Пещера «Золотая колыбель»: однодневное путешествие по нетуристической Турции

Отправляемся к подземному озеру и тысячелетнему караванному пути

Для меня Турция — не только отели all inclusive, но и многовековая история, горы и водопады, старинные храмы и аромат свежеиспеченного хлеба.

В автомобильной экскурсии по окрестностям Аланьи я с удовольствием познакомлю вас с богатым наследием этой страны. Мы отправимся вглубь пещерного озера, приготовим местные блюда и познакомимся с деревенским бытом.
Пещера «Золотая колыбель»: однодневное путешествие по нетуристической Турции
Пещера «Золотая колыбель»: однодневное путешествие по нетуристической Турции
Пещера «Золотая колыбель»: однодневное путешествие по нетуристической Турции
Пещера «Золотая колыбель»: однодневное путешествие по нетуристической Турции
Пещера «Золотая колыбель»: однодневное путешествие по нетуристической Турции
Пещера «Золотая колыбель»: однодневное путешествие по нетуристической Турции
Пещера «Золотая колыбель»: однодневное путешествие по нетуристической Турции
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Что вас ожидает

Подземное озеро

Утром мы проезжаем по красивой горной дороге в сторону пещеры «Золотая колыбель». В пути вы сможете насладиться живописными пейзажами перевалов, каньонов и хребтов — нетронутой красотой Турции. В пещере, надев спасательные жилеты, мы садимся в шлюпку и отправляемся в путешествие по таинственным уголкам подземного озера. Я расскажу, как оно появилось и почему носит такое успокаивающее название — колыбель. Кстати, в пещере великолепная акустика — самые смелые могут проверить свои певческие данные.

Пиде из печи

Дальше по маршруту — уютная деревня Ормана. Здесь нас ждет обед в аутентичном ресторанчике и блюда из печи. Вы можете не просто попробовать местную кухню, но и поучаствовать в готовке. Обаятельный повар ресторана поделится секретами тонкого мастерства катания теста для пиде и расскажет о вкусных турецких традициях. Главное, не остаться здесь на все время экскурсии, ведь впереди нас ждет еще одна интересная остановка.

Караванный путь

После вкусного обеда мы отправляемся в деревню Ибраде. Здесь целую тысячу лет вплоть до середины прошлого века пролегал важнейший караванный путь из центра страны к морю. Мы пройдем по отшлифованной веками дороге и представим себе ее историю. Затем я покажу вам уникальные пуговичные дома. Вы узнаете о принципах их строительства и заглянете в гости к местным бабушкам. В одном из домов вот уже 300 лет живут разные поколения одной семьи. Местные расскажут вам о своем быте и как обходятся без собственного источника пресной воды. После прогулки по деревне пришло время возвращаться домой.

Организационные детали

  • Во время экскурсии я буду вашим личным гидом-водителем
  • Обед оплачивается отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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