Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании

Tunar T.
Tunar T. – Гид из Аланьи
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $40 за человека

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Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании

Что вы увидите

  • ➜ Белоснежные пляжи Озеро Салда
  • ➜ Бирюзовую воду Озера Салда
  • ➜ Великолепную природу и горы
Мальдивы … Звучит так тепло … а воображение рисует белоснежные песчаные пляжи и бирюзово-прозрачные воды Индийского океана… А знали ли вы что не только Мальдивы славятся белоснежными песками и невероятного цвета водой?
На западе Турции, в горах ⛰️ Тавр, где россыпью расположены множество озер, находится невероятной красоты озеро - в народе прозвано «Турецкие Мальдивы» - Озеро Салда. Его белоснежный песок и невероятного цвета вода завораживают всех, кто хоть раз побывает здесь.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Завтрак (шведский стол, чай)
  • Обед (шведский стол, напитки не включены).
Что не входит
  • Напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tunar T.
Tunar T.
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