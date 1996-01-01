Индивидуальная яхта 🛥️ в Алании предоставляет свои услуги туристам и путешественникам. Снять яхту в Алании и встретить день рождение в узком кругу или провести романтический вечер в море 🌊 можно в любой день недели круглый год. Проплыть вдоль берегов турецкой жемчужины с семьёй или друзьями и порыбачить - прекрасное времяпрепровождение в период Вашего отпуска. Вы искупаетесь в кристально чистой воде вдали от толп туристов, а капитан приготовит вкуснейшую закуску на мангале из экологически чистых местных продуктов.

Что Вас ожидает

Мы предлагаем утреннюю и вечернюю морские прогулки. Вас заберут на машине из отеля и доставят в порт Аланьи. Там Вы пересядете на частную яхту и отправитесь на воду. Вас ждут восхитительные виды на город-курорт с моря. Вы проплывёте мимо крепости сельджуков, пляжей, пещер и бухт мыса Адам Атаджагы, разделяющего Аланью на две части. Посмотрите из далека на стены крепости, старый порт и старый город 🏙️ на горе.

На яхте есть все необходимые рыболовные снасти для рыбалки в открытом море: удочки, сетки, наживка. Всё, что Вы поймаете, приготовят тут же на мангале.

Утреннее отплытие 10:00 - 15:00

Вечернее отплытие 16:00 - 21:00