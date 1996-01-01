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Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой

4.8
4 отзыва
Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
Индивидуальная яхта 🛥️ в Алании предоставляет свои услуги туристам и путешественникам.

Снять яхту в Алании и встретить день рождение в узком кругу или провести романтический вечер в море 🌊 можно в любой день недели круглый год.

Проплыть вдоль берегов турецкой жемчужины с семьёй или друзьями и порыбачить - прекрасное времяпрепровождение в период Вашего отпуска.

Вы искупаетесь в кристально чистой воде вдали от толп туристов, а капитан приготовит вкуснейшую закуску на мангале из экологически чистых местных продуктов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $470 за экскурсию

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Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой

Что вы увидите

  • Аланью с моря
  • пещеры и бухты
  • пляжи
Индивидуальная яхта 🛥️ в Алании предоставляет свои услуги туристам и путешественникам. Снять яхту в Алании и встретить день рождение в узком кругу или провести романтический вечер в море 🌊 можно в любой день недели круглый год. Проплыть вдоль берегов турецкой жемчужины с семьёй или друзьями и порыбачить - прекрасное времяпрепровождение в период Вашего отпуска. Вы искупаетесь в кристально чистой воде вдали от толп туристов, а капитан приготовит вкуснейшую закуску на мангале из экологически чистых местных продуктов.
Что Вас ожидает
Мы предлагаем утреннюю и вечернюю морские прогулки. Вас заберут на машине из отеля и доставят в порт Аланьи. Там Вы пересядете на частную яхту и отправитесь на воду. Вас ждут восхитительные виды на город-курорт с моря. Вы проплывёте мимо крепости сельджуков, пляжей, пещер и бухт мыса Адам Атаджагы, разделяющего Аланью на две части. Посмотрите из далека на стены крепости, старый порт и старый город 🏙️ на горе.
На яхте есть все необходимые рыболовные снасти для рыбалки в открытом море: удочки, сетки, наживка. Всё, что Вы поймаете, приготовят тут же на мангале.
Утреннее отплытие 10:00 - 15:00
Вечернее отплытие 16:00 - 21:00
Что входит
  • 1 - 10 человек
  • капитан
  • меню: курица, рыба, котлеты, салат, закуски, овощи
  • мангал
  • безалкогольные напитки: вода, кока-кола, фанта, спрайт
  • трансфер на комфортабельном автомобиле
  • рыболовные снасти
Что не входит
  • алкогольные напитки, домашнее вино, пиво и др.
  • дополнительная программа
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой
Подальше от берегов Аланьи на яхте с рыбалкой

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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4 отзыва оставили туристы

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