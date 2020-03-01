Экскурсии по пригородам Паттайи

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Отправиться на прогулку на скоростной лодке и посвятить день снорклингу, рыбалке и пляжному веселью!

Denis
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Denis – экскурсионное агентство
Свои просторы откроет «бамбуковый остров» — Ко Пай, где царит атмосфера заповедного места.

Среди тропической зелени, на белоснежном песке развернётся мини-кемпинг со всем необходимым для превосходного отдыха.

У берегов острова вы попробуете снорклинг и рыбалку в открытом море, на пляже — позагораете, сыграете в волейбол и постреляете из лука.

А на обед съедите рыбу, которую сами же поймали.

Обещаем идеальный активный день в тропиках!
$70 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай

Что вас ожидает

Развлечения на фоне моря и джунглей
Скоростная лодка доставит вас прямиком в райский уголок, и ближайшие несколько часов вы проведёте так, как душе угодно. Полежите на циновках, принимая солнечные ванны, найдёте товарищей для спортивных игр — волейбола или стрельбы из лука. А опытный гид-инструктор научит рыбачить на донку (улова не избежать!) и нырять с маской ради подводных видов коралловых рифов.

Готовим улов
На острове для вас будет работать мини-бар, где подадут холодные напитки, фрукты и лёгкие закуски. Обедом же может стать ваш собственный улов в виде барбекю. Рыбачите вы или нет, для каждого участника экскурсии приготовят сет из нескольких блюд: куриного супа, овощной нарезки, мясного горячего и риса.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены:
    — трансфер и поездка на скоростной лодке;
    — плата за посещение острова;
    — оборудование для развлечений;
    — лёгкий полдник (чай, кофе, какао, сендвич, печенье, арахис, вода, арбуз, ананас);
    — обед (овощная нарезка, куриный суп, барбекю из свинины/куриных ножек/барбекю из пойманной рыбы/тефтели по-итальянски, рис с овощами, напитки).
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию):
    — алкогольные коктейли и соки в баре; кокосы;
    — репортажная фотосъёмка (от 1500 бат);
    — вейкбординг/водные лыжи: 2000 бат — сет катания 20 минут. Если вас интересуют эти развлечения, пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее;
    — полнолицевые маски для снорклинга Tribord (200 бат в час).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай

Экскурсия проводится в среду и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Denis
Denis
Всем привет! Меня зовут Денис, я постоянно проживаю в Тайланде с 2010 года в городе Паттайя. Я работаю официально с разрешением на работу и бизнеса визой. Совместно со своей командой организую как индивидуальные, так и групповые туры: морские туры на острова, ночную и дневную рыбалку, подводную охоту на рифах, вейкбординг и многое другое.
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