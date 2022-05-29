Для меня Турция — не только отели all inclusive, но и многовековая история, горы и водопады, старинные храмы и аромат свежеиспеченного хлеба. В автомобильной экскурсии по окрестностям Аланьи я с удовольствием познакомлю вас с богатым наследием этой страны. Мы отправимся вглубь пещерного озера, приготовим местные блюда и познакомимся с деревенским бытом.

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Что вас ожидает

Подземное озеро

Утром мы проезжаем по красивой горной дороге в сторону пещеры «Золотая колыбель». В пути вы сможете насладиться живописными пейзажами перевалов, каньонов и хребтов — нетронутой красотой Турции. В пещере, надев спасательные жилеты, мы садимся в шлюпку и отправляемся в путешествие по таинственным уголкам подземного озера. Я расскажу, как оно появилось и почему носит такое успокаивающее название — колыбель. Кстати, в пещере великолепная акустика — самые смелые могут проверить свои певческие данные.

Пиде из печи

Дальше по маршруту — уютная деревня Ормана. Здесь нас ждет обед в аутентичном ресторанчике и блюда из печи. Вы можете не просто попробовать местную кухню, но и поучаствовать в готовке. Обаятельный повар ресторана поделится секретами тонкого мастерства катания теста для пиде и расскажет о вкусных турецких традициях. Главное, не остаться здесь на все время экскурсии, ведь впереди нас ждет еще одна интересная остановка.

Караванный путь

После вкусного обеда мы отправляемся в деревню Ибраде. Здесь целую тысячу лет вплоть до середины прошлого века пролегал важнейший караванный путь из центра страны к морю. Мы пройдем по отшлифованной веками дороге и представим себе ее историю. Затем я покажу вам уникальные пуговичные дома. Вы узнаете о принципах их строительства и заглянете в гости к местным бабушкам. В одном из домов вот уже 300 лет живут разные поколения одной семьи. Местные расскажут вам о своем быте и как обходятся без собственного источника пресной воды. После прогулки по деревне пришло время возвращаться домой.

Организационные детали