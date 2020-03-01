Экскурсии по пригородам Паттайи

Что вас ожидает

Развлечения на фоне моря и джунглей

Скоростная лодка доставит вас прямиком в райский уголок, и ближайшие несколько часов вы проведёте так, как душе угодно. Полежите на циновках, принимая солнечные ванны, найдёте товарищей для спортивных игр — волейбола или стрельбы из лука. А опытный гид-инструктор научит рыбачить на донку (улова не избежать!) и нырять с маской ради подводных видов коралловых рифов.

Готовим улов

На острове для вас будет работать мини-бар, где подадут холодные напитки, фрукты и лёгкие закуски. Обедом же может стать ваш собственный улов в виде барбекю. Рыбачите вы или нет, для каждого участника экскурсии приготовят сет из нескольких блюд: куриного супа, овощной нарезки, мясного горячего и риса.