Что вы узнаете:Почему именно здесь, высоко в горах ⛰️, недалеко от величавой горы Казбек, на Северном Кавказе появились такие мощные каменные замки 🏰, рассчитанные на долгую оборону в случае осады? Почему боевые башни, охраняющие замки, построены по одному стандарту, безупречны и выверены при строительстве с удивительной математической точностью? Какими предметами пользовались мастера при строительстве? Откуда у боевых башен такая форма и ступенчато-пирамидальные крыши? Кто такие дзурдзуки? Какие верования были у местных жителей, строителей башен, в древние времена?Наземные склепы и раннехристианские храмыЗдесь проходил Великий Шелковый путь и за башнями по долинам Джейрахского и Ассиновского ущелий видны древние сельскохозяйственные насыпные террасы. Здесь наземные склепы соседствуют с раннехристианским храмом, построенным, вероятно, во времена царицы Тамар. Здесь дзурдзуки прятали юного грузинского царя Фарнаваза от наместника Александра Македонского, жестокого тирана Аза. Мужчины носили кольчуги шлемы, а девушки красные колпаки курхарсы — с одним рогом, похожие на фригийские колпаки. Экскурсионная программа:• Мы выезжаем из городов КМВ в 06:00;
Едем через Владикавказ, Ларс в Джейрахское ущелье. Посещаем всесезонный курорт Армхи с канатной дорогой;
Делаем остановку на перевале Цей-Лоам, откуда открывается панорама на Главный Кавказский хребет, горы Казбек и Шан;
Затем отправляемся в природный и историко-культурный заповедник Эрзи к средневековому замковому комплексу Эгикал с боевыми, полубоевыми и жилыми башнями, наземными склепами;
Вы увидите так же раннехристианский храм Тхаба Ерды (Храм тысячи святых), Вовнушки — боевой башенный комплекс, замковые комплексы Таргим и Хамхи.
Организационные детали:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Экскурсант должен взять с собой паспорт. Для детей необходимо взять свидетельство о рождении.
Что входит
Транспорт
Услуги гида.
Что не входит
Экосбор (100 руб. )
Обед
Канатные дороги.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 59, Площадь Ленина, Железноводск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.