставляйте их и езжайте с Снежанной на незабываемую экскурсию!
2 сентября 2019
Ездили на экскурсию "все великолепие горной Осетии" с гидом Маратом . Маршрут спланирован отлично ,время пролетело незаметно. Марат все показал и рассказал на высшем уровне !!! Спасибо огромное !

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