Памуккале из Алании (Эконом пакет)

Armagan
Armagan – Гид из Аланьи
Памуккале из Алании (Эконом пакет)
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Экскурсия

$35 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Памуккале из Алании (Эконом пакет)
Памуккале из Алании (Эконом пакет)

Что вы увидите 🤩

  • Хлопковый замок
  • Амфитеатр
  • Иераполис
  • Бассейн Клеопатры
Невероятная возможность побывать в одном из самых красивых мест Турции. Оздоровиться, насладиться красотами природы и древним городом-это и не только предоставится Вам в туре. Вместе с Вами отправится в тур русскоговорящий профессиональный гид, который расскажет всю путевую информацию и поможет в трудную минуту.
Хлопковый замок 🏰.
Памуккале славится своими целебными свойствами и каждому жителю Турции об этом известно. Огромные белоснежные склоны заметны издалека. О знаменитых травертинах ходит множество легенд, но это полностью творение природы. Благодаря кальцию, стекающему по склонам, образовался белый осадок. Оздоровиться и прогуляться 👣 по знаменитым склонам будет возможность и у Вас.
Бассейн Клеопатры.
После знаменитого сокровища ЮНЕСКО, Мы отправимся в не менее знаменитое место-бассейн египетской царицы. Целебное и одновременно красивое 🤩 место придётся по вкусу любому туристу. По легендам Царица Клеопатра часто принимала целебные и омолаживающие ванны, но правду узнать пока не удалось. По словам туристов, бассейн действительно излечивает больные места.
Бассейн располагается в красивом месте: озеленение и античные колоны, часть из них находятся под водой, придают бассейну изящность.
Древний город 🏙️ Иераполис.
Посетив античный город 🏙️ Иераполис Вы окунётесь в историю, культуру, пройдётесь по узким улочкам, а также посетите главные достопримечательности: древний амфитеатр, который ранее вмещал в себя целый город 🏙️, предназначений для проведения боев и представлений, Храм Аполлона и базилика Святого Филлипа. Исторические места точно оценят туристы.
Карахаит
Замкнутые бордовые источники входят в программу нашего тура. Данные источники считаются целебными благодаря огромному содержанию оксида железа, которые способны укрепить иммунитет и подправить своё здоровье.
Помимо основных достопримечательностей 🏛️ Вы также посетите винодельческую фабрику, где каждый сможет продегустировать вина, фабрику текстиля, где можно приобрести продукцию по сниженной цене, а также фабрику сувениров, где в подарок Вы сможете приобрести изделия из знаменитого камня оникса.
Экскурсия ⛳ в Памуккале-это насыщенный историей 📖, оздоровлением и развлечением день. Множество новой информации, положительных эмоций и ярких впечатлений ждёт Вас! Проведите время отлично!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Русский гид
Что не входит
  • Обед и ужин
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входные билеты в Памуккале
  • Входной билет в бассейн Клеопатры (15$, по желанию)
Важная информация
  • Что взять с собой?
  • Купальники
  • Полотенца
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Удобную обувь
  • Головные уборы
  • Завтрак (ланч-бокс
Памуккале из Алании (Эконом пакет)
Памуккале из Алании (Эконом пакет)
Памуккале из Алании (Эконом пакет)
Памуккале из Алании (Эконом пакет)
Памуккале из Алании (Эконом пакет)
Время проведения: Среда и суббота 03:30 – 20:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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