Невероятная возможность побывать в одном из самых красивых мест Турции. Оздоровиться, насладиться красотами природы и древним городом-это и не только предоставится Вам в туре. Вместе с Вами отправится в тур русскоговорящий профессиональный гид, который расскажет всю путевую информацию и поможет в трудную минуту.

Хлопковый замок 🏰.

Памуккале славится своими целебными свойствами и каждому жителю Турции об этом известно. Огромные белоснежные склоны заметны издалека. О знаменитых травертинах ходит множество легенд, но это полностью творение природы. Благодаря кальцию, стекающему по склонам, образовался белый осадок. Оздоровиться и прогуляться 👣 по знаменитым склонам будет возможность и у Вас.

Бассейн Клеопатры.

После знаменитого сокровища ЮНЕСКО, Мы отправимся в не менее знаменитое место-бассейн египетской царицы. Целебное и одновременно красивое 🤩 место придётся по вкусу любому туристу. По легендам Царица Клеопатра часто принимала целебные и омолаживающие ванны, но правду узнать пока не удалось. По словам туристов, бассейн действительно излечивает больные места.

Бассейн располагается в красивом месте: озеленение и античные колоны, часть из них находятся под водой, придают бассейну изящность.

Древний город 🏙️ Иераполис.

Посетив античный город 🏙️ Иераполис Вы окунётесь в историю, культуру, пройдётесь по узким улочкам, а также посетите главные достопримечательности: древний амфитеатр, который ранее вмещал в себя целый город 🏙️, предназначений для проведения боев и представлений, Храм Аполлона и базилика Святого Филлипа. Исторические места точно оценят туристы.

Карахаит

Замкнутые бордовые источники входят в программу нашего тура. Данные источники считаются целебными благодаря огромному содержанию оксида железа, которые способны укрепить иммунитет и подправить своё здоровье.

Помимо основных достопримечательностей 🏛️ Вы также посетите винодельческую фабрику, где каждый сможет продегустировать вина, фабрику текстиля, где можно приобрести продукцию по сниженной цене, а также фабрику сувениров, где в подарок Вы сможете приобрести изделия из знаменитого камня оникса.

Экскурсия ⛳ в Памуккале-это насыщенный историей 📖, оздоровлением и развлечением день. Множество новой информации, положительных эмоций и ярких впечатлений ждёт Вас! Проведите время отлично!