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Незабываемый Памуккале

Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Посвятите один день себе и изучению Турции.

Мы покажем вам самые известные места и самые красивые 🤩 места.

Вы увидите те самые знаменитые белые скалы, искупаетесь в ванне Клеопатры!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $37 за человека

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Незабываемый Памуккале
Незабываемый Памуккале

Что вы увидите

  • Памуккале
  • Иераполис
Самое чистое и прозрачное озеро ТурцииСалда — водоём, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учёные исследовали, что некоторые химические характеристики делают озеро схожим с Марсом. Он образовался на месте взорвавшегося вулкана 2 миллиона лет назад, окружен горами на высоте 1 193 метра.
Белоснежным цветом своих берегов озеро обязано минералам, входящим в состав уникальной воды озера, омывающем песчаные берега. Если потереть песок в ладонях, он оставит на коже легкий приятный аромат. Даже в жару песок здесь остается прохладным!Белоснежные травертины и старый город 🏙️ ХиераполисВторая часть экскурсии 🧭 пройдет в Памуккале. Травертины созданы самой природой, возникли на склоне горы ⛰️ и представляют собой огромные камни, издалека похожие на айсберги по которым струится ручьями термальная вода по красивому белому плато в заполненные прозрачнейшей, неестественно голубой водой бассейны.
Здесь же находятся и развалины античного города Хиераполис, этот город в археологической литературе называется Святым, причиной этому служит немалое количество монастырей и других религиозных структур в пределах города. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, воду и завтрак (ланч-бокс из отеля).
Что входит
  • трансфер
  • услуги русскоговорящего гида
  • входные билеты в Хиераполис
  • входные билеты на Травертины
  • обед (напитки за отдельную плату)
  • ужин (напитки за отдельную плату).
Что не входит
  • личные расходы
  • бассейн «Клеопатра» 100 лир (13$).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Незабываемый Памуккале
Незабываемый Памуккале
Незабываемый Памуккале
Незабываемый Памуккале
Незабываемый Памуккале
Незабываемый Памуккале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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